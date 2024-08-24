Профобразование названо самым уязвимым звеном в образовательной системе РК

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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Среднее техническое и профессиональное образование (ТиПО) названо самым уязвимым звеном казахстанской системы образования, пишет - Среднее техническое и профессиональное образование (ТиПО) названо самым уязвимым звеном казахстанской системы образования, пишет Finprom





Об этом было сказано на прошедшем 21 августа текущего года республиканском саммите педагогов РК.





В этом секторе образования, насчитывающем около 548 тыс. студентов, накопилось много проблем, которые не решались годами. Одна из главных - низкий уровень трудоустройства выпускников, которые завершили обучение в колледже", - говорится в статье.





В концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023-2029 годы говорится, что доля трудоустроенных выпускников ТиПО составила 67%. Однако цифры расходятся с данными Бюро национальной статистики РК, согласно которым доля трудоустроенных выпускников колледжей в 2022-2023 учебному году составляла 59,8%, а годом позже - 60,8%.





При сравнении с данными пятилетней давности выяснилось, что показатели нисколько не выросли, и даже снизились. Например, в 2018-2019 годах показатель составлял 61,4%. Часть выпускников (10%-15%) после колледжа поступили в другие учебные заведения, а куда пошли оставшиеся 25-30%, из отчетов не ясно, пишет сайт. В данных БНС также нет выборки по доле трудоустроенных именно по той профессии, на которую учились студенты колледжей.





В национальном докладе "Рабочая сила будущего: молодежь на рынке труда Казахстана" эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) делают вывод: доля работающих не по профессии среди выпускников организаций ТиПО составляет 29%. Это значительно больше, чем среди выпускников вузов (17%)", - говорится в информации.





finprom.kz





В ней также перечислены риск-факторы системы ТиПО, которые напрямую влияют на неудовлетворительные показатели трудоустройства.





В их числе:





общий низкий уровень функциональной грамотности студентов колледжей;

устаревшие учебные программы организаций ТиПО;

устаревшая материально-техническая база (в 38% ТиПО);

слабая связь колледжей с реальным сектором экономики, бизнесом и сферой услуг;

низкий уровень финансирования практики студентов;

дефицит преподавателей, мастеров обучения.





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Работодатели оценивают уровень качества ТиПО в Казахстане на 3,7 балла из 7, что может косвенно свидетельствовать о неудовлетворенности рынка качеством подготовки кадров", - говорится в Национальном плане развития РК до 2029 года.





По данным аналитиков, на казахстанском рынке труда прослеживается тенденция несоответствия спроса и предложения.





Все больше выпускников школ идут учиться в вузы, чтобы получить высшее образование. Оно считается более престижным, а работа по профессии с дипломом - более высокооплачиваемой. Однако на рынке труда больше всего не хватает именно "синих воротничков" - людей рабочих профессий, выпускников колледжей", - пишет сайт.





Однако средняя зарплата работников со средним образованием и впрямь невысока, и на 42% меньше, чем у такого же работника, окончившего вуз.





И такая большая разница отчетливо просматривается во всех отраслях экономики, от торговли до почтовой и курьерской деятельности. Самый большой разрыв ожидаемо наблюдается в таких сферах, как научная и экспертная деятельность (55,9%), административное и вспомогательное обслуживание (63%), образование (60,7%)", - подчеркивают авторы материала.





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В связи с этим систему профессионального образования намерены перестроить.





Основы этих изменений на августовском саммите презентовала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Глава ведомства сообщила, что уже завершена инвентаризация всех организаций ТиПО и сейчас их распределяют по профилям. Следующим этапом станет разработка системы преемственности колледжей и вузов. Чиновники намерены вернуть советскую систему, которая позволяла студенту после окончания техникума продолжить образование в университете сразу на третьем курсе", - пишет сайт.





Далее в организациях ТиПО намерены ввести международные отраслевые стандарты и сертификацию знаний выпускников. Это будет выглядеть как дополнительный экзамен, который завершившие обучение студенты должны сдать вне стен своего колледжа, в специальном сертификационном центре. Такая внешняя оценка знаний учащихся, вкупе с долей трудоустроенных выпускников, станет главным индикатором KPI для колледжей. На базе лучших, или опорных, организаций ТиПО намерены открыть центры опережающей подготовки педагогических кадров. То есть новому в профессии сначала будут обучать преподавателей колледжей, а уже потом они будут передавать эти знания студентам. Если у какого-либо колледжа будет низкий KPI, его объединят с более сильным учебным заведением.





Если план по трансформации системы ТиПО удастся воплотить в жизнь, доля трудоустроенных выпускников к 2029 году должна увеличиться до 80%. Именно такой уровень трудоустройства имеют вчерашние студенты организаций среднего профессионального образования в странах ОЭСР", - резюмируют авторы статьи.



