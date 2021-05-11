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Приостановлено действие лицензии одного из вузов Алматы

10.05.2021 8911
Приостановлено действие лицензии одного из вузов Алматы
Фото: 2ГИС
АЛМАТЫ. 10 МАЯ - Действие лицензии Университета иностранных языков и деловой карьеры приостановлено, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК поступило обращение с жалобой на качество образования, предоставляемого Университетом иностранных языков и деловой карьеры. В связи с этим в данном вузе была проведена внеплановая проверка. По итогам контроля за организацией учебного процесса принято решение о приостановлении действия лицензии университета до устранения нарушений", - проинформировали в ведомстве.

 
Сообщается, что в рамках контроля был проведен срез знаний студентов Университета иностранных языков и деловой карьеры. 97% обучающихся не смогли преодолеть пороговый балл.
 

В ходе проверки выявлено, что занятия в Университете иностранных языков и деловой карьеры проводятся не по расписанию. Результаты среза знаний и опроса показали низкий уровень качества образования и слабое участие работодателей в подготовке кадров. В вузе не соблюдаются принципы академической честности: курсовые работы студентов не проходят через систему проверки на заимствования, а дипломные работы допускаются к защите даже при установлении нарушения принципов академической честности. В целом университетом допущены грубые нарушения законодательства в сфере образования", - пояснила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова.

 
Согласно законодательству, в случае приостановления действия лицензии студенты могут перевестись в другие высшие учебные заведения, не дожидаясь устранения вузом выявленных нарушений.

 

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