Премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков

АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Поручения по реализации национального проекта "Комфортная школа" дал премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе совещания в "Үкімет үйі", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.
В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности совместно с фондом "Қазақстан халқына" отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Премьер-министр напомнил, что главой государства на заседании Высшего совета по реформам одобрены основные подходы нацпроекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство школ нового формата на 800 тысяч ученических мест.
Нам надо оперативно приступить к реализации этого нацпроекта. Вместе с тем на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Эту работу необходимо максимально ускорить: до конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года - по тем, которые планируются на 2024", - сказал Алихан Смаилов.
В завершение он поручил МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.
Как сообщалось ранее, в Казахстане планируют создать 800 тысяч ученических мест за счет госинвестиций.