20.08.2024, 14:58 6281

Перевести ребенка из одной школы в другую теперь можно онлайн

Есть возможность выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ
Перевести ребенка из одной школы в другую теперь можно онлайн
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теперь родители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн с помощью портала eGov.kz, сообщили в АО "Национальные информационные технологии".

Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям. Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости", - поделились в пресс-службе компании.


Для получения услуги пользователю необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";
  • выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";
  • заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
  • ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что в Алматы остро стоит проблема переполненности школ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:eGov.kzУченикишколаперевод

новости по теме

19.08.2024, 13:19 13756

Миннауки обратилось к не получившим грант абитуриентам   

В РК работает специальный call-центр для абитуриентов, не получивших образовательный грант
Миннауки обратилось к не получившим грант абитуриентам
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан обратилось к не получившим грант абитуриентам.

Уважаемые абитуриенты! Работает специальный call-центр с целью предоставления информации о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год", - проинформировали в ведомстве.


Подчеркивается, что через call-центр можно получить информацию о дополнительных грантах, снижении оплаты за обучение и других возможностях.

Контакты call-центра:

  • 8(7172) 69-50-69;
  • 8(7172) 69-52-92;
  • 8(7172) 69-50-71.

Напомним, в начале августа Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.

Общее количество грантов на 2024-2025 учебный год - более 94 тысяч. Из них 78 тысяч грантов предназначены для студентов бакалавриата, 13 тысяч грантов - для магистрантов и 3 тысячи грантов - для будущих докторантов.

99 процентов грантов освоены впервые за четыре года. Абитуриентам региона, пострадавшего от наводнения, предоставлено 15 382 гранта.

Для филиалов иностранных вузов, открывающихся в Казахстане, выделено 1890 грантов. Кроме того, полностью освоено 5000 целевых грантов, также освоены гранты в области сельского хозяйства и ветеринарии.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как казахстанским абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты.

Между тем, абитуриентка Медина Майсар, которая, по ее словам, не получила грант из-за введения квоты для пострадавших от паводков, записала обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в которому потребовала отставки министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.

@doska_pavlodar

Уважаемый, президент Касым-Жомарт Кемелевич!  Я обращаюсь к вам как в гаранту Конституции, гаранту прав и свобод человека и гражданина. Прошу вас защитить мои конституционные права и права тысяч других абитуриентов, которые были серьезно нарушены из-за незаконных действий со стороны Министерства науки и высшего образования.  Также прошу отправить в отставку министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который отказывается признавать ошибку своего ведомства и исправлять ситуацию. Я Медина Майсар.  В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность «Право». Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я.  Я считаю, что это было незаконным, потому что 1. Министерство НЕ имеет полномочий устанавливать новые квоты для обучения в организациях высшего образования. Это полномочие закреплено только за Парламентом Республики Казахстан.  2. Нет такого нормативного правового акта, который бы на законных основаниях закрепил квоту ЧС. Квота ЧС существует только на словах Министра Науки и высшего образования Саясата Нурбека. Он сам ее придумал и озвучил, и только на этом незаконном основании его Министерство распределило тысячи государственных образовательных грантов, отобрав их у абитуриентов, которые заслужили их в честном конкурсе. Считаю, что Министерство науки нарушило мои конституционные права и другие нормы Конституции нашей страны:  1. Во-первых, нарушено мое право по ч.2 статье 30 Конституции РК, согласно которой Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении.» Благодаря моему многолетнему труду и дисциплине я заслуженно набрала мои баллы по ЕНТ и имею право на конкурсной основе получить бесплатное высшее образование. Но из-за незаконных действий МНиВО мой грант был отдан другому абитуриенту с меньшими баллами на основании несуществующей в законе квоты ЧС.

♬ оригинальный звук - Доска Павлодар

В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность "Право". Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я", - заявила девушка на своей странице в Сети.

 
15.08.2024, 13:09 29841

Преподавателям вузов и научным работникам повысят зарплату в Казахстане

Также увеличат размер доплат за наличие ученых званий и степеней
Преподавателям вузов и научным работникам повысят зарплату в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве образования РК рассказали, как повысится зарплата преподавателей вузов и научных работников.

Заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов повышена со 160,7 тыс. тенге до 350 тыс. тенге, в национальных вузах - с 228,8 тыс. тенге до 400 тыс.

Должностные оклады работников научных организаций с 1 января 2023 года увеличены на 18%, с января 2024 года - на 18%, а с января 2025 года повысятся еще на 17%. Им также увеличат размер доплат за наличие ученых званий и степеней.

К примеру, за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге). За звание доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) - 42 МРП (155 064 тенге), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора - 50 МРП (184 600 тенге).

Такие же доплаты предусмотрены для научных работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью на основном месте работы.

Кроме того, молодые ученые в возрасте до 40 лет могут претендовать на стипендии из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.

Ранее сообщалось, что казахстанским студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии. Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%, студентам бакалавриата - на 20%, студентам колледжей - на 50%.
 
12.08.2024, 10:51 42516

Казахстан и Китай запустили новую международную образовательную программу

Студенты могут получить два диплома - китайский и казахстанский
Казахстан и Китай запустили новую международную образовательную программу
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Программа двойных дипломов магистров из лучших университетов Китая и Казахстана начинает принимать студентов. Филиал Северо-Западного политехнического университета (CЗПУ) на базе КазНУ имени аль-Фараби предлагает выпускникам бакалавриата освоить самые актуальные на сегодняшний день специальности "Электроника и коммуникационные технологии", "Материаловедение и инженерия" и "Компьютерные науки и технологии". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

Напомним, в рамках госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в мае 2023 года в Китае было подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета КНР в Казахстане. На основе соглашения в Казахском национальном университете имени аль-Фараби 12 октября открылся филиал университета КНР.

СЗПУ - один из ведущих вузов Китая технического профиля, входит в топ-200 в международном рейтинге Academic Ranking of World Universities 2023, в рейтинге THE 2023 -317-е место и занимает 253-е место в международном рейтинге U.S.NEWS 2024.

В июле этого года было подписано соглашение о проведении КазНУ имени аль-Фараби и Северо-западным политехническим университетом КНР совместных микроспутниковых научных исследований. Проект открывает путь к исследованиям космоса, подготовке квалифицированных специалистов и разработке общих спутников.

Также на базе филиала СЗПУ открылась лаборатория "Коммуникационные технологии 5G/5.5G", которая позволит обучать специалистов телекоммуникационных систем связи, осваивать новые технологии, совершенствовать скорость интернета, внедрять сеть 6G.

Главной особенностью филиала является его уникальная учебная программа, позволяющая студентам получить два диплома - китайский и казахстанский. Данное преимущество дает студентам не только фундаментальные знания и практические навыки в выбранной области, но и возможность стать востребованным специалистом как на местном, так и на международном рынке труда.

Первый год студенты магистратуры обучаются в Казахстане, второй - в Китае. По окончании получают дипломы двух вузов: КазНУ и CЗПУ. Выпускники филиала смогут работать в международных технологических компаниях. Сегодня многие китайские производители открывают представительства в Казахстане, дипломы КазНУ и СЗПУ дают молодым специалистам преимущества при трудоустройстве в крупные компании КНР, такие как Huawei и ZTE.

Отмечается, что абитуриенты могут претендовать на различные гранты и стипендии, что делает качественное образование еще более доступным. Университет предлагает множество программ финансовой поддержки, включая гранты на обучение и академические стипендии для студентов с высокими академическими достижениями. Еще одним из значительных преимуществ является возможность проведения одного учебного года обучения в Китае, что позволит студентам погрузиться в научную среду другой страны, расширяя их горизонт и улучшая профессиональные перспективы.

Цель филиала - подготовка высококлассных многоязычных, профессиональных и технических кадров для Казахстана.

Для поступления необходимо пройти комплексное тестирование. Обладатели грантов принимаются автоматически. Не получившим гранты, но набравшим свыше 75 баллов, представляется шанс при прохождении собеседования. Дополнительные стипендии предоставляют для студентов филиала. Прием документов продлится до 20 августа.

