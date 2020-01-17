Платное ЕНТ стартовало в Казахстане

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - В Казахстане началось платное Единое национальное тестирование (ЕНТ), передает Kazakhstan Today.

ЕНТ будет проводиться с 16 по 20 января 2020 года на базе 99 пунктов.

Как сообщили в Национальном центре тестирования, заявления на участие подали более 95 тыс. человек. Прием документов для участия в ЕНТ проходил с 1 по 15 декабря 2019 года посредством единой информационной системы.

Для проведения тестирования организовано 820 аудиторий, которые обеспечены глушителями связи мобильных устройств и видеонаблюдением.

В регионы направлены представители Министерства образования и науки РК. Созданы апелляционные комиссии, организованы пункты оказания медицинской помощи и обеспечена безопасность в ходе тестирования. При необходимости будут предоставлены индивидуальные помощники, а также сурдопереводчики для детей с особыми образовательными потребностями.

Для проведения ЕНТ на местах созданы государственные комиссии в количестве 594 человек. В состав госкомиссий вошли представители акиматов областей или городов республиканского значения, представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации.

Для поступления в вуз на платной основе ЕНТ проводится 4 раза в год (январь, март, июнь, август). Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта поступающим необходимо сдать ЕНТ, которе будет проходить в июне. В целом формат сдачи ЕНТ остается прежним.

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