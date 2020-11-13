Облачную бухгалтерию начнут внедрять организации образования Казахстана с января 2021 года

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов прокомментировал информацию о том, что с января 2021 года организации образования Казахстана начнут внедрение облачной бухгалтерии, передает Kazakhstan Today.

Целью проекта является обеспечение открытости, прозрачности и эффективности финансирования сферы образования. Автоматизация бухгалтерии, учета, кадровой работы и планирования расходов также позволит снизить коррупционные риски и повысить эффективность расходов. Теперь министерство, другие госорганы, но и, что очень важно, граждане смогут получить доступ к информации", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, из года в год расходы на сферу образования увеличиваются.

Конечно, можно много спорить о том, достаточны они или нет. Но гораздо важнее то, насколько эффективно они используются. И вот еще что. Все считают, что финансирование школ, садов, колледжей осуществляется МОН из средств республиканского бюджета, что за своевременность и правильность начисления заработной платы, приобретение учебников или проведение ремонта также отвечает МОН. Но это не так. По закону эти вопросы находятся в ведении акиматов и их подразделений - управлений, отделов образования. У нас в стране более 200 органов управления образованием, и это значит, что финансирование идет через 200 бюджетов городов, районов и областей. Когда имеется такое количество администраторов программ разного уровня, отследить эти средства чрезвычайно сложно. Поэтому зачастую даже областные управления образования о проблемах, связанных со своевременностью выплаты зарплаты, закупом в необходимом количестве учебников или проведением ремонтных работ, зачастую узнают после получения жалоб или даже освещения их в СМИ. Что совершенно неприемлемо. Ведь родителей и учителей не должны интересовать юридические тонкости относительно того, кто за что в ответе. Для них важно, чтобы процесс был налажен и эти проблемы не возникали", - отметил министр.

Он подчеркнул, что именно поэтому инициировано внедрение механизмов подушевого финансирования и цифровизации бухгалтерии, учета и кадров.

Этот проект был успешно апробирован в организациях образования Нур-Султана и Павлодарской области. Руководители управлений образования и директора школ положительно оценили данный пилот. В результате проведенного пилотного проекта только в столице было сэкономлено несколько миллиардов тенге, улучшилась работа финансовой службы организаций образования. Значительно сократилось количество нарушений при бухгалтерском и налоговом учете, были минимизированы риски неконтролируемых расходов. Проект поможет нам решить такие проблемы, как неправильное начисление заработной платы, финансовые нарушения, субъективизм при планировании, финансировании, и обеспечит оперативный мониторинг финансового состояния образовательных учреждений", - проинформировал Аймагамбетов.

Помимо самой бухгалтерии, будут автоматизированы и процессы планирования бюджета, госзакупок, тарификации и учета.

Без полной автоматизации процедур невозможно добиться прозрачности расходов. А мы стремимся именно к этому. Данный проект - это еще один шаг к прозрачности и контролю за эффективностью использования средств, которые вкладываются в образование", - заключил министр.

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