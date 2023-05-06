05.05.2023, 19:40 3436
Правила проведения среза знаний студентов разработало Миннауки Казахстана
Если пороговые баллы не наберут более 30% обучающихся от общего количества тестируемых по каждому направлению подготовки кадров, это будет считаться нарушением нормативных правовых актов в сфере образования
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК представило для публичного обсуждения проект положения об организации и проведении среза знаний среди студентов вузов.
Согласно документу срез знаний проводится в форме компьютерного тестирования, в котором принимают участие 100% обучающихся выпускного или предвыпускного курса очной формы с полным циклом обучения. Результаты тестирования не подлежат процедуре апелляции. Допускается отсутствие не более 10% обучающихся по болезни или другим причинам.
В случае неявки студента на тестирование по неуважительной причине его результат приравнивается нулю, который засчитывается при подсчете доли тестируемых, не преодолевших минимальный пороговый балл.
Тестирование состоит из 60 заданий, в том числе:
- по истории Казахстана - 15 заданий;
- по философии - 15 заданий;
- по информационно-коммуникационным технологиям (на языке обучения) - 15 заданий;
- по навыкам обучения - 15 заданий.
Тестирование будет длиться 90 минут. Максимальное количество баллов - 60, пороговый балл составляет 30 баллов, по каждой части - не менее 7 баллов. Если пороговые баллы не наберут более 30% обучающихся от общего количества тестируемых по каждому направлению подготовки кадров, это будет считаться нарушением нормативных правовых актов в сфере образования.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке. Публичное обсуждение продлится до 24 мая.
новости по теме
27.04.2023, 15:08 51101
Изучение казахского языка в школах оставляет желать лучшего - Аймагамбетов
Такая же проблема касается изучения государственного языка взрослыми
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что вопрос изучения государственного языка и на уровне организаций среднего образования тоже оставляет желать лучшего.
Вынужден сказать о том, что, в принципе, вопрос изучения государственного языка и на уровне организаций среднего образования тоже оставляет желать лучшего. Поэтому была у нас инициатива о том, что необходимо с шестого класса сдавать после каждого учебного года и казахский язык как экзамен переводной и так далее. Мы старались менять программу в школе, мы старались обучить наших учителей", - цитирует zakon.kz Асхата Аймагамбетова.
Он добавил, что примерно такая же проблема, может быть, даже в большем масштабе касается изучения государственного языка взрослыми, информирует tengrinews.kz.
И здесь необходима инфраструктура, здесь необходимо не столько даже ожидать, что именно только государство будет этим заниматься, важно, что сейчас появляются волонтерские всякие организации, волонтерские начинания. Я знаю, что очень много ребят, которые просто сами, кто изначально русскоязычный, которые выучили казахский язык, которые открывают клубы, как English speaking club, и каждую субботу или пятницу проводят эти клубы. Это больше такая общая задача", - заявил депутат.
Напомним, Токаев поручил принять меры по устранению этносоциальной напряженности и всеобщему овладению госязыком.
26.04.2023, 08:36 62886
Учебные программы вузов должны соответствовать потребностям казахстанской экономики - премьер
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы развития человеческого капитала обсуждены на заседании совета отечественных предпринимателей при правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба правительства.
Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что в рамках данного направления запланированы меры по открытию 300 тысяч новых мест в детских садах, созданию кадрового резерва - 1000 лидеров изменений в системе образования, открытию 7 тысяч предметных кабинетов в школах, строительству 100 объектов дополнительного образования, увеличению госзаказа в колледжах до 150 тысяч мест, созданию 100 бизнес-инкубаторов и т.д.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проводимой работе по обновлению образовательных программ вузов, формированию карт региональной потребности в кадрах, коммерциализации результатов научной деятельности.
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию национальной системы квалификации. Была отмечена необходимость участия работодателей в разработке профессиональных стандартов, являющихся основой образовательных программ. Кроме того, было обращено внимание на введение независимой сертификации, направленной на снятие барьеров в трудоустройстве, в особенности молодежи.
В ходе заседания участники подробно обсудили вопросы подготовки кадров для отраслей экономики, трудоустройства выпускников, дуального обучения, разработки профессиональных стандартов, финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), налогового стимулирования, развития частных школ и дошкольных организаций образования, инженерной деятельности и ряд других.
Премьер-министр подчеркнул, что подготовка специалистов для нужд экономики является одной из приоритетных задач правительства. В этой связи необходимо продолжать работу по совершенствованию и улучшению системы образования с ориентиром на реальную потребность экономики при активном участии граждан и бизнеса.
Нужно уделять большое внимание изучению рынка труда и прогнозированию, какие кадры понадобятся экономике через 5-7 лет, чтобы заранее предусматривать образовательные гранты и другие меры развития. Причем это касается не только высшего образования, но и колледжей и других организаций образования. Учебные программы должны соответствовать потребностям рынка", - сказал Алихан Смаилов.
По итогам заседания премьер-министр дал поручение министерствам просвещения, науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения учесть в работе все озвученные предложения бизнеса и совместно с нацпалатой "Атамекен" найти пути решения поднятых проблемных вопросов.
