Правительство передаст 500 тыс. компьютеров ученикам из нуждающихся семей

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - К новому учебному году правительство обеспечит компьютерами 500 тыс. учеников из наиболее нуждающихся семей, передает Kazakhstan Today.

Правительство обеспечит передачу порядка 500 тыс. компьютеров для пользования детям из наиболее нуждающихся семей. Акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания правительства.

Премьер-министр поручил Министерству образования и науки совместно с акиматами до 25 августа обеспечить полную готовность учащихся и педагогов к дистанционному началу учебного года, провести соответствующее обучение учителей, подготовить в полном объеме нужный контент на интернет-платформах и телевидении.

Кроме того, до 25 августа будет завершена выдача учебников.

Все бумажные версии учебников разместят в электронном формате в открытом доступе", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

По информации ведомства, в 2020-2021 учебном году в 7391 школе Казахстана будут обучаться более 3,3 млн человек, в том числе в 1 классе - более 396 тыс. детей.

В текущих условиях первая четверть учебного года будет проходить в дистанционном формате. Традиционный формат обучения остается только в малоформатных школах, а также в "дежурных" классах начальной школы при строгом соблюдении всех санитарных норм.

Глава правительства поручил доработать всю методологию обучения и до 20 августа текущего года организовать республиканское родительское собрание в онлайн режиме с подробным информированием о предстоящем учебном процессе.

Министерству цифрового развития совместно с акиматами и операторами поручено обеспечить доступность и устойчивость работы образовательных ресурсов, качество и скорость интернета в населенных пунктах.

Акиматам и Министерству здравоохранения дано поручение принять все необходимые меры по соблюдению строгих санитарно-эпидемиологических норм в малокомплектных школах и "дежурных" классах начальной школы, в которых обучение будет проходить в традиционном очном формате.

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