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Разъяснен порядок обучения студентов в казахстанских вузах с 1 сентября

30.08.2020, 19:50 4186
Разъяснен порядок обучения студентов в казахстанских вузах с 1 сентября
Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - Министерство науки и образования Казахстана разъяснило порядок учебы в казахстанских вузах с 1 сентября, передает Kazakhstan Today.
 
Бакалавриат 1 курс
 
Осенний семестр будет организован в дистанционном формате.
 
Обучение начнется с 1 сентября. В этот день все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
 
Для обучающихся 1 курса с 24 августа проводится ориентационная неделя в онлайн-режиме для ознакомления с политикой вуза и форматом дистанционного обучения.
 
Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.) предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техникой и обучения онлайн без посещения корпуса.
 
Бакалавриат 2-4 курсы
 
Учеба для студентов 2-4 курсов начнется 1 сентября. С 20 августа вузы проводят ознакомительные онлайн-встречи для своих студентов.
 
Рекомендуется перевести обучение на формат полного дистанционного обучения по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT-направлениям.
 
По таким направлениям, как естественные науки, технические, сельское хозяйство, здравоохранение и искусство, предусмотрен смешанный формат обучения. Лекции и семинары будут проводиться в онлайн-формате, лабораторные, практические и студийные занятия - на территории кампуса, но не раньше октября.
 
Для получения информации о дисциплинах, проводимых в оффлайн-режиме, студентам необходимо обратиться в вузы.
 
Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.) вузами предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техникой и обучения онлайн без посещения корпуса.
 
Магистратура
 
Обучение магистрантов начнется с 14 сентября дистанционно.
 
31 августа заканчивается комплексное тестирование;
 
до 5 сентября принимаются заявления на грант;
 
7 сентября планируется объявление результатов конкурса по присуждению грантов;
 
с 8 сентября начнется прием документов на конкурс по присуждению грантов МИО (акиматы);
 
до 11 сентября будет осуществляться прием заявлений для зачисления в вузы.
 
Для магистрантов 2 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям магистрантов.
 
Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.
 
Для уточнения данного графика магистрантам необходимо обратиться в свои вузы.
 
Докторантура
 
Докторанты начнут учебу 1 сентября в дистанционном режиме.
 
Для докторантов 1 курса обучение будет проводиться в дистанционном формате.
 
Для докторантов 2-3 курсов исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям докторантов.
 
Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.
 
Для уточнения данного графика докторантам необходимо обратиться в свои вузы.
 
Интернатура и резидентура
 
Обучение в интернатуре и резидентуре будет осуществляться в очно-дистанционном формате.
 

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