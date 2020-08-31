Разъяснен порядок обучения студентов в казахстанских вузах с 1 сентября

Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - Министерство науки и образования Казахстана разъяснило порядок учебы в казахстанских вузах с 1 сентября, передает Kazakhstan Today.

Бакалавриат 1 курс

Осенний семестр будет организован в дистанционном формате.

Обучение начнется с 1 сентября. В этот день все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Для обучающихся 1 курса с 24 августа проводится ориентационная неделя в онлайн-режиме для ознакомления с политикой вуза и форматом дистанционного обучения.

Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.) предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техникой и обучения онлайн без посещения корпуса.

Бакалавриат 2-4 курсы

Учеба для студентов 2-4 курсов начнется 1 сентября. С 20 августа вузы проводят ознакомительные онлайн-встречи для своих студентов.

Рекомендуется перевести обучение на формат полного дистанционного обучения по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT-направлениям.

По таким направлениям, как естественные науки, технические, сельское хозяйство, здравоохранение и искусство, предусмотрен смешанный формат обучения. Лекции и семинары будут проводиться в онлайн-формате, лабораторные, практические и студийные занятия - на территории кампуса, но не раньше октября.

Для получения информации о дисциплинах, проводимых в оффлайн-режиме, студентам необходимо обратиться в вузы.

Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.) вузами предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техникой и обучения онлайн без посещения корпуса.

Магистратура

Обучение магистрантов начнется с 14 сентября дистанционно.

31 августа заканчивается комплексное тестирование;

до 5 сентября принимаются заявления на грант;

7 сентября планируется объявление результатов конкурса по присуждению грантов;

с 8 сентября начнется прием документов на конкурс по присуждению грантов МИО (акиматы);

до 11 сентября будет осуществляться прием заявлений для зачисления в вузы.

Для магистрантов 2 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям магистрантов.

Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.

Для уточнения данного графика магистрантам необходимо обратиться в свои вузы.

Докторантура

Докторанты начнут учебу 1 сентября в дистанционном режиме.

Для докторантов 1 курса обучение будет проводиться в дистанционном формате.

Для докторантов 2-3 курсов исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям докторантов.

Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.

Для уточнения данного графика докторантам необходимо обратиться в свои вузы.

Интернатура и резидентура

Обучение в интернатуре и резидентуре будет осуществляться в очно-дистанционном формате.

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