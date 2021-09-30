Первую студию танцев в райцентре открыла хореограф из Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области преподаватель по хореографии Амина Урманова обучилась основам бизнеса и открыла в районе первую студию танцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21-летняя Амина Урманова проживает в городе Сарканде Саркандского района. Выпускница гуманитарного колледжа по образованию педагог-организатор досуга. Работала в колледже руководителем танцевального коллектива, а также преподавала хореографию в детском развивающем центре.

Будучи студенткой, я уже задумывалась о своей будущей профессии, было множество вариантов, начиная от наемного работника в качестве педагога в школе, детском саду. Приглашали в государственный ансамбль народного танца в город Талдыкорган, но хотелось самостоятельности. Поэтому решила попробовать себя в бизнесе", - рассказала предпринимательница.

В 2019 году Амина приняла участие в проекте "Жас касіпкер", где обучилась основам бизнеса. Позже девушка получила грант в размере 200 МРП в рамках программы "Енбек". Эти средства позволили арендовать студию и закупить оборудование. Студии дала амбициозное название "Грация".

В период обучения в колледже было очень много желающих обучаться танцам. Но в нашем городе такой студии не было, поэтому, изучив спрос, я решила открыть студию танцев. Пока это первая и единственная студия в нашем районе. В ней дети получают полный объем информации и упражнений, начиная от классических танцев и основ гимнастики до современных танцев".

В студии Амина преподает сама. Кроме национальных танцев, обучает танцам народов мира, современным, эстрадным и классическим танцам. В начале студии занимались 20 детей от 4 до 14 лет. Но сейчас количество участников в разы увеличилось. Недавно предпринимательница открыла группу для взрослых.

Ребята из "Грации" принимают участие в различных конкурсах. Летом этого года они стали лауреатами первой степени республиканского конкурса хореографического искусства "Танцуют все!".

По данным Палаты предпринимателей Алматинской области, с начала года в рамках программы "Енбек" по проекту основам предпринимательства "Бастау Бизнес" обучились 3,1 тысячи безработных и начинающих предпринимателей. Всего из числа обученных по проекту с учетом завершивших в прошлые годы, грантовое финансирование и льготное кредитование получили более 1200 бизнес-проектов.

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