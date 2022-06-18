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Около 2 млн казахстанских школьников прошли обучение в летней школе

17.06.2022, 15:37 4166
Около 2 млн казахстанских школьников прошли обучение в летней школе
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Казахстанские школьники завершили обучение в летних школах, дополнительные знания получили около 2 млн детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работа летних школ была организована с 26 мая по 17 июня. Летняя школа носила добровольный характер для всех школьников, кроме учащихся выпускных 9-х, 11-х классов, сообщили в Министерстве просвещения РК. 
 

Из 3,6 млн школьников в летней школе обучение прошли около 2 млн детей. По желанию детей и их родителей были организованы дополнительные занятия по отдельным учебным предметам для более чем 38 тысяч школьников. Отмечу, что для мотивации детей занятия проходили в нестандартной форме и без оценок. В учебное расписание входили походы в музеи, экскурсии, деловые игры, мастер-классы, обсуждение фильмов, мультфильмов. Проводились книжные клубы, дискуссии, стратегические сессии, дебаты и многое другое. По итогам летней школы мы получили много положительных отзывов от родителей", - сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова. 

 
Занятия для школьников проводились с понедельника по пятницу. Обучение проходило по основным учебным предметам - "математика", "казахский язык", "английский язык", "физика", "химия" и др.
 
После завершения работы летней школы учителя отправятся в ежегодный трудовой отпуск, который увеличился с 42 до 56 дней.
 

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Сотни будущих медиков "провалили" госэкзамен: в Минздраве назвали причину

17.06.2022, 09:21 5631
Сотни будущих медиков "провалили" госэкзамен: в Минздраве назвали причину
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Низкие баллы за госэкзамен будущим медикам начислены из-за технического сбоя. Такое заявление сделало Министерство здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, скандал разгорелся, когда сотни актюбинских интернов едва не провалили итоговую аттестацию. Почти все выпускники набрали чуть выше порогового балла. Как оказалось, такая же ситуация возникла у студентов медвузов по всей стране, сообщает телеканал "Астана". 
 
Министерство совместно с центром экзаменации провело проверку. Выяснилось, что низкие оценки выставлены из-за несоответствия кодов теста. 
 

Некорректно учтенные системой баллы будут пересмотрены в пользу студента. При невозможности определения причин низкой оценки знаний студентов в республиканскую апелляционную комиссию будет отправлен запрос об аннулировании результатов экзаменов и допуска к повторной первичной сдаче экзаменов после устранения всех технических сбоев", - сообщили в Минздраве.

 

Токаев рассказал, планирует ли Казахстан выходить из Болонской системы образования

15.06.2022, 15:57 10846
Токаев рассказал, планирует ли Казахстан выходить из Болонской системы образования
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что Казахстан не планирует выходить из Болонской системы образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вы знаете, когда-то я очень скептически относился к Болонской системе. Когда мы вступали в нее, я работал председателем сената и предупреждал тогдашнее правительство, что не спешите вы с этим Болонским процессом. В то время наше вступление в систему было обставлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник. А на самом деле там очень много недостатков. Я видел эти недостатки, разговаривал со многими специалистами, зарубежными экспертами, которые утверждали, что "у этой медали есть две стороны". Я понимаю решение российского правительства о выходе из Болонской системы, но надо понимать, что будут и последствия", - сказал президент РК.

 
Он отметил, что относится очень внимательно к сфере образования, так как образование играет огромную роль.
 

Я выступил с инициативой о том, чтобы российские технические вузы открывали свои филиалы в Казахстане. Этот процесс начался, то есть МИФИ открыл свой филиал в Казахском государственном университете, открывается филиал Университета нефти и газа имени Губкина. Я думаю, этот процесс будет продолжаться, поскольку я считаю, что современная казахская молодежь должна получать прежде всего техническое образование, чтобы быть конкурентными", - сказал Токаев. 

 
Также он напомнил, что сохраняется и возможность направления талантливой молодёжи по линии программы "Болашак" ("Будущее") за рубеж. 
 

В частности, это магистранты и бакалавры, но сейчас мы сужаем программу бакалавров и увеличиваем количество магистрантов в лучших вузах мира", - добавил глава государства.

 

Двум абитуриентам, набравшим 139 баллов на ЕНТ, аннулировали результаты

11.06.2022, 11:51 20436
Двум абитуриентам, набравшим 139 баллов на ЕНТ, аннулировали результаты
Фото: instagram/ruslan_yemelbayev
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Двум абитуриентам, набравшим 139 баллов на Едином национальном тестировании, аннулировали результаты из-за нарушения правил, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Со старта ЕНТ-2022 двум абитуриентам покорилась отметка 139… К сожалению, при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил. Мы приняли соответствующие меры и аннулировали результаты тестируемых", - сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

 
Он отметил, что в настоящее время проводится повторная проверка более 100 видеозаписей абитуриентов с аномально высокими баллами.
 

Все результаты, достигнутые с нарушениями правил, будут аннулированы", - добавил Емелбаев.


В мае за нарушение правил во время проведения тестирования из аудиторий был удален 21 человек, их результаты аннулированы.
 

Азиатские страны разработали альтернативу Болонской системе

09.06.2022, 15:40 26726
МОСКВА. 9 ИЮНЯ - Азиатской альтернативой Болонской системы могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня общей тенденцией, особенно в странах Азии, является то, что люди хотят как можно меньше по срокам учиться, чтобы быстрее приступить к работе, и далеко не всем нужно магистерское образование. Поэтому, возможно, и в России имеет смысл в ряде университетов специальности приближать к потребностям дня", - озвучил свою точку зрения Маслов. 

