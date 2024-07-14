13.07.2024, 09:30 4096
Прием заявок на участие в конкурсе грантов на обучение в вузах стартовал в Казахстане
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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 по 24 июля пройдет прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, сообщает Министерство науки и высшего образования РК.
Заявление для участия в конкурсе можно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал электронного правительства.
По данным Миннауки, всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством, - 3903 гранта.
Также для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области - 1500 грантов, Мангистауской области - 2000, Туркестанской области - 600, Абайской области - 300, Шымкента - 300, Жетысуской области - 300, Улытауской области - 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.
Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс. Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны по ссылке", - заключили в пресс-службе ведомства.
Напомним, студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии.
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04.07.2024, 17:37 27756
В Казахстане Национальная академия наук получила новый статус
Фото: НАН РК
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Национальная академия наук при президенте РК стала единственной высшей научной организацией в стране, сообщает пресс-служба академии.
Главой государства подписан закон "О науке и технологической политике". Согласно принятому закону РК "О науке и технологической политике" Национальная академия наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан является единственной высшей научной организацией", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что принятие закона позволит Национальной академии наук Республики Казахстан принять активное участие в развитии и укреплении научно-инновационного потенциала страны, обеспечить консолидацию научных сил, развить научную философию и академическую мысль по примеру ведущих зарубежных стран.
Напомним, в апреле стало известно, что правовой статус Национальной академии наук законодательно закрепят в Казахстане.
25.06.2024, 18:54 65411
В Минтруда предложили освободить от службы в армии некоторых выпускников
Фото: МТСЗН РК
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова во время заседания правительства предложила освободить от службы в армии некоторых выпускников вузов.
С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки", - заявила Жакупова.
От службы министр предложила освободить представителей следующих специальностей: техник-строитель, горняк-металлург, нефтяник, энергетик, строитель, автомеханик, инженер и другие.
Также Светлана Жакупова сообщила, что в целом с начала года 137 тыс. граждан трудоустроены на субсидируемые государством рабочие места, более 103 тыс. - на свободные вакансии, предоставляемые работодателями, а также порядка 16 тыс. человек направлены на проекты, реализуемые в рамках национальных проектов и отраслевых концепций.
Министр добавила, что по достижении плановых показателей региональных карт занятости самые высокие показатели отмечены в Абайской (53%), Северо-Казахстанской (47%), Кызылординской (45%) и Жамбылской областях (45%), а самые низкие - в Актюбинской области (30%) и Алматы (30%).
24.06.2024, 10:54 75231
В Казахстане на 5,6 миллиона детей приходится всего 147 музыкальных школ
Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 5,6 миллиона детей от 3 до 17 лет приходится всего 147 музыкальных школ. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, сообщает Finprom.
В информации подчеркивается, что казахстанские музыканты и певцы, такие как уникальный вокалист Димаш Кудайберген, рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит) или скрипачка Жамиля Серкебаева известны на весь мир, при этом на весь Казахстан насчитывается всего 147 государственных музыкальных учреждений.
Учитывая, что детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно в РК 5,6 миллиона, на одну такую школу их приходится почти 40 тысяч (...) Понятно, что родители могут отдать ребенка в частную студию, кружок, или и вовсе нанять преподавателя заниматься дома. Но это, во-первых, очень недешево и большинству просто недоступно, во-вторых, такие занятия не обеспечат никакой системности и разносторонности, и в-третьих, никакой гарантии качества такого образования нет и быть не может", - пишет сайт.
По его информации, даже в столице - одном из самых быстрорастущих и самых "детских" регионов страны - всего три такие школы.
Хуже, чем в Астане, обстоит ситуация только Мангистауской области и тех регионах, где школ нет вообще. Напомним: мы говорим о столице нашего государства, где проживает 377 тысяч детей в возрасте от 3 до 17 лет", - уточняет источник.
В информации также подчеркивается, что при всем таланте казахстанских музыкантов и профильных педагогов в стране нет по-настоящему выдающихся, знаменитых на весь мир или хотя бы на региональном уровне музыкальных школ.
Для примера: входящая во все мировые рейтинги Школа Колберна из Лос-Анжелеса имеет не только спроектированные специально под нее кампусы и классные помещения, но и собственную прекрасную концертную площадку, на которой выступали многие ведущие артисты мира. В этой музыкальной школе учатся дети и подростки с ранних лет, есть и отделение для студентов-магистров. Не менее именитая музыкальная школа Шеперда, расположенная в Хьюстоне, штате Техас, помимо специальных аудиторий включает концертный зал Stude Concert Hall на 1000 мест, знаменитый своей акустикой Duncan Recital Hall на 250 мест, органный зал и оперную студию. Дошкольные занятия для малышей здесь начинаются уже в возрасте двух лет. Мы не думаем, что в Казахстане нет талантов, нуждающихся в не меньших возможностях и оснащении. Но вот инфраструктуры под них действительно, увы, пока не построено", - пишет сайт.
Напомним, о проблемах музыкального образования в Казахстане говорили с президентом известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева и знаменитая пианистка и педагог Жания Аубакирова.
А сам президент, поздравляя в мае этого года творческих казахстанцев с Днем работников культуры и искусства, отметил, что в РК были выделены бюджетные средства на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и государственных концертных организаций - впервые за три десятилетия.
