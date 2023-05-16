Раздача мест и льгот идет на скорость: депутат раскритиковала цифровую систему подушевого финансирования  

Распределение мест среди родителей на подушевое финансирование детей происходит "на скорость" и определяется скоростью реакции родителей, заявила Екатерина Смышляева

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане попытки цифровизации не решают проблемы дефицита услуг, а провоцируют рост недоверия у населения. Об этом - В Казахстане попытки цифровизации не решают проблемы дефицита услуг, а провоцируют рост недоверия у населения. Об этом заявила мажилисмен - член фракции партии AMANAT Екатерина Смышляева.





По ее словам, доступ детей к услугам дополнительного образования в Казахстане определяется скоростью реакции их родителей. В пример она привела алматинскую платформу Damu Bala, где детей распределяют в бесплатные кружки и секции и где места в очереди закончились за 40 с небольшим минут.













По ее словам, такой якобы "справедливый" и современный подход используется правительством часто, особенно когда чего-то не хватает на всех.





Также Смышляева упомянула фермеров, которым раздавали субсидии.





Счет шел на минуты, деньги заканчивались молниеносно. Рекорды сельского хозяйства побило льготные кредитование министерства индустрии. Борьба за автомобили завершилась за 18 секунд", - заявила депутат.





Она отметила, что Министерство просвещения и Министерство культуры не ведут адекватный учет контингента детей, в связи с чем возникает недооценка реальной потребности.





Нет единой электронной очереди, полноценной интеграции систем. Объемы заказа неравномерно распределяются по регионам и внутри регионов. Объем по областям зависит от возможностей местного бюджета", - заявила Смышляева.





Она также отметила неравномерное распределение поставщиков услуг и их нехватку в сельской местности.





Также, по словам Смышляевой, отсутствуют какие-либо критерии отбора, очередности, ограничений по видам занятий. При этом не реализуется и механизм случайного отбора. Главный критерий - это скорость нажатия клавиш.





Таким образом, попытки цифровизации, наложенные на дефектные бизнес-процессы, не решают проблему нехватки мест, машин или денег. А вместо прозрачности и доступности провоцируют недоверие, несправедливость и разочарование", - заключила депутат.





По мнению Смышляевой, необходимо:





изменить подходы к распределению подушевого финансирования на межведомственном уровне, пересмотреть бизнес-процесс оказания услуг допобразования с установлением одного ответственного госоргана;

установить единообразный подход, чтобы подушевое финансирование с едиными тарифами работало для всех организаций образования независимо от формы собственности;

создать единую электронную очередь на базе информсистемы;

установить критерии очередности распределения мест для отдельных категорий детей;

предусмотреть механизм случайного отбора, но при обязательной регистрации всех заявок;

обеспечить равный доступ детей к получению услуг допобразования.





Напомним, в Актау родители юных спортсменов заявили об обмане со стороны руководства центра гимнастики. Бесплатное посещение секции художественной гимнастики после регистрации на сайте Damu Bala обещали 300 детям, но льготы получили лишь около тридцати из них.





Напомним, ранее распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "АртСпорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли.





По данным Генеральной прокуратуры, более миллиарда тенге хищений выявлено в программе "АртСпорт" путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение.





Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "АртСпорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода. После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы.





Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг принимаются через платформу Damu Bala, информирует издание "Казправда". В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе. Платформа Damu Bala официально проверена Комитетом информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.