 
По его мнению, российским вузам следовало бы делать упор не только на фундаментальность знаний, но и на их практическое применение и следовать в этом по пути азиатских стран, которые разработали альтернативу Болонской системе. Маслов считает, что отказ от Болонской системы не обязательно будет означать возвращение пятилетнего срока обучения. Например, в Китае разработали собственный "специалитет" - обучение длится три года, и после него выпускник сможет приступать к работе.
 

Надо признать, что, в принципе, Болонская система страшно устарела относительно нынешней ситуации. Не российской, а мировой. Оказалось, что удобнее университетам напрямую договариваться между собой об обмене студентами, чем проводить какие-то государственные процедуры. Систему критикуют и сами европейцы", - резюмировал профессор.

 

В Казахстане разработали требования к школьной форме

09.06.2022, 14:52 27236
В Казахстане разработали требования к школьной форме
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Министерство образования и науки РК разработало проект приказа "О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26 "Об утверждении требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, трикотажный кардиган на пуговицах или замке (бомбер), классическую блузку (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног", - говорится в документе.

 
На школьной форме допускается размещение отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и др.) организаций среднего образования.
 
Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом (совет школы, попечительский совет, родительский комитет), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.
 
Отмечается, что органы управления образования области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) рекомендуют родителям приобретение школьной формы у отечественных производителей школьной формы. Предпочтение отдельных производителей школьной формы не допускается. Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретении школьной формы.
 
Органы управления образования также рекомендуют родителям и организациям образования выбор единого цвета школьной формы на административной территориальной единице.

Ранее в Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы.
 

В Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы

08.06.2022, 15:53 30756
В Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Министерство образования ищет пути и варианты, чтобы включить в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением из-за ношения хиджабов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.
 

Казахстан - это светское государство. Соответственно, наши школы являются светскими учреждениями. Есть приказ 2016 года о школьной форме, он действует и дальше сохраняет свою силу", - напомнила глава комитета. 

 
Она подчеркнула, что в министерстве решают вопрос о включении в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением. 
 

Речь идет не о хиджабах, некоторые слышат то, что хотят услышать. Поступают разные предложения: это и возможность охвата их онлайн-обучением в наших же отечественных школах, и другие предложения по их вовлечению в учебный процесс. Самое главное - это охватить и обеспечить всех средним образованием. Чтобы мы не потеряли эту часть детей", - пояснила Каримова. 

 
Она отметила, что вопрос формы не может решаться на основе эмоций.
 

В обществе есть разные мнения. Надо прежде всего исходить из интересов детей и норм нашего законодательства", - заявила Каримова.

 

Новый предмет появится в школах Казахстана

07.06.2022, 18:23 35271
Новый предмет появится в школах Казахстана
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Казахстане с 1 сентября 2022 года внедрят новый школьный предмет "Патриотизм и глобальные компетенции", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предмет будут изучать в 5-11-м классах. Он должен научить детей этике, основам медиаграмотности и финансовой грамотности", - сообщает пресс-служба Минобразования. 

 
В 5-9-м классах в рамках этого предмета школьникам прочитают курсы "Добропорядочность и этика", "Экологическая культура", "Гражданственность и патриотизм", ОБЖ, "Медиаграмотность". В 10-11-м классах добавляются "Основы предпринимательства" и "Финансовая грамотность".
 
В Минобре подчеркнули, что после этих курсов дети должны будут научиться:
 
  • оценивать глобальные события, их причины и последствия аналитически;
  • быть независимыми, но уметь работать и в команде, и поодиночке;
  • рассматривать важные проблемы с личной, региональной, национальной и глобальной точек зрения и понимать взаимосвязь между ними;
  • критически оценивать информацию и аргументировать свою позицию;
  • относиться с эмпатией к нуждам и правам других людей.
 

В школах Казахстана английский язык начнут изучать с третьего класса

07.06.2022, 14:45 35001
В школах Казахстана английский язык начнут изучать с третьего класса
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В школах Казахстана дети будут изучать английский язык только с третьего класса, так как это более эффективно. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проведя исследования и анализ, мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно. Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведем работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребенок изучал только один язык - казахский, то есть сначала научился читать и писать на своем родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем - английский. Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в 1-м классе будет русский и государственный язык, а английский так же - с третьего класса", - отметил глава МОН РК в интервью порталу Nur.kz

 
По словам министра, с точки зрения методологии это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были, поэтому МОН планирует внедрить эту практику, сообщает Kazpravda.kz.
 

Исследования и анализ, проведенные казахстанскими и международными экспертами, показали, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно. Важно, чтобы в первом классе ребенок сначала научился слушать, читать, грамотно писать и устно излагать мысли на своем родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями", - цитирует Zakon.kz президента Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мадину Тыныбаеву.

 
Также, по ее словам, в новом учебном году будет увеличена учебная нагрузка по математике на 1 час, в первых классах в 2022-2023 учебном году и во вторых классах - в следующем учебном году.
 
Уроки математики в этих классах будут проводиться каждый день. Это будет способствовать повышению математической грамотности обучающихся.
 
Изменения коснулись и предмета "Художественный труд", он разделен на два предмета: "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".
 
Кроме этого, одной из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года является внедрение в 5-11-м классах курса под общим названием "Патриотизм и глобальные компетенции".
 
Ранее депутат сената Мурат Бактиярулы раскритиковал ситуацию в сфере образования Казахстана.
 

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