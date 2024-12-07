Одаренные выпускники казахстанских школ смогут обучаться в бакалавриате по программе "Болашақ"
Это позволит готовить новые высококвалифицированные кадры для Казахстана
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана принял изменения и дополнения по вопросам культуры, образования и наставничества, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Поправки нацелены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере образования и культуры. Одно из направлений - оказание государственной поддержки для талантливых учащихся. В рамках закона для победителей и призеров международных олимпиад и научных конкурсов предоставляется право обучаться по программе бакалавриата в зарубежных вузах в рамках стипендии "Болашақ", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что это позволит готовить новые высококвалифицированные кадры для Казахстана, которые в дальнейшем будут работать на развитие страны.
Также в рамках закона расширяется категория абитуриентов, которые могут поступить в высшие учебные заведения Казахстана без ЕНТ.
В частности, предлагается предоставлять призерам международных конкурсов научных проектов государственный образовательный грант для обучения в ведущих вузах страны без прохождения отборочных процедур. Список конкурсов, в который войдут только самые рейтинговые в мире, будет утверждаться приказом Министерства просвещения.
Это создаст для школьников новый стимул для участия в подобных конкурсах, повысит престиж науки среди молодежи и обеспечит приток талантливых абитуриентов в систему высшего образования", - пояснили в мажилисе.
Кроме того, законом предусматривается создание Национального словарного фонда казахского языка как государственной информационной системы, предоставляющей доступ к словарному фонду казахского языка. Также будет создан Национальный корпус казахского языка - информационно-справочная система, содержащая тексты всех стилей и жанров казахского языка. Оба ресурса будут в открытом доступе.
Предполагается формирование большой языковой модели, основанной на искусственной нейронной сети, для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке", - уточнили в пресс-службе.
В законе предусмотрены нормы, направленные на дальнейшее законодательное регулирование института наставничества, который был внедрен для оказания социальной поддержки детей-сирот. Кроме того, поправками уточняются компетенции уполномоченного органа в области образования.
Ранее мажилисмены одобрили ряд законопроектов.