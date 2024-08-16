15.08.2024, 13:09 6966
Преподавателям вузов и научным работникам повысят зарплату в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве образования РК рассказали, как повысится зарплата преподавателей вузов и научных работников.
Заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов повышена со 160,7 тыс. тенге до 350 тыс. тенге, в национальных вузах - с 228,8 тыс. тенге до 400 тыс.
Должностные оклады работников научных организаций с 1 января 2023 года увеличены на 18%, с января 2024 года - на 18%, а с января 2025 года повысятся еще на 17%. Им также увеличат размер доплат за наличие ученых званий и степеней.
К примеру, за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге). За звание доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) - 42 МРП (155 064 тенге), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора - 50 МРП (184 600 тенге).
Такие же доплаты предусмотрены для научных работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью на основном месте работы.
Кроме того, молодые ученые в возрасте до 40 лет могут претендовать на стипендии из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.
Ранее сообщалось, что казахстанским студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии. Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%, студентам бакалавриата - на 20%, студентам колледжей - на 50%.
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12.08.2024, 10:51 19641
Казахстан и Китай запустили новую международную образовательную программу
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Программа двойных дипломов магистров из лучших университетов Китая и Казахстана начинает принимать студентов. Филиал Северо-Западного политехнического университета (CЗПУ) на базе КазНУ имени аль-Фараби предлагает выпускникам бакалавриата освоить самые актуальные на сегодняшний день специальности "Электроника и коммуникационные технологии", "Материаловедение и инженерия" и "Компьютерные науки и технологии". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.
Напомним, в рамках госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в мае 2023 года в Китае было подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета КНР в Казахстане. На основе соглашения в Казахском национальном университете имени аль-Фараби 12 октября открылся филиал университета КНР.
СЗПУ - один из ведущих вузов Китая технического профиля, входит в топ-200 в международном рейтинге Academic Ranking of World Universities 2023, в рейтинге THE 2023 -317-е место и занимает 253-е место в международном рейтинге U.S.NEWS 2024.
В июле этого года было подписано соглашение о проведении КазНУ имени аль-Фараби и Северо-западным политехническим университетом КНР совместных микроспутниковых научных исследований. Проект открывает путь к исследованиям космоса, подготовке квалифицированных специалистов и разработке общих спутников.
Также на базе филиала СЗПУ открылась лаборатория "Коммуникационные технологии 5G/5.5G", которая позволит обучать специалистов телекоммуникационных систем связи, осваивать новые технологии, совершенствовать скорость интернета, внедрять сеть 6G.
Главной особенностью филиала является его уникальная учебная программа, позволяющая студентам получить два диплома - китайский и казахстанский. Данное преимущество дает студентам не только фундаментальные знания и практические навыки в выбранной области, но и возможность стать востребованным специалистом как на местном, так и на международном рынке труда.
Первый год студенты магистратуры обучаются в Казахстане, второй - в Китае. По окончании получают дипломы двух вузов: КазНУ и CЗПУ. Выпускники филиала смогут работать в международных технологических компаниях. Сегодня многие китайские производители открывают представительства в Казахстане, дипломы КазНУ и СЗПУ дают молодым специалистам преимущества при трудоустройстве в крупные компании КНР, такие как Huawei и ZTE.
Отмечается, что абитуриенты могут претендовать на различные гранты и стипендии, что делает качественное образование еще более доступным. Университет предлагает множество программ финансовой поддержки, включая гранты на обучение и академические стипендии для студентов с высокими академическими достижениями. Еще одним из значительных преимуществ является возможность проведения одного учебного года обучения в Китае, что позволит студентам погрузиться в научную среду другой страны, расширяя их горизонт и улучшая профессиональные перспективы.
Цель филиала - подготовка высококлассных многоязычных, профессиональных и технических кадров для Казахстана.
Для поступления необходимо пройти комплексное тестирование. Обладатели грантов принимаются автоматически. Не получившим гранты, но набравшим свыше 75 баллов, представляется шанс при прохождении собеседования. Дополнительные стипендии предоставляют для студентов филиала. Прием документов продлится до 20 августа.
По всем вопросам можно обращаться по Whatsapp: +8613630232306. Также можно ознакомиться с информацией на сайте.
10.08.2024, 10:29 28131
Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: КНБ РК
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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня стартовало августовское Единое национальное тестирование, которое продлится до 15 августа, сообщает Министерство науки и высшего образования Казахстана.
