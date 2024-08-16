Преподавателям вузов и научным работникам повысят зарплату в Казахстане

Фото: Генконсульство КНР в Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Программа двойных дипломов магистров из лучших университетов Китая и Казахстана начинает принимать студентов. Филиал Северо-Западного политехнического университета (CЗПУ) на базе КазНУ имени аль-Фараби предлагает выпускникам бакалавриата освоить самые актуальные на сегодняшний день специальности "Электроника и коммуникационные технологии", "Материаловедение и инженерия" и "Компьютерные науки и технологии". Об этом - Программа двойных дипломов магистров из лучших университетов Китая и Казахстана начинает принимать студентов. Филиал Северо-Западного политехнического университета (CЗПУ) на базе КазНУ имени аль-Фараби предлагает выпускникам бакалавриата освоить самые актуальные на сегодняшний день специальности "Электроника и коммуникационные технологии", "Материаловедение и инженерия" и "Компьютерные науки и технологии". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.





Напомним, в рамках госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в мае 2023 года в Китае было подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета КНР в Казахстане. На основе соглашения в Казахском национальном университете имени аль-Фараби 12 октября открылся филиал университета КНР.





СЗПУ - один из ведущих вузов Китая технического профиля, входит в топ-200 в международном рейтинге Academic Ranking of World Universities 2023, в рейтинге THE 2023 -317-е место и занимает 253-е место в международном рейтинге U.S.NEWS 2024.





В июле этого года было подписано соглашение о проведении КазНУ имени аль-Фараби и Северо-западным политехническим университетом КНР совместных микроспутниковых научных исследований. Проект открывает путь к исследованиям космоса, подготовке квалифицированных специалистов и разработке общих спутников.





Также на базе филиала СЗПУ открылась лаборатория "Коммуникационные технологии 5G/5.5G", которая позволит обучать специалистов телекоммуникационных систем связи, осваивать новые технологии, совершенствовать скорость интернета, внедрять сеть 6G.





Главной особенностью филиала является его уникальная учебная программа, позволяющая студентам получить два диплома - китайский и казахстанский. Данное преимущество дает студентам не только фундаментальные знания и практические навыки в выбранной области, но и возможность стать востребованным специалистом как на местном, так и на международном рынке труда.





Первый год студенты магистратуры обучаются в Казахстане, второй - в Китае. По окончании получают дипломы двух вузов: КазНУ и CЗПУ. Выпускники филиала смогут работать в международных технологических компаниях. Сегодня многие китайские производители открывают представительства в Казахстане, дипломы КазНУ и СЗПУ дают молодым специалистам преимущества при трудоустройстве в крупные компании КНР, такие как Huawei и ZTE.





Отмечается, что абитуриенты могут претендовать на различные гранты и стипендии, что делает качественное образование еще более доступным. Университет предлагает множество программ финансовой поддержки, включая гранты на обучение и академические стипендии для студентов с высокими академическими достижениями. Еще одним из значительных преимуществ является возможность проведения одного учебного года обучения в Китае, что позволит студентам погрузиться в научную среду другой страны, расширяя их горизонт и улучшая профессиональные перспективы.





Цель филиала - подготовка высококлассных многоязычных, профессиональных и технических кадров для Казахстана.





Для поступления необходимо пройти комплексное тестирование. Обладатели грантов принимаются автоматически. Не получившим гранты, но набравшим свыше 75 баллов, представляется шанс при прохождении собеседования. Дополнительные стипендии предоставляют для студентов филиала. Прием документов продлится до 20 августа.



