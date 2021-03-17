Необходимо обеспечить постоянный контроль за соблюдением санэпидтребований в организациях образования - Минздрав

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил необходимость обеспечения постоянного контроля за соблюдением санэпидтребований в организациях образования, передает Kazakhstan Today.





С учетом постепенного запуска обучения в офлайн-режиме мы проводим ежедневный мониторинг заболеваемости школьников. Продолжается регистрация случаев среди школьников. Общее количество заболевших по республике не превышает 0,2 процента учащихся", - сообщил Цой.





Он отметил, что в связи с увеличением числа обучающихся в офлайн-режиме акимам территорий необходимо обеспечить постоянный контроль за соблюдением санэпидтребований и исполнением основных мер профилактики КВИ в организациях образования, таких как проведение утреннего фильтра, соблюдение масочного режима персоналом, проведение влажной уборки и дезинфекции помещений и других.





По его словам, карантинные меры применяются дифференцированно, с учетом заболеваемости в регионах и в отдельной взятой школе.





В целях подготовки объектов образования к обучению в офлайн-режиме проведено 3266 проверок на предмет соблюдения требований режима карантина, в ходе которых выявлены нарушения в 282 школах, или 8,6 процента. В настоящее время все выявленные нарушения устранены", - сказал Цой.

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