Остается надеяться, что профильные ведомства обратят наконец внимание на проблемы в сфере нехватки музыкальных школ и инфраструктуры, и услышат слова президента: "Культура и искусство являются важными сферами в жизни страны. Искусство - это душа нации, а культура - ее духовный облик", - резюмирует источник.
21.06.2024, 19:34 89891
Аннулированы результаты ЕНТ почти 400 абитуриентов
76% абитуриентов набрали пороговые баллы
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный центр тестирования представил промежуточные итоги основного ЕНТ. С момента старта основного ЕНТ-2024 211 тыс. раз сдали тестирование.
Из них: 76% абитуриентов набрали пороговые баллы; средний балл - 68 баллов; максимальный балл - 138 баллов; 577 тестируемых с особыми образовательными потребностями.
За нарушение правил были аннулированы результаты 396 человек. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 267 абитуриентов; за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 120 человек; после проверки видеозаписей аннулированы результаты 9 человек; посторонних лиц не было выявлено.
Наибольшее количество тестируемых - 18% - сдали комбинацию предметов "математика - физика", 16% - "биология - химия". 15% сдающих выбрали комбинацию "творческий экзамен".
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за технического сбоя перенесли сдачу ЕНТ.
Проведение ЕНТ в шести регионах, пострадавших от паводков, продлили с 25 мая по 12 июля.
19.06.2024, 20:01 102571
Суд поставил точку в скандале вокруг программы "Болашак"
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 19 июня, стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились, сообщает пресс-служба столичного суда.
По итогам рассмотрения при содействии коллегии суда Астаны стороны пришли к соглашению, на условиях которого стипендиат Г. обязалась добровольно погасить задолженность перед Центром международной программы "Болашак".
Постановлением коллегии дело окончено утверждением медиативного соглашения.
Ранее сообщалось о скандале со стипендианткой "Болашак", "повесившей" многомиллионные долги перед государством на гарантов. Позже министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что стипендиатка, которая не исполнила свои обязательства по программе "Болашак", возместит всю сумму государству самостоятельно.
19.06.2024, 16:11 104076
В Алматы из-за технического сбоя перенесли сдачу ЕНТ
В Наццентре тестирования определили новые даты
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Проведение ЕНТ в Алматы перенесли на другой день из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе Национального центра тестирования.
В связи с техническими неполадками на стороне партнеров UStudy сегодня, 19 июня 2024 года, в городе Алматы ЕНТ переносится на другой день. А именно, первый поток – на 23 июня, второй поток - на 30 июня", - говорится в сообщении.
17.06.2024, 09:42 117301
Сколько казахстанских выпускников школ получили знак "Алтын белгі"
Фото: ortcom.kz
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в этом году 7420 выпускников школ получили знак "Алтын белгі", сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
В 2024 году 186 тысяч выпускников окончили 11 классов. Среди них 7420 человек удостоены знака "Алтын белгі", а 13 727 выпускников получили аттестат об общем среднем образовании с отличием", - проинформировали в Минпросвещения.
Как сообщалось ранее, аттестат о среднем образовании оцифровали в Казахстане.
13.06.2024, 13:23 134681
Образовательные программы для специалистов атомной отрасли запустил "Казатомпром"
Предоставляемый компанией грант покрывает стоимость 1 года обучения в технических вузах и колледжах Казахстана по приоритетным для атомной отрасли техническим направлениям
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казатомпром объявляет о старте образовательных программ Murager и IZBASAR, сообщает пресс-служба компании.
Они направлены на поддержку активной молодежи - абитуриентов, выпускников колледжей и студентов начальных курсов в регионах присутствия компании, а также молодых работников атомного холдинга.
В этом году программа безвозмездных образовательных грантов Murager для выпускников школ и колледжей, а также студентов 1, 2 и 3-х курсов колледжей и вузов расширяет свой охват, и действует в Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях", - отметили в компании.
Предоставляемый компанией грант покрывает стоимость 1 года обучения в технических вузах и колледжах Казахстана по приоритетным для атомной отрасли техническим направлениям: производство и добыча урана, геологоразведка, ядерно-топливный цикл, научная деятельность, энергетика, экология и охрана окружающей среды.
Участники программы, подтвердившие требуемый уровень ежегодной успеваемости (GPA), смогут продлить обучение по образовательному гранту "Murager" в следующем учебном году", - уточнили в пресс-службе.
Прием заявок осуществляется с 22 мая по 14 августа 2024 года на сайте и на странице программы в Instagram, где представлена более подробная информация.
Также в фокусе внимания "Казатомпрома" - развитие навыков компетенций и профессионального роста.
В компании стартует конкурсный отбор программы развития молодых специалистов IZBASAR, который пройдет как среди внутренних кандидатов из числа молодых сотрудников компании, так и среди внешних участников - выпускников высших учебных заведений Казахстана.
В рамках программы молодые специалисты проходят ротацию по группе компаний, что позволяет им развивать свои профессиональные навыки и перенимать передовые практики в новых направлениях. Отметим, что для внешних участников стажировка будет оплачиваемой, что является значительным бонусом для начинающих специалистов. Также с этого года к приоритетным направлениям - производство и добыча урана, геологоразведка, ядерно-топливный цикл, научная деятельность, IT и кибербезопасность, экология и охрана окружающей среды, HR и маркетинг - будет добавлена специальность "экономика и финансы", - отметили в компании.
Набор кандидатов в программу IZBASAR 2024 года пройдет с 31 мая по 30 июня на сайте проекта.
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