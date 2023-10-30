Осенние каникулы: сколько дней отдохнут казахстанские школьники

Пилотный проект Министерства просвещения будет действовать с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения подготовило пилотный проект по предоставлению бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах с помощью Цифровой карты семьи.





Как будет действовать система получения ваучеров





Услугополучатель может скачать приложение "Социальный кошелек" через ссылку, указанную в SMS-сообщении, либо найти его в ранее скачанном приложении eGov Mobile.





Цифровые ваучеры формируются автоматически в "Социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей.





Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой, для дальнейшего ведения учета и фиксации питания. Учет и фиксация использования цифровых ваучеров осуществляются по идентификационным картам или другим альтернативным способом идентификации учащегося, применяемым в школьной столовой", - говорится в документе.





Для использования ваучера услугополучатель генерирует QR-код в соцкошельке и передает его учащемуся в электронном виде, а в столовой его считывает работник.





После использования цифрового ваучера в разделе "История" в кошельке отображается статус его использования.





Право на получение ваучеров имеют:





дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.





Помимо получения ваучеров, услугополучатель может оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы e-Otinish.





По данным Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. Родителям и законным представителям детей разосланы SMS-сообщения и активирован 331 ваучер.





Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.



