Правила зачисления детей в детские сады изменились в Казахстане

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Со следующего учебного года экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся с 5-8-х и 10-х классов, - Со следующего учебного года экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся с 5-8-х и 10-х классов, сообщили в Министерстве просвещения.

Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только ученики 9-х и 11-х классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету.

Это предложение было озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей Ассоциации педагогов с участием министра просвещения.

Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки, как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности.

Итоговые оценки по указанному предмету в 5-8-х, 10-х классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.