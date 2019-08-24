Признанная лучшей организацией среднего образования школа в Кызылординской области получила 17 млн тенге

Кызылорда. 23 августа. Kazakhstan Today - На традиционной августовской конференции в Кызылорде с участием представителей Министерства образования и науки РК, депутатов парламента, образовательных учреждений и НПО рассказали о возможностях цифровизации учебных заведений и воспитании юных талантов, передает Kazakhstan Today.

На встрече с педагогами региона аким области Куанышбек Искаков обозначил основные задачи в сфере образования на ближайшее будущее.

Как отметил глава региона, основные целевые показатели государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы в Кызылординской области достигнуты, однако предстоит решить еще ряд не менее важных вопросов.

"В регионе досрочно был решен вопрос обеспечения детей в возрасте 3-6 лет дошкольными организациями. Однако до сих пор остается низким показатель обеспечения детскими садами детей до 3 лет. Во-вторых, за последние 6 лет в Кызылординской области построены 69 школ, 60 процентов школ региона оснащены модифицированными предметными кабинетами, а компьютерная база обновлена на 100 процентов. Теперь нам предстоит исполнить поручение главы государства по созданию равных условий для получения качественного образованиями школьниками в отдаленных сельских населенных пунктах", - подчеркнул аким области.

Кроме того, Куанышбек Искаков отметил необходимость обучения конкурентоспособных специалистов, повышения статуса педагога в современном обществе, поддержки школьников из многодетных и малообеспеченных семей, подготовки соответствующих требованиям рынка работников технических специальностей и воспитанию подрастающего поколения в лучших традициях национальных ценностей.

Лучшие педагоги региона получили звания "Почетный работник образования", медали Ыбырая Алтынсарина, а также почетные грамоты и благодарственные письма акима области. Кроме того, школа № 277 получила 17 миллионов тенге в номинации "Лучшая организация среднего образования".

Кроме того, в рамках конференции состоялся обмен опытом. Так, генеральный консультант компании "Promethean" Инна Стивенс рассказала о возможностях интерактивных технологий в воспитании цифрового поколения, руководитель образовательного центра "BTSDigital" Саясат Нурбек представил проект Атласа новых профессий, а отец серебряного призера чемпионата мира по фигурному катанию Элизабек Турсынбаевой Байтак Турсынбаев поделился секретами выявления талантов и роли родителей в их своевременном раскрытии.

Напомним, что в 2019-2020 учебном году в 293 школах области будет обучаться 164 500 учащихся. В том числе в 1-й класс пойдут 21 600 школьников. В городе Кызылорда ведется строительство школы на 600 мест, а также трех частных школ на 1450 мест. В рамках программы "Ауыл - Ел бесігі" ведется капитальный ремонт 3 школ (№27, 30 в Кармакшинском и №201 в Жалагашском районах). Также выделены средства на текущий ремонт 288 школ, сообщает пресс-служба акима Кызылординской области.

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