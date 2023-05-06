Правила проведения среза знаний студентов разработало Миннауки Казахстана

Если пороговые баллы не наберут более 30% обучающихся от общего количества тестируемых по каждому направлению подготовки кадров, это будет считаться нарушением нормативных правовых актов в сфере образования

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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК представило для публичного обсуждения проект положения об организации и проведении среза знаний среди студентов вузов.





Согласно документу срез знаний проводится в форме компьютерного тестирования, в котором принимают участие 100% обучающихся выпускного или предвыпускного курса очной формы с полным циклом обучения. Результаты тестирования не подлежат процедуре апелляции. Допускается отсутствие не более 10% обучающихся по болезни или другим причинам.





В случае неявки студента на тестирование по неуважительной причине его результат приравнивается нулю, который засчитывается при подсчете доли тестируемых, не преодолевших минимальный пороговый балл.





Тестирование состоит из 60 заданий, в том числе:





по истории Казахстана - 15 заданий;

по философии - 15 заданий;

по информационно-коммуникационным технологиям (на языке обучения) - 15 заданий;

по навыкам обучения - 15 заданий.





Тестирование будет длиться 90 минут. Максимальное количество баллов - 60, пороговый балл составляет 30 баллов, по каждой части - не менее 7 баллов. Если пороговые баллы не наберут более 30% обучающихся от общего количества тестируемых по каждому направлению подготовки кадров, это будет считаться нарушением нормативных правовых актов в сфере образования.