В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, национальной палаты предпринимателей "Атамекен", Казахстанской ассоциации непрерывного образования, ТОО "Евразийская группа" и других отраслевых организаций.
25.04.2023, 16:13 67681
Минпросвещения отказалось от идеи полностью обеспечить школьников планшетами с 2023 года - Мусин
Планшеты при обучении будут использовать в малокомплектных школах с совмещенными классами, в остальных - интерактивные панели в кабинетах
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения отказалось от идеи полностью обеспечить школьников планшетами с 2023 года и предлагает другой метод внедрения инноваций в образовательный процесс, сообщил сегодня в кулуарах мажилиса министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
Нам было поручено сформулировать предложение, мы его сформулировали и предлагали каждому ребенку планшет взамен учебников. Но отраслевое министерство - Минпросвещения - оно проработало этот вопрос и сейчас предлагает другой метод внедрения инноваций в образовательный процесс. У них другой подход, другое мнение. Мы опираемся на мнение", - сказал Багдат Мусин в кулуарах правительства, передает Informburo.
В пресс-службе Министерства просвещения агентству сообщили, что планшеты при обучении будут использовать в малокомплектных школах с совмещенными классами, в остальных - интерактивные панели в кабинетах.
Напомним, в прошлом году Минцифры предложило решить проблему тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана с помощью замены обычных учебников на цифровые. Однако инициатива вызвала критику со стороны родителей учеников, которые считают, что дети и без того много времени проводят за гаджетами.
В Министерстве просвещения тогда ответили, что планшеты станут дополнением, а не заменой традиционных учебников.
24.04.2023, 11:41 76136
В Минпросвещения прокомментировали сомнительную ссылку в учебнике за шестой класс
Администратор сайта к его названию привязал новый URL, который перенаправляет на нерекомендуемые сайты.
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Родители школьников в социальных сетях пожаловались, что ссылка в учебнике за шестой класс по естествознанию ведет на сомнительный сайт знакомств для взрослых.
Как прокомментировали в Республиканском центре экспертизы содержания научно-практического образования Министерства просвещения РК, на учебник "Естествознание" 6-го класса издательства "Атамұра" за 2018 год в течение 6 лет использования в школе и ранее претензий такого рода не поступало.
В §33 "Экскурсия в мир клетки" в задании ученику предлагается использовать справочные данные и интернет-ресурсы для установления функций органоидов клетки. В качестве одного из возможных ресурсов был указан сайт biofile.ru. На момент прохождения экспертизы это был веб-сайт научно-информационного журнала "Биофайл". Предполагалось, что указание конкретных веб-ресурсов в учебниках будут способствовать развитию у детей навыков поиска и анализа информации", - пояснили в ведомстве.
В ходе проверки было установлено, что сайт в настоящее время не действует, однако прямой набор названия сайта в адресной строке браузеров и через телефон приводит к переадресации на сомнительные сайты знакомств. Анализ через архивный сервис web.archive.org показал, что данный сайт существует с 2011 года, в последние годы активность резко снизилась. 17 февраля и 9 марта 2023 года администратор сайта к его названию привязал новый URL, который перенаправляет на нерекомендуемые сайты.
Учитывая высокую важность информационной безопасности обучающихся, центр обратится с соответствующим запросом в правоохранительные и другие государственные органы. Кроме того, совместно с издательствами будет проведена инвентаризация всех упоминаний веб-сайтов в действующих бумажных и электронных учебниках и составлено соответствующее инструктивное письмо для педагогов и родителей", - заверили в пресс-службе центра.
12.04.2023, 11:04 130466
Минпросвещения утвердило окончание учебного года 31 мая
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Принят приказ министра просвещения об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.
Согласно приказу, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года. Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9-х (10-х) классов проводятся со 2 по 13 июня 2023 года. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов проводятся с 5 по 19 июня 2023 года.
Также приказом утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:
для обучающихся 9-х (10-х) классов:
1) письменный экзамен по языку обучения в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменная работа (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2023 года;
2) письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) - 6 июня 2023 года;
3) письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 9 июня 2023 года;
4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 13 июня 2023 года;
для обучающихся 11-х (12-х) классов:
1) письменный экзамен по языку обучения - 5 июня 2023 года;
2) письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 8 июня 2023 года;
3) устный экзамен по истории Казахстана - 12 июня 2023 года;
4) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 15 июня 2023 года;
5) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 19 июня 2023 года.
Ранее в Казахстане сократили школьные каникулы. Предложение относительно сокращения каникул было вынесено на публичное обсуждение и натолкнулось на критику со стороны общества. Родители назвали данное предложение "действием ради действия". В ответ на предложение ведомства сократить каникулы детям родители предложили сократить каникулы министрам. Тем не менее решение было принято.
Инициатива Министерства просвещения продлить учебный год до 31 мая также вызвала большое возмущение общественности. Родители выразили обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе.
Кроме того, в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что тоже сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей, считают они.
