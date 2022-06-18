Около 2 млн казахстанских школьников прошли обучение в летней школе

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Казахстанские школьники завершили обучение в летних школах, дополнительные знания получили около 2 млн детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Работа летних школ была организована с 26 мая по 17 июня. Летняя школа носила добровольный характер для всех школьников, кроме учащихся выпускных 9-х, 11-х классов, сообщили в Министерстве просвещения РК.
Из 3,6 млн школьников в летней школе обучение прошли около 2 млн детей. По желанию детей и их родителей были организованы дополнительные занятия по отдельным учебным предметам для более чем 38 тысяч школьников. Отмечу, что для мотивации детей занятия проходили в нестандартной форме и без оценок. В учебное расписание входили походы в музеи, экскурсии, деловые игры, мастер-классы, обсуждение фильмов, мультфильмов. Проводились книжные клубы, дискуссии, стратегические сессии, дебаты и многое другое. По итогам летней школы мы получили много положительных отзывов от родителей", - сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.
Занятия для школьников проводились с понедельника по пятницу. Обучение проходило по основным учебным предметам - "математика", "казахский язык", "английский язык", "физика", "химия" и др.
После завершения работы летней школы учителя отправятся в ежегодный трудовой отпуск, который увеличился с 42 до 56 дней.