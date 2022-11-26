Правила зачисления детей в детские сады изменились в Казахстане

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования. Соответствующий приказ подписал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.
Теперь встать на очередь в детский сад можно по принципу одного заявления. То есть место в детском саду можно "забронировать" сразу после рождения ребенка.
Заявители имеют право:
- получать от услугодателя в доступной форме полную и достоверную информацию о порядке предоставления государственной услуги;
- получать госуслугу в бумажной или электронной форме;
- участвовать в публичных обсуждениях проектов подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;
- обращаться в суд с иском о защите нарушенных прав, законных интересов в сфере оказания государственных услуг;
- использовать электронные документы в отношении себя и несовершеннолетних членов семьи из сервиса цифровых документов.
При постановке на учет от заявителей не имеют права требовать лишние документы.
Общая очередь для зачисления в детсады формируется по принадлежности к населенному пункту (город, село, поселок) по году рождения детей, для каждого года рождения отдельно.
Очередь в специальные ясли-сады, специальные детские сады и специальные группы в дошкольных организациях для детей с нарушениями зрения, слуха, тяжелыми нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития, специальные дошкольные организации и специальные группы в дошкольных организациях, совмещающие все категории детей с нарушениями, формируется внутри населенного пункта по году рождения детей, для каждого года рождения отдельно", - говорится в тексте приказа.
Внутри очереди по годам рождения очередь разделяется по видам нарушений, имеющихся у детей.
Приказ вводится в действие с 5 декабря 2022 года.