По данным ведомства, на участие в тестировании было принято более 21 тыс. заявлений. Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% - на русском, 69 человек - на английском языке.
В Миннауки уточнили, что в первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 5,7 тыс. человек.
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбрали пункт, дату и время проведения экзамена", - пояснили в министерстве.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
Напомним, по итогам основного этапа ЕНТ были аннулированы результаты тестирования почти 400 абитуриентов.
06.08.2024, 19:23 53836
В ВКО готовятся к новому учебному году
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области провел совещание по подготовке к новому учебному году. В регионе функционирует 206 детских садов и 180 мини-центров. В системе среднего образования работает 343 школы, сообщает пресс-служба акимата региона.
Все организации образования оснащены системами видеонаблюдения. 135 организаций оборудованы турникетами, также заключены договоры со специализированной охраной", - доложила главе региона руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.
Аким области потребовал решить вопрос с тревожными кнопками в школах, а также поручил акимам городов и районов взять на личный контроль вопросы безопасности детей, наличие пешеходных переходов возле школ и освещения тротуаров.
Посмотрите, в каких условиях учатся дети. Сходите в школы. Зайдите в классы и туалеты. Школы не ваши, но дети чьи?" - обратился к акимам городов и районов глава региона Ермек Кошербаев.
Также в ходе совещания обсудили подготовку университетов и колледжей к учебному году. В регионе выделено 270 грантов в сфере педагогических наук, бизнеса, управления и права, IT и технических специальностей, сельского хозяйства и медицинских работников. Отметим, Восточно-Казахстанская область занимает второе место в стране по количеству выделенных грантов.
06.08.2024, 11:52 57996
Когда в казахстанских школах пройдет посвященная Дню знаний линейка
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье. Журналисты уточнили у министра просвещения Гани Бейсембаева, будет ли в связи с этим перенос линейки на другой день.
Первое сентября - традиционно знаковый день, поэтому празднование Дня знаний и начало сбора всех детей, как всегда, и в другие годы не отменялось, поэтому и в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", - ответил Гани Бейсембаев.
На заседании правительства министр сообщил, что до 20 августа запланирован ввод первых 20 школ в рамках реализации нацпроекта "Комфортная школа". В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 302 школы на 536 тыс. новых ученических мест. Данные меры позволят решить проблемы 92 трехсменных школ и 249 школ с дефицитом ученических мест.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить полную готовность школ к учебному году. 1 сентября двери учебных заведений страны откроются для 4,5 млн школьников.
Необходимо обеспечить полную готовность образовательной инфраструктуры и учебного процесса. К 1 сентября планируется открыть 61 новую школу. При этом надо учитывать, что после ввода школ еще предстоит много работы для их подготовки к приему детей. Нужно выполнять все условия безопасности: санитарно-эпидемиологические, противопожарные требования к зданиям, учебным помещениям, столовым. Также предстоит обеспечить подключение высокоскоростного интернета, оснастить предметные кабинеты, лаборатории и спортивные залы", - отметил глава правительства, подчеркнув, что все это относится не только к строящимся комфортным школам, но и ко всем объектам образования без исключений.
В то же время акцентировано внимание на затягивании сроков подготовки отдельных учебных заведений в регионах. 7 рисковых строительных объектов находятся в Актюбинской области. Премьер-министр отметил, что нужно сконцентрировать все усилия и обеспечить ввод строящихся объектов и завершение капремонта в установленные сроки.
Также к началу учебного года для казахстанских школ должны быть приобретены около 1 тыс. предметных кабинетов физики, химии, биологии и робототехники.
06.08.2024, 11:30 59071
В Казахстане лицензированной охраной охвачено 79% объектов образования
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Лицензированной охраной в Казахстане охвачено 79% государственных объектов образования. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе заседания правительства.
Объекты образования, в которых свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. Сейчас ими обеспечена охрана 79% государственных объектов", - доложил Ержан Саденов.
По его словам, низкий уровень охвата демонстрируют Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Костанайская области.
По частным организациям данный показатель составляет 65%. При этом слабо работа организована в Жетысу, Актюбинской и Атырауской областях.
В отдельных объектах охранники - это вахтеры. В таких условиях не исключается пронос опасных веществ и предметов. Отмечу, что администрация заведений в техспецификации вправе указывать требования к охранникам (предельный возраст, уровень подготовки и т.д.). Предлагается поручить Министерству просвещения и акиматам в краткие сроки завершить работы по оснащению школ системами безопасности; на системной основе проводить учебно-тренировочные занятия по реагированию на ЧС", - добавил Саденов.
