Актобе. 13 сентября. Kazakhstan Today - Прокуроры Актобе добились закрытия 19 сайтов, предлагавших поддельные дипломы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев, сотрудники ведомства изучили обоснованность получения дипломов педагогами Актобе.

Высшие учебные заведения не подтвердили обучение 34 работников сферы образования. Из них 13 человек работают в сфере дошкольного образования, 11 преподают в средних школах, 7 трудятся преподавателями в колледжах и 3 в иных учреждениях образования. При этом пять педагогов работают в музыкальном колледже на основании диплома регионального университета имени К. Жубанова по специальности "фортепиано", тогда как, по данным университета, таких специалистов он не выпускает", - написал Даулембаев в Facebook .

Он отметил, что по результатам анализа материалы направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении к ответственности педагогов за использование заведомо подложного документа, а также лиц, их изготовивших.

Вместе с тем в целях исключения условий для использования подложных дипломов в суд №3 Актобе внесен иск о признании незаконными 19 интернет-ресурсов, предоставляющих услуги по изготовлению дипломов любых учебных заведений.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, деятельность сайтов прекращена на территории Республики Казахстан", - проинформировал прокурор района.

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