Приоритетом нового учебного года в Костанайской области названо искоренение коррупции

Костанай. 19 августа. Kazakhstan Today - На традиционном августовском совещании педагогов главным приоритетом нового учебного года в Костанайской области назвали искоренение коррупции, передает Kazakhstan Today.

Считаю, приоритетом нового учебного года должна стать консолидация всего педагогического сообщества для искоренения коррупции в системе образования. С этой целью повсеместно внедрена автоматизация очередности в детские сады и подачи заявлений первые классы, проведена работа по переводу 5 государственных услуг системы технического профессионального образования в электронный формат, на очереди установка автоматизированных систем в сфере специального образования", - заявил на августовском совещании педагогов руководитель управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк.

В русле профилактики коррупции в 75 школах области кабинеты директоров переведены на первые этажи школ, повсеместно открыты "школы добропорядочности", "магазины честности", действуют клубы "Адал урпак" с охватом более 12 тысяч школьников. Последняя инициатива ведомства Цымбалюка - разработка памятки для родителей и учеников "Как поздравить учителя, не нарушая закон?".

Не в полной мере проводится мониторинг и анализ коррупционных рисков. Не на должном уровне отработан механизм деятельности попечительских советов, призванный обеспечить демократизацию системы, что сыграет важную роль в доступности и качества образования, а это задача государственной программы "Развития образования РК", итоги второго этапа которой мы подводим в текущем году", - отметил Цымбалюк.

В своем докладе главный педагог области отметил также необходимость приведения системы образования в соответствие с образовательным стандартом. Так в Костанайской области за лето реорганизовано 13 и закрыто 7 школ, еще 18 школ будут реорганизованы в перспективе. Не хватает 30 автобусов для подвоза детей, требуется финансирование для покупки 2000 камер на сумму 107 миллионов тенге для 100%-ного охвата видеонаблюдением заведений образования, а также закупка 5849 компьютеров.

Озвученные Цымбалюком вопросы взяты в работу областными властями.

Определили основные вопросы в сфере образования, требующие конкретных путей решения. Первое, согласен, что искоренение коррупции в системе - наш главный приоритет и один из ключевых показателей работы. Не так давно зафиксировано коррупционное правонарушение в Аулиекольском районе, на расследовании дело в отношении директора Аркалыкского политехнического колледжа. Считаю, что подобные случаи недопустимы, нужно принимать меры не постфактум, а выработать комплексные системные предупредительные механизмы", - отреагировал аким области Архимед Мухамбетов.

Глава области протокольным решением поручил решать вопросы, поднятые главой управления образования.

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