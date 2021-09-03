Победителям международных школьных олимпиад будут выплачивать до 4,3 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Министр образования науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов в ходе выступления на заседании правительства сообщил о премировании казахстанских школьников, победивших на международных олимпиадах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях стимулирования и поддержки участников международных олимпиад по интеллектуальным направлениям планируется учредить единовременные денежные премии номиналом золото в размере 1500 МРП, серебро - 1000 МРП, бронза - 500 МРП", - сказал глава МОН РК.

Также, по его словам, будут предусмотрены единовременные денежные премии педагогам и наставникам, подготовившим победителей.

Аймагамбетов также прокомментировал поручение главы государства по строительству 1000 новых школ.

Уже в этом году мы введем 200 новых школ. Далее планируется строить по 200 школ в течение 4 лет. Для этого будут использованы 4 механизма. Это применение государственно-частного партнерства, развитие сети частных школ, целевое строительство из госбюджета, строительство школ из модульных конструкций", - сообщил глава МОН.

Кроме того, будет проведена работа по инвентаризации и разработке интерактивной карты земельных участков для строительства школ, разработке современных типовых проектов школ на 1500, 2000, 2500, 3000 ученических мест, запуск электронного портала по мониторингу строительства школ.

Касательно перехода полнокомплектных сельских школ на подушевое финансирование предлагается начать с 2023 года, министр отметил, что это позволит решить проблему по разрыву качества между городскими и сельскими школами.

Имеется положительный результат перехода городских полнокомплектных школы страны на подушевое финансирование. Это выравнивание финансирования школ в разных регионах, укрепление материально-технической базы школ, повышение эффективности использования бюджетных средств и стимулирование притока инвестиций в образование", - добавил Аймагамбетов.

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