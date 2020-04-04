Обучающимся в вузах России казахстанским студентам сохранят места в общежитиях до конца учебного года

Москва. 3 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанским студентам, обучающимся в вузах России, сохранят места в общежитиях до конца учебного года, передает Kazakhstan Today.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовало всем вузам с 6 апреля возобновить учебный процесс дистанционно. В связи с этим ведомство разослало соответствующее уведомление, сохраняющее для иногородних студентов, в том числе граждан РК, места в общежитиях до конца учебного года", - сообщили в посольстве Казахстана в России.

В случае выявления фактов принудительного выселения из общежитий просим позвонить на круглосуточную горячую линию посольства:

+7 925 666 43 90

+7 985 513 24 77

+7 977 287 85 46

+7 906 764 74 06

+7 926 777 40 44

+7 926 777 7599

Обращаем ваше внимание на необходимость приобретения медицинских страховок. Напоминаем, что для студентов существуют льготные страховки, которые можно оформить онлайн", - говорится в сообщении посольства.

В условиях введения карантинных мер в большинстве регионов России, в том числе, в Москве, рекомендуем оставаться по месту проживания, а на улицу выходить только в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Также убедительно просим не собираться компаниями больше трех человек и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Помните, за нарушение карантина российским законодательством предусмотрены денежные штрафы, отметили в ведомстве.

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