По всем вопросам можно обращаться по Whatsapp: +8613630232306. Также можно ознакомиться с информацией на сайте.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ОбразованиеМагистратураВузКитай
10.08.2024, 10:29 51006

Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе
Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: КНБ РК
Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня стартовало августовское Единое национальное тестирование, которое продлится до 15 августа, сообщает Министерство науки и высшего образования Казахстана.

По данным ведомства, на участие в тестировании было принято более 21 тыс. заявлений. Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% - на русском, 69 человек - на английском языке.

В Миннауки уточнили, что в первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 5,7 тыс. человек.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбрали пункт, дату и время проведения экзамена", - пояснили в министерстве.


На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Напомним, по итогам основного этапа ЕНТ были аннулированы результаты тестирования почти 400 абитуриентов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЕНТабитуриентМНВО
06.08.2024, 19:23 76711

В ВКО готовятся к новому учебному году

Аким области потребовал решить вопрос с тревожными кнопками в школах
В ВКО готовятся к новому учебному году
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области провел совещание по подготовке к новому учебному году. В регионе функционирует 206 детских садов и 180 мини-центров. В системе среднего образования работает 343 школы, сообщает пресс-служба акимата региона.

Все организации образования оснащены системами видеонаблюдения. 135 организаций оборудованы турникетами, также заключены договоры со специализированной охраной", - доложила главе региона руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.


Аким области потребовал решить вопрос с тревожными кнопками в школах, а также поручил акимам городов и районов взять на личный контроль вопросы безопасности детей, наличие пешеходных переходов возле школ и освещения тротуаров.

Посмотрите, в каких условиях учатся дети. Сходите в школы. Зайдите в классы и туалеты. Школы не ваши, но дети чьи?" - обратился к акимам городов и районов глава региона Ермек Кошербаев.


Также в ходе совещания обсудили подготовку университетов и колледжей к учебному году. В регионе выделено 270 грантов в сфере педагогических наук, бизнеса, управления и права, IT и технических специальностей, сельского хозяйства и медицинских работников. Отметим, Восточно-Казахстанская область занимает второе место в стране по количеству выделенных грантов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВКОподготовкаучебный год
06.08.2024, 11:52 80871

Когда в казахстанских школах пройдет посвященная Дню знаний линейка

Линейку не будут переносить
Когда в казахстанских школах пройдет посвященная Дню знаний линейка
Фото: Depositphotos
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье. Журналисты уточнили у министра просвещения Гани Бейсембаева, будет ли в связи с этим перенос линейки на другой день.

Первое сентября - традиционно знаковый день, поэтому празднование Дня знаний и начало сбора всех детей, как всегда, и в другие годы не отменялось, поэтому и в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", - ответил Гани Бейсембаев.


На заседании правительства министр сообщил, что до 20 августа запланирован ввод первых 20 школ в рамках реализации нацпроекта "Комфортная школа". В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 302 школы на 536 тыс. новых ученических мест. Данные меры позволят решить проблемы 92 трехсменных школ и 249 школ с дефицитом ученических мест.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить полную готовность школ к учебному году. 1 сентября двери учебных заведений страны откроются для 4,5 млн школьников.

Необходимо обеспечить полную готовность образовательной инфраструктуры и учебного процесса. К 1 сентября планируется открыть 61 новую школу. При этом надо учитывать, что после ввода школ еще предстоит много работы для их подготовки к приему детей. Нужно выполнять все условия безопасности: санитарно-эпидемиологические, противопожарные требования к зданиям, учебным помещениям, столовым. Также предстоит обеспечить подключение высокоскоростного интернета, оснастить предметные кабинеты, лаборатории и спортивные залы", - отметил глава правительства, подчеркнув, что все это относится не только к строящимся комфортным школам, но и ко всем объектам образования без исключений.


В то же время акцентировано внимание на затягивании сроков подготовки отдельных учебных заведений в регионах. 7 рисковых строительных объектов находятся в Актюбинской области. Премьер-министр отметил, что нужно сконцентрировать все усилия и обеспечить ввод строящихся объектов и завершение капремонта в установленные сроки.

