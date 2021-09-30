Правила сдачи комплексного тестирования для магистрантов изменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан подготовило изменения в приказ "Об утверждении правил проведения комплексного тестирования", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях расширения доступа к послевузовскому образованию для желающих сдать тест вводится дополнительное время как для подачи документов, так и для и сдачи комплексного тестирования.

Прием заявлений для участия в КТ осуществляется с 1 июня по 15 июля, с 1 по 15 ноября календарного года… Комплексное тестирование проводится с 20 июля по 10 августа, с 18 ноября по 11 декабря календарного года", - говорится в проекте.

Для проведения комплексного тестирования (КТ) в бумажном и/или компьютерном формате на местах создаются региональные государственные комиссии по организации и проведению КТ.

Председателями региональной государственной комиссии назначаются руководители ОВПО, которые обеспечивают организацию и проведение КТ, а также использование металлоискателей, устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи и видеонаблюдения. В состав региональной государственной комиссии входят представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации", - сказано в документе.

Количество членов региональной государственной комиссии составляет пять человек.

Региональная государственная комиссия при проведении КТ в бумажном формате:

1) утверждает аудиторный фонд для проведения тестирования в ППКТ;

2) утверждает состав дежурных и проведение инструктажа;

3) организовывает запуск поступающих при входе на тестирование;

4) при запуске на тестирование организует использование металлоискателей и охрану общественного порядка;

5) организует использование устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи, а также получение протокола измерения электромагнитного поля;

6) организует работу с дежурными и медицинским персоналом во время проведения КТ;

7) присутствует при вскрытии мешков с материалами тестирования;

8) обеспечивает сохранность личных вещей поступающих в шкафчиках (ячейках) во время тестирования;

9) организует предоставление помощника из числа лиц, не являющихся преподавателями дисциплин, сдаваемых в рамках КТ для инвалидов, в том числе и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов и инвалидов с нарушением слуха при предъявлении документа об установлении инвалидности;

10) совместно с администраторами тестирования принимает решение об участии в КТ поступающего не принявшего участие в тестировании по уважительным причинам, предусмотренными в пункте 15 настоящих Правил.

11) обеспечивает условия для работы апелляционной комиссии;

12) обеспечивает сохранность книжек после использования на тестировании до уничтожения в помещении, в котором ведется видеонаблюдение;

При этом председатель и члены региональной государственной комиссии не участвуют в процессе тестирования.

Региональная государственная комиссия при проведении КТ в компьютерном формате:

1) обеспечивает охрану общественного порядка при запуске на тестирование и в период проведения тестирования;

2) согласует с главным санитарным врачом региона план соблюдения санитарно-профилактических требований в ППКТ.

3) организует работу медицинского персонала во время проведения КТ;

4) организует предоставление помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ для инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха;

5) обеспечивает сохранность личных вещей поступающих в шкафчиках (ячейках) во время тестирования.

При этом председатель и члены региональной государственной комиссии не участвуют в процессе тестирования.

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