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Прием документов для поступления в колледжи в Казахстане начнется 20 июня

18.06.2020, 09:43 7372
Прием документов для поступления в колледжи в Казахстане начнется 20 июня
Фото: Казинформ
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Прием документов для поступления в колледжи начнется 20 июня и продолжится до 25 августа, передает Kazakhstan Today.
 

Подать документы можно будет электронно через egov.kz или в бумажном варианте в колледж", - сообщает Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

 
По информации МОН РК, в этом году зачисление в колледж будет проводиться по суммарному конкурсному баллу аттестата, который складывается из оценок:
 
 - для выпускников девятых классов по обязательному предмету (казахский или русский язык) и двум профильным предметам;
 
 - для выпускников одиннадцатых классов по двум обязательным предметам (казахский или русский язык, история Казахстана) и двум профильным предметам.
 
Для педагогических, медицинских специальностей и специальностей искусства устанавливаются специальные и творческие экзамены с применением информационно-коммуникационных технологий или оценивание портфолио о достижениях. 
 
Отмечается, что при равенстве баллов будет учитываться средний балл аттестата и социальная категория абитуриента.
 

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