Правоохранительные органы изучают ситуацию с землями КазНУ и КазНЖПУ в Алматы

АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Ситуацией с землями РГП на ПХВ "Казахский Национальный университет имени аль-Фараби Министерства образования и науки Республики Казахстан" в Алматы и Казахского национального женского педагогического университета (КазНЖПУ) занялись правоохранительные органы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство образования и науки РК ответило на запрос депутатов.

Министерством на постоянной основе ведется мониторинг материалов массмедиа, и в случае необходимости принимаются соответствующие меры. Так, незамедлительно после публикации поста о корректировке земельного участка Казахского национального университета имени аль-Фараби рабочая группа министерства совместно с Агентством РК по противодействию коррупции начала проверку всех изложенных фактов", - говорится в опубликованном заявлении ведомства.

По итогам проведенной проверки подтвержден факт уменьшения земельного участка КазНУ на 0,779 гектара. Чтобы изучить деятельность КазНУ, была запланирована комплексная проверка. Но поскольку в марте Счетный комитет запустил процесс аудита, проверка временно невозможна в соответствии с действующим законодательством.

МОН с 10 февраля назначило новое руководство в вузе.

В Казахском национальном женском педагогическом университете в ходе внутреннего аудита, который МОН проводило в декабре, выявили факт незаконного отчуждения земельного участка, принадлежащего вузу, площадью 9,0 гектара, расположенного в поселке Кемертоган под Алматы.

Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы. В 2020 году были также проведены проверки в НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева" и НАО "Университет имени Шакарима города Семей", по итогам которых факты незаконных отчуждений объектов недвижимого имущества не установлены. Вместе с тем обращаем ваше внимание на то, что, согласно положениям статей 16, 17, 18 Земельного кодекса РК, вопросы предоставления права на земельные участки, а также изъятия земельных участков относятся к компетенции местных исполнительных органов (за исключением отдельных случаев, предусмотренных Земельным кодексом). Соответственно решение об уменьшении площади земельного участка КазНУ было принято на основании постановления акимата города Алматы от 2 октября 2017 года №4/392-2236", - отмечается в сообщении.

Аналогично земельный участок КазНЖПУ отчужден в пользу частной компании на основании постановления акимата Карасайского района Алматинской области от 3 октября 2017г. №1045.

С декабря 2020 года министерством совместно с подведомственными вузами в рамках преобразования их в некоммерческие акционерные общества проводится работа по инвентаризации всех объектов недвижимости, включая земельные участки, с целью упорядочивания их учета, приведения в соответствие с требованиями Земельного кодекса, унификации сведений вузов об объектах недвижимого имущества с данными государственных органов. Кроме того, в текущем году министерством запланирована проверка деятельности восьми высших учебных заведений, в ходе которых будет изучено состояние их активов", - пишет пресс-служба.

Одновременно министерство вместе с уполномоченным органом по госимуществу прорабатывает вопрос о внесении изменений в уставы вузов в части отнесения вопроса об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к компетенции советов директоров вузов.

Полагаем, что это позволит усилить контроль и предотвратить случаи отчуждения активов высших учебных заведений. Следует отметить, что советы директоров вузов были созданы для обеспечения прозрачности при принятии корпоративных решений. В состав советов директоров включены депутаты парламента Республики Казахстан, видные деятели сферы образования и независимые эксперты. С этой же целью внедрена прозрачная система назначения ректоров высших учебных заведений путем проведения конкурсных процедур. В целом вопросы повышения эффективности и прозрачности деятельности высших учебных заведений находятся на постоянном контроле министерства. Информация по итогам проверок состояния активов государственных высших учебных заведений будет представлена дополнительно", - заявлено в ответе на депзапрос.

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