21.12.2022, 21:00 4046
На увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году выделили 1,2 трлн тенге
Из этой суммы педагогам дошкольного образования направили 121,5 млрд тенге
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из республиканского бюджета на увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году направили 1,2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
По данным ведомства, из этой суммы педагогам дошкольного образования направили 121,5 млрд тенге, среднего образования - 1,04 трлн тенге, технического и профессионального образования - 39,8 млрд тенге.
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25%. В январе 2021 и 2022 годов их оплата труда также увеличилась еще на 25%. Соответственно из года в год увеличиваются объемы средств, выделяемые на повышение зарплаты работников организаций образования: воспитателей, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования", - проинформировал директор департамента бюджетного планирования Министерства просвещения Республики Казахстан Галымжан Молдаш.
Если в этом году на увеличение зарплаты педагогов и надбавки было выделено 1,2 трлн тенге, то в 2021 году на эти цели выделяли около 740 миллиардов тенге.
Если сравнить 2020 и 2022 год, то сумма средств, выделяемых из республиканского бюджета на увеличение оплаты труда педагогов и выплату им надбавок, возросла в 3 раза", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году вырастет до 320 тысяч тенге.
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21.12.2022, 13:08 6526
В Алматы с 2023 года стартует проект "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 2023 года стартует проект "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей в 29 школах 8 районов города, сообщила заместитель акима города Алматы Асем Нусупова, выступая на площадке региональной службы коммуникаций.
По ее словам, одним из волнующих горожан вопросов является загруженный трафик.
В связи с этим и в целях повышения комфорта и безопасности перевозки школьников в Алматы с 2023 года стартует проект "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей", - сообщила она.
Кроме того, важным приоритетом, по ее словам, является благополучие и безопасность детей. Родители должны быть уверены, что их дети учатся в безопасных школах.
Со следующего года в школах будет внедрена комплексная система безопасности, оснащенная "тревожными кнопками", пропускной системой (турникеты), системой пожарной безопасности, камерами видеонаблюдения, которые будут интегрированы с центрами оперативного управления полиции. Данный проект мы планируем профинансировать в рамках трехлетней сервисной модели с общим объемом финансирования в размере 4,9 млрд тенге. В проекте бюджета на 2023 год на эти цели заложено 1,6 млрд тенге", - добавила Нусупова.
Также, по ее словам, до 2025 года все государственные школы будут обеспечены предметными кабинетами нового поколения физики, химии, биологии, информатики и робототехники. Только в 2023 году будут приобретены 168 кабинетов новой модификаций, на эти цели выделены 2,1 млрд тенге из местного бюджета.
16.12.2022, 14:57 35051
В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы
Фото: МИИР РК
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы для казахстанских детей, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Отечественные предприятия легкой промышленности представили свою продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению единой школьной формы", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в Министерстве просвещения Казахстана предлагали обсудить новые требования к школьной форме.
15.12.2022, 15:17 40466
В Казахстане утвердили национальный проект "Комфортная школа"
Повышение качества образования является приоритетной задачей государства
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане постановлением правительства утвержден пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа".
Целью пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" является ликвидация аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования", - сообщается в тексте документа.
Сообщается, что на реализацию национального проекта из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в период 2023-2025 годы предусмотрено выделение 2 606 596 055 тысяч тенге (2023 год - 499 999 715 тысяч тенге, 2024 год - 1 038 388 534 тысячи тенге, 2025 год - 1 068 207 806 тысяч тенге).
Подчеркивается, что повышение качества образования является приоритетной задачей государства.
В Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года поставлена задача по созданию благоприятных условий и среды для обучения детей", - подчеркивается в тексте документа.
Отмечается, что наиболее актуальным вопросом в сфере среднего образования остается вопрос дефицита ученических мест, в особенности в крупных городах.
За годы независимости сеть школ по стране сократилась на 1,4 тысячи (с 9 тысяч до 7,6 тысячи), в основном за счет сокращения обучающихся в малокомплектных школах в неперспективных населенных пунктах и закрытия этих школ. Контингент достиг 3,7 млн обучающихся, из которых 2,2 млн - в школах городов, 1,5 млн - в школах в сельской местности", - отмечается в документе.
