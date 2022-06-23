Предложение сделать шахматы факультативным предметом в школах поддержал Токаев

Фото: СЦК

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Касым-Жомарт Токаев на встрече с прославленными казахстанскими шахматистками поддержал их предложение по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает СЦК , на встречу с главой государства были приглашены чемпионки мира и международные гроссмейстеры - Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, международный мастер Меруерт Камалиденова, а также президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов и вице-президент федерации Дармен Садвакасов.

Приветствуя прославленных шахматисток, глава государства отметил, что имеет особое отношение к шахматам. Он выразил надежду, что женская сборная Казахстана успешно выступит на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Президент также пожелал успехов Бибисаре Асаубаевой, успешно окончившей школу с "Алтын белгі" и поздравил Гулисхан Нахбаеву с прошедшим днем рождения.

В ходе встречи также выступили лидеры национальной сборной Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, а также руководство шахматной федерации.

Касым-Жомарт Токаев заслушал ряд предложений участников встречи по развитию шахматного спорта в стране, в том числе оказание системной поддержки со стороны государства, создание необходимых инфраструктурных условий и популяризации шахмат как отдельного вида спорта.

Он поддержал предложения по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, строительство в Алматы школы-интерната с углубленным изучением шахмат и IT-технологий и рассчитанной на 1500 мест. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на важности оказания поддержки развития шахматного спорта со стороны предпринимателей.

В завершение встречи президент подчеркнул, что продолжит уделять большое внимание развитию и поддержке шахмат и пожелал молодым спортсменам новых побед на мировой арене.



