Путевки в оздоровительные центры и денежные сертификаты получили лучшие учителя Акмолинской области

Кокшетау. 4 октября. Kazakhstan Today - В Кокшетау в преддверии профессионального праздника чествовали педагогический корпус, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области за последнее десятилетие значительно выросло количество педагогических династий. 427 лет педагогического стажа насчитывает семья Жайыкбаевых из села Кызылтан Зерендинского района, отметил в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

В школе должен работать человек, имеющий призвание и особый дар учить, а главное любить детей. И таких людей у нас очень много. Отец, сыновья, дочери, снохи, внуки и теперь уже правнуки, избрав для себя эту профессию, показывают завидную преемственность, любовь, преданность избранному делу", - цитирует акима пресс-служба главы региона.

В числе талантливых потомственных педагогов области Ермек Маржикпаев назвал семью Мукушевых из Кокшетау, Ахметовых из Степногорска, Буртовых и Пакинигисовых из Атбасарского района.

Руководитель региона подчеркнул, что государством принимается комплекс мер, направленных на повышение статуса педагога. Улучшается качество подготовки кадров, их профессиональная компетенция, большое внимание уделяется обеспечению достойной оплаты труда. За эти два года по новой системе прошли аттестацию более 5 тыс. учителей, которые в настоящее время получают доплату от 30 до 50% от должностного оклада.

За значительный вклад в развитие системы образования и многолетний безупречный труд благодарственными письмами президента Республики Казахстан были награждены учителя Досан Балташев, Макпал Бекмаганбет, Байдилда Елюбаев, Фарида Жакауова, Любовь Матвиенко из школ Аршалынского, Зерендинского, Целиноградского, Жаксынского, Буландынского районов. Аким области вручил педагогам ведомственные награды и благодарственные письма, путевки в оздоровительные центры. Кроме этого, 14 лучших педагогов области получили денежные сертификаты на сумму 100 тыс. тенге каждый.

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