Он отметил, что в преддверии учебного года МВД проведены проверки безопасности 2655 образовательных объектов. Выявлено более 1 тыс. нарушений, к ответственности привлечено 340 руководителей. Общая сумма штрафа для организаций с недостаточным уровнем подготовки к учебному году превысила 95 млн тенге.
По словам министра внутренних дел, на сегодня все образовательные объекты по стране оснащены видеонаблюдением, 55% камер частных организаций интегрированы с ЦОУ. Работы по подключению к центру оперативного управления важно усилить в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях, городе Алматы. Вместе с тем порядка 85% всех школ, колледжей и вузов оборудованы тревожными кнопками для моментальной связи с правоохранительными органами в случае ЧП. Меньше всего на сегодняшний день их в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях.
Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, 62% казахстанских школ оборудованы турникетами, 87% - тревожными кнопками. Подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел 70% школ. В части мероприятий по обеспечению безопасности в школах должна быть усилена работа акиматов Актюбинской, Алматинской, Атырауской, ЗКО, ВКО, Мангистауской, Туркестанской областей.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца года довести долю оснащения объектов образования системами безопасности до 100%.
В текущем году расширены требования инструкции по обеспечению безопасности объектов образования. Вместе с тем на сегодня не оборудованы более половины частных организаций. Акимам регионов нужно обеспечить организации образования лицензированной охраной, турникетами, камерами, подключенными к центрам оперативного управления. МВД нужно продолжать проверки в этом направлении. К 1 сентября необходимо довести долю оснащения системами безопасности до 90%, а до конца текущего года должно быть обеспечено 100%", - поручил глава правительства.
05.08.2024, 20:24 64416
В МНВО рассказали подробности распределения образовательных грантов
Фото: Deposiphotos
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования рассказали подробности распределения образовательных грантов на 2024-2025 учебный год, сообщает пресс-служба министерства.
Общее количество грантов на 2024-2025 учебный год - более 94 тысяч. Из них 78 тысяч грантов предназначены для студентов бакалавриата, 13 тысяч грантов - для магистрантов и 3 тысячи грантов - для будущих докторантов.
99 процентов грантов освоены впервые за четыре года. Абитуриентам региона, пострадавшего от наводнения, предоставлено 15 382 гранта.
Для филиалов иностранных вузов, открывающихся в Казахстане, выделено 1890 грантов. Кроме того, полностью освоено 5000 целевых грантов, также освоены гранты в области сельского хозяйства и ветеринарии.
В этом году заявки на гранты подал 104 121 выпускник, что на 10 000 человек больше, чем в прошлом году", - сообщили в Миннауки.
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как казахстанским абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты.
04.08.2024, 16:12 74486
Как абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как казахстанским абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты.
Вчера, видя слезы радости на лицах родителей и детей, мы тоже радовались вместе с вами. Однако, к сожалению, есть и те, кто не получил грант, и мы разделяем их огорчение. Многие пишут и звонят в министерство и мне лично, и, конечно, есть и те, кто спокойно воспринял результаты. Хочу сказать: не теряйте надежды! Возможности получить грант еще есть!" - заявил глава ведомства в своем телеграм-канале.
Также министр науки и высшего образования перечислил возможности для абитуриентов, которые не получили гранты:
- до 3 тысяч абитуриентов могут отказаться от гранта по разным причинам, и они будут перераспределены следующим абитуриентам с высокими баллами;
- гранты местных исполнительных органов, то есть акиматов;
- гранты ассоциации KazEnergy;
- 500 грантов от Турецкой Республики для обучения в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави;
- гранты от работодателей;
- международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане предлагает 800 целевых грантов;
- фонд "Қазақстан халқына" выделяет 850 грантов;
- гранты ректоров, например университет Туран-Астана предоставляет гранты обладателям знака "Алтын белгі";
- возможность получения свободных грантов по итогам сессии.
Напомним, вчера стали известны имена обладателей образовательных грантов.
03.08.2024, 11:46 83676
Стали известны имена обладателей образовательных грантов
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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
По данным министерства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.
Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" - 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек)", - проинформировали в Миннауки.
Среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. По поручению главы государства в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.
Напомним, наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация". Также для поступающих по программе "Серпін" выделено 3903 гранта. В списке грантов есть и 5000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?