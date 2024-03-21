Республиканская комиссия рассмотрела кандидатуры ректоров нескольких казахстанских вузов

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году стипендия студентов колледжей будет увеличена на 50%, - В 2024 году стипендия студентов колледжей будет увеличена на 50%, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.





С сентября 2023 года размер стипендии для 250 тыс. студентов колледжей увеличился на 50%. В этом году она повысится еще на 50% с контингентом около 300 тыс. студентов, рассказали в пресс-службе министерства.





Студенты специальностей среднего звена вместо текущих 31 422 тенге будут получать 41 896 тенге. Для обучающихся по рабочим квалификациям стипендия увеличится с 32 681 тенге до 43 574 тенге", - сказал главный эксперт департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов.





Помимо этого, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой - питанием и проездом.





По данным ведомства, всего в колледжах страны обучаются 542 тыс. студентов, из них 344 тыс. охвачены бесплатным техническим и профессиональным образованием.