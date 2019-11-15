Nur Otan намерен оградить учителей от несвойственных функций и проверок (ВИДЕО)

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - На расширенном заседании Правового совета при партии Nur Otan по обсуждению проекта закона "О статусе педагога" были подняты вопросы целесообразности проведения различных проверок в школах страны, передает Kazakhstan Today.

По словам начальника управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сакена Самета, за два года в школах в период летних каникул было проведено 9,5 тыс. различных проверок. 80% из них не дали никаких результатов, сообщает пресс-служба партии Nur Otan.

Мы наблюдаем такой тренд, что СЭС штрафует директоров школ на сумму 500 тыс. тенге за переполненные классы, когда вместо 25 детей учится 40. Это вопрос, на который директор школы не влияет. Он набрал столько детей не от того, что захотел, а потому что существует проблема трехсменных школ. Поэтому я хотел бы обратить внимание Правового совета партии на данную проблему", - сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.





В свою очередь первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, что партия будет ограждать учителей от различных несвойственных функций и различных проверок, поскольку педагог должен учить, а не писать отчеты.

Зачастую многие структуры в погоне за какими-то цифрами, отчетами и обоснованием целесообразности своей деятельности начинают вот такие непонятные вещи вытворять. Эти вопросы можно решить без принятия соответствующих изменений законодательства, пока в ручном режиме. Но Правовой совет при партии Nur Otan должен дать соответствующие рекомендации для принятия системных решений", - сказал Бауыржан Байбек.

По информации пресс-службы, в ходе заседания Правового совета партии Nur Otan было озвучено, что в действующей редакции нового законопроекта "О статусе педагога" предполагается выделение 5,2 трлн тенге в течение ближайших 5 лет . Эта сумма включает повышение заработной платы, доплаты за педагогическое мастерство и классное руководство, увеличение трудового отпуска и другие поощрения. Как отметил первый зампред партии Nur Otan, все это результат последовательной политики Елбасы и президента РК.

Также стало известно, что по итогам обсуждения законопроекта в мажилисе депутатами фракции Nur Otan и рабочей группой внесены дополнительные предложения. Среди них снижение учебной нагрузки до 16 часов, предоставление приоритетного права на выделение земельных участков для ИЖС на селе, внедрение единовременной выплаты в размере 2000-кратного МРП обладателям звания "Казакстаннын енбек сінірген устазы" и 3 окладов учителям за подготовку призеров Президентской олимпиады, республиканских и международных соревнований.

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