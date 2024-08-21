Перевести ребенка из одной школы в другую теперь можно онлайн
Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям. Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости", - поделились в пресс-службе компании.
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";
- выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";
- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.
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Миннауки обратилось к не получившим грант абитуриентам
Уважаемые абитуриенты! Работает специальный call-центр с целью предоставления информации о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год", - проинформировали в ведомстве.
- 8(7172) 69-50-69;
- 8(7172) 69-52-92;
- 8(7172) 69-50-71.
@doska_pavlodar
Уважаемый, президент Касым-Жомарт Кемелевич! Я обращаюсь к вам как в гаранту Конституции, гаранту прав и свобод человека и гражданина. Прошу вас защитить мои конституционные права и права тысяч других абитуриентов, которые были серьезно нарушены из-за незаконных действий со стороны Министерства науки и высшего образования. Также прошу отправить в отставку министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который отказывается признавать ошибку своего ведомства и исправлять ситуацию. Я Медина Майсар. В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность «Право». Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я. Я считаю, что это было незаконным, потому что 1. Министерство НЕ имеет полномочий устанавливать новые квоты для обучения в организациях высшего образования. Это полномочие закреплено только за Парламентом Республики Казахстан. 2. Нет такого нормативного правового акта, который бы на законных основаниях закрепил квоту ЧС. Квота ЧС существует только на словах Министра Науки и высшего образования Саясата Нурбека. Он сам ее придумал и озвучил, и только на этом незаконном основании его Министерство распределило тысячи государственных образовательных грантов, отобрав их у абитуриентов, которые заслужили их в честном конкурсе. Считаю, что Министерство науки нарушило мои конституционные права и другие нормы Конституции нашей страны: 1. Во-первых, нарушено мое право по ч.2 статье 30 Конституции РК, согласно которой Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении.» Благодаря моему многолетнему труду и дисциплине я заслуженно набрала мои баллы по ЕНТ и имею право на конкурсной основе получить бесплатное высшее образование. Но из-за незаконных действий МНиВО мой грант был отдан другому абитуриенту с меньшими баллами на основании несуществующей в законе квоты ЧС.♬ оригинальный звук - Доска Павлодар
В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность "Право". Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я", - заявила девушка на своей странице в Сети.
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Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбрали пункт, дату и время проведения экзамена", - пояснили в министерстве.
В ВКО готовятся к новому учебному году
Все организации образования оснащены системами видеонаблюдения. 135 организаций оборудованы турникетами, также заключены договоры со специализированной охраной", - доложила главе региона руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.
Посмотрите, в каких условиях учатся дети. Сходите в школы. Зайдите в классы и туалеты. Школы не ваши, но дети чьи?" - обратился к акимам городов и районов глава региона Ермек Кошербаев.
Когда в казахстанских школах пройдет посвященная Дню знаний линейка
Первое сентября - традиционно знаковый день, поэтому празднование Дня знаний и начало сбора всех детей, как всегда, и в другие годы не отменялось, поэтому и в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", - ответил Гани Бейсембаев.
Необходимо обеспечить полную готовность образовательной инфраструктуры и учебного процесса. К 1 сентября планируется открыть 61 новую школу. При этом надо учитывать, что после ввода школ еще предстоит много работы для их подготовки к приему детей. Нужно выполнять все условия безопасности: санитарно-эпидемиологические, противопожарные требования к зданиям, учебным помещениям, столовым. Также предстоит обеспечить подключение высокоскоростного интернета, оснастить предметные кабинеты, лаборатории и спортивные залы", - отметил глава правительства, подчеркнув, что все это относится не только к строящимся комфортным школам, но и ко всем объектам образования без исключений.
В Казахстане лицензированной охраной охвачено 79% объектов образования
Объекты образования, в которых свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. Сейчас ими обеспечена охрана 79% государственных объектов", - доложил Ержан Саденов.
В отдельных объектах охранники - это вахтеры. В таких условиях не исключается пронос опасных веществ и предметов. Отмечу, что администрация заведений в техспецификации вправе указывать требования к охранникам (предельный возраст, уровень подготовки и т.д.). Предлагается поручить Министерству просвещения и акиматам в краткие сроки завершить работы по оснащению школ системами безопасности; на системной основе проводить учебно-тренировочные занятия по реагированию на ЧС", - добавил Саденов.
В текущем году расширены требования инструкции по обеспечению безопасности объектов образования. Вместе с тем на сегодня не оборудованы более половины частных организаций. Акимам регионов нужно обеспечить организации образования лицензированной охраной, турникетами, камерами, подключенными к центрам оперативного управления. МВД нужно продолжать проверки в этом направлении. К 1 сентября необходимо довести долю оснащения системами безопасности до 90%, а до конца текущего года должно быть обеспечено 100%", - поручил глава правительства.
В МНВО рассказали подробности распределения образовательных грантов
В этом году заявки на гранты подал 104 121 выпускник, что на 10 000 человек больше, чем в прошлом году", - сообщили в Миннауки.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?