В 2022 году текущий дефицит ученических мест составляет 270 тысяч мест, из них по городу - 174 тысячи мест, по селу - 96 тысяч мест.
Наиболее острая ситуация наблюдается в пяти региона (Туркестанская, Алматинская области и города Астана, Алматы, Шымкент), где дефицит ученических мест составляет 59% (159 тысяч мест) от общего показателя.
Кроме того, 710 действующих школ имеют большой износ. Также 177 школ расположены в зданиях со сроком эксплуатации более 70 лет, функционируют 239 саманных, 69 деревянных, 5 камышитовых школ, в приспособленных зданиях расположены 40 школ.
По состоянию на 1 ноября 2022 года, согласно данным Национальной образовательной базы данных, в стране 37 школ (или 0,54% от общего числа дневных общеобразовательных государственных школ) признаны аварийными, в 142 школах (или 2,06% от общего числа дневных общеобразовательных государственных школ) ведется трехсменное обучение.
Ранее сообщалось, что Аймагамбетов представил план нацпроекта "Комфортная школа".
13.12.2022, 10:23 52621
Для претендентов на стипендию "Болашак" введут новый вид тестирования на знание госязыка
Фото: Depositphotos
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В приказ о некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак" планируют внести изменения в части необходимого минимального уровня знаний государственного языка претендентами на стипендию.
Претендент на присуждение международной стипендии "Болашак" предоставляет официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ) с уровнем B1 и выше, выданный Республиканским государственным казенным предприятием "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, либо официальный сертификат QAZAQ RESMI TEST (КАЗАХ РЕСМИ ТЕСТ) о сдаче экзамена по государственному языку с уровнем B1 и выше в системе онлайн тестирования QAZAQ RESMI TEST (КАЗАК РЕСМИ ТЕСТ), разработанной на базе Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан с указанием ID (АЙДИ) номера претендента, наличия Quick Response (Квик Респонс) штрих-кода для проверки подлинности данного сертификата и информации о результатах тестирования претендента на официальном сайте www.qrt.kz", - говорится в предлагаемой редакции.
QAZAQ RESMI TEST - официальный онлайн-тест, оценивающий уровень владения официально-деловым казахским языком.
Тест разработан с учетом академических требований и его планируется широко использовать в других направлениях. Также при АГУ запущены подготовительные платные курсы для желающих подготовиться к тесту", - сообщается в сравнительной таблице.
Дополнено 13.12.2022, 12.50
Также "Болашак" расширяет список льготных категорий для академического обучения в ведущих зарубежных вузах, информирует пресс-служба Центра международных программ.
С 2023 года инженерно-технические работники и медицинские специалисты могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии "Болашак" по льготным условиям.
По поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - "Инженерно-технические работники". Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников. Благодаря этим нововведениям казахстанские медики и технари могут пройти бесплатную языковую подготовку сроком до 12 месяцев", - отметил председатель правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин.
Кроме того, претендентам льготной категории не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии.
Подчеркивается, что в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов льготных категорий.
Также для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии "Болашак" по льготной квоте необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендента был не менее 3.0. из 4.0.
Кроме того, обязательно наличие сертификат по государственному языку КАЗТЕСТ с результатом на менее уровня В1, а также документ, подтверждающий средний уровень владения иностранным языком. К примеру, при обучении на английском языке необходимо представить сертификат IELTS на уровне 5.0. из 9.0., на китайском языке - HSK 3 из 6, на немецком языке - Goethe-Zertifikat B1-B2 из С1 и др.
Отмечается, что по условиям программы "Болашак" государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, медицинскую страховку, визовые сборы, учебные материалы. Также выплачивается ежемесячная стипендия.
Напомним, в Казахстане студентам будет предоставлена возможность получения образовательного кредита под 2-3% годовых.
12.12.2022, 16:44 56501
В Минпросвещения прокомментировали слухи о сокращении школьных каникул
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения Республики Казахстан опровергли слухи о том, что следующий учебный год начнется с 20 августа.
