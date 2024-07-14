Прием заявок на участие в конкурсе грантов на обучение в вузах стартовал в Казахстане

Заявление можно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также через портал электронного правительства

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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 по 24 июля пройдет прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, сообщает Министерство науки и высшего образования РК.





Заявление для участия в конкурсе можно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал электронного правительства.





По данным Миннауки, всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством, - 3903 гранта.





Также для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области - 1500 грантов, Мангистауской области - 2000, Туркестанской области - 600, Абайской области - 300, Шымкента - 300, Жетысуской области - 300, Улытауской области - 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.





Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс. Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны по ссылке ", - заключили в пресс-службе ведомства.





Напомним, студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии.



