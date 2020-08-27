Премии в размере более миллиона тенге выплатят лучшим карагандинским учителям

Караганда. 26 августа. Kazakhstan Today - Почётные медали и крупное денежное вознаграждение в этом году впервые к профессиональному празднику получат учителя Карагандинской области. Об этом на августовском совещании в режиме онлайн сообщил глава региона Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.





Для поднятия престижа учительской профессии в этом году в нашей области учреждён нагрудный знак «Караганды облысынын білім беру саласынын курметті педагогі». Эта награда вручается лучшим педагогам. Её обладателям выплатят денежное вознаграждение в размере 400 МРП - это более одного миллиона тенге. И первых обладателей этой награды мы определим в канун вашего профессионального праздника - Дня учителя", - сказал аким области.





Женис Касымбек подчеркнул особое внимание государства и местной исполнительной власти к системе образования. С 1 января этого года зарплаты педагогов выросли в среднем на 25%. С 70 до 100 МРП увеличилась выплата подъёмных молодым специалистам в рамках программы «С дипломом - в село!». Стипендии студентам повысились на 25%.





Глава региона рассказал о развитии инфраструктуры образования. В этом году на ремонт школ, детских садов и колледжей выделили беспрецедентную сумму - 16,8 млрд тенге, что почти в три раза больше по сравнению с 2019 годом. В области строится 15 новых объектов образования, девять из которых планируется ввести до конца года. Три школы будут построены взамен аварийных, четыре - для ликвидации трёхсменного обучения. В городах области откроются два новых дворца школьников, оснащённых по современным стандартам.





В трудный период, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось экстренно переходить на дистанционное обучение, педагоги не остались без поддержки.





В преддверии нового учебного года 160 педагогов области удостоились ведомственных наград и 10 работников образования получили благодарственные письма акима области.





Традиционная августовская конференция работников образования в этом году 26 августа прошла онлайн на платформе Zoom и социальной сети Facebook. Дистанционно в ней приняли участие более десяти тысяч человек: работники образования, представители родительской общественности и неправительственных организаций. Встреча транслировалась в прямом эфире телеканала Saryarqa и на YouTube.





Конференция была посвящена особенностям нового учебного года. Участники обсудили вопросы организации обучения в дистанционном формате и повышения качества образования. Были представлены новые образовательные проекты для городских и сельских школьников.

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