В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы пишут о том, что 20 августа станет официальным началом учебного года в Казахстане согласно новому нормативно-правовому акту, который пока находится на рассмотрении, информирует stopfake.kz.
Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются. Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 175 дней. Суммарная продолжительность каникул и выходных дней составляет 190 дней (за исключением високосного года)", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что проект обсуждаемого документа предоставляет право международным и пилотным школам при согласии попечительских советов регулировать общие сроки учебного года.
Ранее представители данных школ выступали за предоставление возможности самостоятельно определять сроки обучения и каникулярного периода. Но даже при этом международные и пилотные школы (которых в стране очень мало) ограничены установленным количеством учебных (175), а также выходных и каникулярных (190) дней. То есть о сокращении каникул речь не идет. Еще раз отмечаем, что сроки обучения и каникул для государственных школ действуют в рамках утвержденных норм. Текущий учебный год начался 1 сентября и будет завершен 31 мая, после начнутся каникулы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения определило сроки школьных каникул.
09.12.2022, 18:25 71141
Средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году вырастет до 320 тысяч тенге
Также в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей
Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель акима Алматы Асем Нусупова на заседании маслихата города рассказала о планируемом в следующем году повышении заработных плат учителей и врачей, сообщает пресс-служба акимата города.
На будущий год фонд заработной платы педагогам и медработникам составит 170 млрд тенге. В будущем году на 25% повысятся зарплаты у 32-33 тысяч педагогов, на это бюджетом города предусмотрено 73 млрд тенге. Если в 2022 году средняя зарплата учителей составляла 250-255 тысяч тенге, то в 2023-м этот показатель увеличится до 320 тысяч тенге", - заявила она.
Кроме того, в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей, технического персонала и других работников сферы образования, на что выделяется 9 млрд тенге.
Около 19 тысяч педагогов, которые подтвердили повышение своей квалификации, получат доплаты, для этого заложено дополнительно 25 млрд тенге", - сообщила Асем Нусупова.
Она также проинформировала депутатов маслихата, что в будущем году повышенные зарплаты будут получать работники сферы здравоохранения.
В частности, оплата труда врачей увеличится на 30%, среднего медперсонала - на 20%, младшего медперсонала - на 18%. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 350 тысяч тенге, среднего медперсонала - 205 тысяч тенге", - добавила она.
Ранее сообщалось, что Ералы Тугжанов поручил обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам и не допустить необоснованного роста цен на СЗПТ.
09.12.2022, 15:24 72566
Арман Кашкинбеков назначен президентом Национального центра госэкспертизы
Ранее Кашкинбеков занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам
Фото: Миннауки РК
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президентом АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" назначен Арман Кашкинбеков, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
Председатель комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки представил коллективу НЦГНТЭ нового руководителя и пожелал ему успехов на важном посту.
Арман Кашкинбаев родился в 1977 году. В 1998 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова. В этом же году он поступил в магистратуру университета Вандербилт, США, по стипендиальной программе "Болашак" .
Трудовую карьеру начал в 1998 году в университете Вандербилт, США, в котором поработал до 2000 года в качестве научного сотрудника и медиааналитика.
- С 2000 по 2019 годы работал в квазигосударственных, национальных компаниях на руководящих должностях.
- В 2019-2020 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "Фонд науки".
- В 2020-2021 годах являлся главой по устойчивому развитию в программе развития ООН.
- С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам.
07.12.2022, 16:15 83201
Минпросвещения определило сроки школьных каникул
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки начала и завершения учебного года, а также длительность каникул определило Министерство просвещения. Соответствующий приказ размещен на портале "Открытые НПА".
Согласно документу, учебный год будет длиться с 1 сентября по 31 мая включительно.
Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах составит:
1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября включительно);
2-я четверть - 8 недель, зимние каникулы - 9 дней (с 31 декабря по 8 января включительно);
3-я четверть - 10 недель, весенние каникулы - 9 дней (с 18 по 26 марта включительно);
4-я четверть - 10 недель.
В 1-х классах также остаются дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля включительно).
При этом по запросу организаций образования (пилотные, международные школы и другие) может быть предусмотрен альтернативный срок обучения с началом не ранее 20 августа и завершением не позднее 3 июня.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?