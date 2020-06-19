Прием документов для поступления в колледжи в Казахстане начнется 20 июня

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Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Прием документов для поступления в колледжи начнется 20 июня и продолжится до 25 августа, передает Kazakhstan Today.

Подать документы можно будет электронно через egov.kz или в бумажном варианте в колледж", - сообщает Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

По информации МОН РК, в этом году зачисление в колледж будет проводиться по суммарному конкурсному баллу аттестата, который складывается из оценок:

- для выпускников девятых классов по обязательному предмету (казахский или русский язык) и двум профильным предметам;

- для выпускников одиннадцатых классов по двум обязательным предметам (казахский или русский язык, история Казахстана) и двум профильным предметам.

Для педагогических, медицинских специальностей и специальностей искусства устанавливаются специальные и творческие экзамены с применением информационно-коммуникационных технологий или оценивание портфолио о достижениях.

Отмечается, что при равенстве баллов будет учитываться средний балл аттестата и социальная категория абитуриента.

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