10.04.2023, 15:13 144551
Изменить программу обучения для школьников планируют в Казахстане
Из программы для 2-го класса планируется убрать "иностранный язык", а "художественный труд" хотят разделить на два предмета: "трудовое обучение" и "изобразительное искусство"
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения РК подготовило новые изменения в школьную программу для начальных и 10-11-х классов.
Цель проекта - корректировка содержания образования.
Ключевыми направлениями текущей модернизации казахстанского образования является снижение учебной нагрузки на ученика, усиление обучения естественно-математическим предметам на основе подходов STEM образования, воспитательного компонента, ранняя социализация и профессиональная ориентация обучающихся, усиление инклюзивности образования, обеспечение равного доступа к качественному образованию, не зависимо от места проживания и языка обучения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, с 1 сентября 2023 года во 2-м классе хотят исключить предмет "иностранный язык", а предмет "художественный труд" разделить на "трудовое обучение" и "изобразительное искусство".
В 10-11-х классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету "иностранный язык" будет увеличено на 1 час за счет часов вариативной нагрузки.
В итоге системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями европейской рамки квалификаций", - считают в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сократили школьные каникулы и продлили учебный год до 31 мая. Инициатива Министерства просвещения вызвала большое возмущение общественности. Родители выразили обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей, считают они. В ответ на предложение ведомства сократить каникулы детям родители предложили сократить каникулы министрам.
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.
07.04.2023, 17:10 162226
В Казахстане будут выдавать электронные дубликаты документов об образовании
Планируется автоматизировать весь процесс аттестации педагогов
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения при участии Минцифры планирует в скором времени начать выдачу электронных дубликатов документов о техническом, профессиональном и послесреднем образовании, информирует пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Аналогичный вопрос прорабатывается и с Министерством науки и высшего образования", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, завершена интеграция ведомственных информационных систем по сведениям о многодетных семьях для исключения предоставления справок при предоставлении льготного питания учащимся в школах.
Также в ходе очередного заседания межведомственной комиссии были также обсуждены и новые процессы. Например, перевод процесса аттестации педагогов в электронный формат. В рамках реинжиниринга и оптимизации бизнес-процесса прохождения аттестации педагогов планируется автоматизировать весь процесс аттестации педагогов, в том числе работу комиссий и сдачу тестирования.
Это позволит оптимизировать сроки оказания услуги и пакет документов, а следовательно, и снизить нагрузку на педагогов, управления и организации образования.
Совместно с Министерством обороны запущено автоматическое информирование граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на срочную воинскую службу. Им в практичном формате рассылаются SMS-уведомления, и нет необходимости в хождении по инстанциям и сбору справок. Таким образом, был составлен соответствующий реестр и уведомлены порядка 300 тысяч призывников этой категории. В дальнейшем этот процесс будет усовершенствован вплоть до автоматизации призывных комиссий", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, стало известно, что казахстанцы смогут в течении 30 минут получить справку по опеке и попечительству через платформу eGov и приложение eGovMobile. Об этом в ходе МВК сообщили представители Министерства просвещения. В перспективе такая справка может пополнить список цифровых документов в том же приложении.
Ранее эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали, стоит ли бояться утечки личных данных в Сеть и как этого избежать.
04.04.2023, 17:38 186636
Требования к частным школам пересмотрели в Казахстане
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 170 требований к частным образовательным организациям пересмотрело Министерство просвещения.
В рамках новой регуляторной политики "с чистого листа" проанализировано 105 нормативных правовых актов в области образования. В них содержится более 8500 требований для субъектов бизнеса. По итогам проверки членами рабочей группы принято решение о пересмотре 174 требований", - сообщается на сайте ведомства.
Внесены изменения в 38 соответствующих НПА министерства просвещения и пересмотрены 154 требования, рассказал председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.
К примеру, пересмотрены процедуры проведения государственной аттестации. Сокращен оцениваемый период подготовки отчетной документации для организаций образования с 4 до 2 лет. Исключены требования по предоставлению видеоуроков учителей и видеообзора состояния материально-технической базы. Также из процедуры тестирования исключены учащиеся 11 классов, учитывая имеющуюся на них нагрузку во время прохождения ЕНТ и итоговой аттестации. Сама процедура проведения государственной аттестации переходит на цифровой формат с интеграцией данных действующих систем", - поделился глава комитета.
Работа по оставшимся трем НПА, включающим 20 требований, продолжается.
В министерстве напомнили, что в прошлом году для кардинального снижения нагрузки на бизнес, создания оптимальной и эффективной регуляторной системы сформированы новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с "чистого листа".
Напомним, в прошлом году в Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детских дошкольных организаций, в том числе, частных. В их числе: многочисленные факты грубого обращения с детьми и отсутствие должного контроля из-за большого количества детей в группах. Так, в частных детсадах Нур-Султана выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей.
Школы и детсады Мангистау оштрафовали более чем на 22 миллиона тенге.
В сентябре 2022 года к работающим по госзаказу детсадам усилили требования.
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