Также к началу учебного года для казахстанских школ должны быть приобретены около 1 тыс. предметных кабинетов физики, химии, биологии и робототехники.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЛинейкаДень знаний
06.08.2024, 11:30 81946

В Казахстане лицензированной охраной охвачено 79% объектов образования

Низкий уровень охвата демонстрируют Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Костанайская области
В Казахстане лицензированной охраной охвачено 79% объектов образования
Фото: Depositphotos
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Лицензированной охраной в Казахстане охвачено 79% государственных объектов образования. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе заседания правительства.

Объекты образования, в которых свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. Сейчас ими обеспечена охрана 79% государственных объектов", - доложил Ержан Саденов.


По его словам, низкий уровень охвата демонстрируют Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Костанайская области.

По частным организациям данный показатель составляет 65%. При этом слабо работа организована в Жетысу, Актюбинской и Атырауской областях.

В отдельных объектах охранники - это вахтеры. В таких условиях не исключается пронос опасных веществ и предметов. Отмечу, что администрация заведений в техспецификации вправе указывать требования к охранникам (предельный возраст, уровень подготовки и т.д.). Предлагается поручить Министерству просвещения и акиматам в краткие сроки завершить работы по оснащению школ системами безопасности; на системной основе проводить учебно-тренировочные занятия по реагированию на ЧС", - добавил Саденов.


Он отметил, что в преддверии учебного года МВД проведены проверки безопасности 2655 образовательных объектов. Выявлено более 1 тыс. нарушений, к ответственности привлечено 340 руководителей. Общая сумма штрафа для организаций с недостаточным уровнем подготовки к учебному году превысила 95 млн тенге.

По словам министра внутренних дел, на сегодня все образовательные объекты по стране оснащены видеонаблюдением, 55% камер частных организаций интегрированы с ЦОУ. Работы по подключению к центру оперативного управления важно усилить в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях, городе Алматы. Вместе с тем порядка 85% всех школ, колледжей и вузов оборудованы тревожными кнопками для моментальной связи с правоохранительными органами в случае ЧП. Меньше всего на сегодняшний день их в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях.

Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, 62% казахстанских школ оборудованы турникетами, 87% - тревожными кнопками. Подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел 70% школ. В части мероприятий по обеспечению безопасности в школах должна быть усилена работа акиматов Актюбинской, Алматинской, Атырауской, ЗКО, ВКО, Мангистауской, Туркестанской областей.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца года довести долю оснащения объектов образования системами безопасности до 100%.

В текущем году расширены требования инструкции по обеспечению безопасности объектов образования. Вместе с тем на сегодня не оборудованы более половины частных организаций. Акимам регионов нужно обеспечить организации образования лицензированной охраной, турникетами, камерами, подключенными к центрам оперативного управления. МВД нужно продолжать проверки в этом направлении. К 1 сентября необходимо довести долю оснащения системами безопасности до 90%, а до конца текущего года должно быть обеспечено 100%", - поручил глава правительства.

 
05.08.2024, 20:24 84426

В МНВО рассказали подробности распределения образовательных грантов

Общее количество грантов - более 94 тысяч
В МНВО рассказали подробности распределения образовательных грантов
Фото: Deposiphotos
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования рассказали подробности распределения образовательных грантов на 2024-2025 учебный год, сообщает пресс-служба министерства.

Общее количество грантов на 2024-2025 учебный год - более 94 тысяч. Из них 78 тысяч грантов предназначены для студентов бакалавриата, 13 тысяч грантов - для магистрантов и 3 тысячи грантов - для будущих докторантов.

99 процентов грантов освоены впервые за четыре года. Абитуриентам региона, пострадавшего от наводнения, предоставлено 15 382 гранта.

Для филиалов иностранных вузов, открывающихся в Казахстане, выделено 1890 грантов. Кроме того, полностью освоено 5000 целевых грантов, также освоены гранты в области сельского хозяйства и ветеринарии.

В этом году заявки на гранты подал 104 121 выпускник, что на 10 000 человек больше, чем в прошлом году", - сообщили в Миннауки.


Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как казахстанским абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:распределениеГрантыМиннауки

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?

      Архив опросов