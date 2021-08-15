НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты, представители Альянса студентов Казахстана и Фонда "Отандастар".

Всего для участия в конкурсе присуждения грантов документы подали более 75 тысяч абитуриентов. В этом году наиболее востребованными стали такие направления, как "Образование" и "Здравоохранение", а также "Информационно-коммуникационные технологии", "Право", "Дизайн", "Менеджмент", - сообщили в Министерстве образования и науки РК.

Среди претендентов на гранты - более 8 тыс. обладателей знака "Алтын белгі", более 800 победителей международных и республиканских олимпиад, а также 520 победителей республиканских и международных спортивных соревнований. При равенстве баллов у них имелось преимущественное право.

МОН РК проводит работу для того, чтобы улучшить качественный состав обладателей государственных образовательных грантов. Мы усиливаем требования и к желающим стать в будущем педагогами. Проходной балл на ЕНТ по педагогическим направлениям повышен до 75. При этом мы отмечаем положительную тенденцию - количество желающих стать педагогами увеличивается", - отметил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

Напомним, что в этом году в соответствии с поручением главы государства впервые выделены квоты для детей из социально уязвимых категорий. То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, имели больше шансов для получения гранта.

Кроме того, гранты по соответствующей квоте получили дети-сироты и представители этнической диаспоры. Таким образом, абитуриенты из социально уязвимых категорий граждан имели преимущество при присуждении образовательных грантов. К примеру, если на педагогические специальности выделено почти 11 тысяч образовательных грантов, то более тысячи из них получили льготные категории граждан", - сообщил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

Отметим, что по поручению президента общее количество грантов увеличилось на 5 тыс., с 51 тыс. в прошлом году до 56 тыс. грантов в этом году.

Все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 25 августа.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться на Telegram-канале МОН РК - https://t.me/bilim_jane_gylym

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