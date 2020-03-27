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При дистанционном обучении длительность уроков составит 30 минут

26.03.2020, 18:06 6508
Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - При дистанционном обучении длительность уроков для школьников составит 30 минут, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил на брифинге министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, изучен мировой опыт по дистанционному обучению и начаты работы по подготовке к началу учебного процесса. 
 

Процесс дистанционного обучения будет проводиться согласно режиму и учебному графику каждой школы. Длительность уроков будет 30 минут", - сказал министр.

 
По его словам, будут подготовлены телевизионные уроки и цифровые ресурсы. На телевидении будут сняты более 2 тысяч уроков, из них на сегодня уже готовы около 200.
 
 

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