Родители школьников написали петицию с требованием вернуть традиционное образование

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Родители казахстанских школьников написали петицию, в которой просят президента и министра образования вернуть традиционную форму обучения детей, передает Kazakhstan Today.

Мы, родители казахстанских детей, настаиваем на том, чтобы право наших детей на среднее образование, закрепленное 30-й статьей Конституции РК, было обеспечено в полном объеме - по всем без исключения дисциплинам при непосредственном, личном участии профессиональных педагогов. Школьное образование должно быть очным, живым и натуральным, оно не должно быть заменено цифровым суррогатом", - говорится в петиции, размещенной на сайте citizengo.org.

По мнению авторов петиции, цифровые технологии можно использовать только как дополнительные методики и только на добровольной основе.

Сегодня прямо на наших глазах цифровые технологии окончательно разрушают традиционную школу. Уровень знаний тех детей, кому родители не нанимают репетиторов, работающих с учащимися лично, стремительно падает. Дети лишены коммуникации, их вынуждают взаимодействовать не с живыми людьми, а с бездушной машиной", - говорится в обращении.

По мнению авторов, при такой системе "личное человеческое обучение становится привилегией только хорошо обеспеченных семей".

Также заявляется, что дистанционное обучение продемонстрировало ряд дефектов, угрожающих умственному и личностному развитию детей, их здоровью и психическому благополучию. По факту, предоставленные сами себе дети теряют мотивацию и интерес к учебе, они растеряны и угнетены. Уровень эффективности дистанционных занятий стремится к нулю. Дети, по долгу учебы по шесть часов прикованные к экранам, жалуются на боль в глазах, шее и спине, общее недомогание и быструю утомляемость.

При этом для учащихся начальной и средней школы при дистанционном формате необходимо непосредственное участие в процессе обучения одного из взрослых, который в состоянии объяснить и "перевести" требования учителя и полученные задания. Таким образом, МОН ставит граждан в ситуацию, когда один из родителей должен бросить работу и заниматься с ребенком.

Также родители пишут о том, что от сервиса Zoom отказались SpaceX и НАСА со ссылкой на отсутствие конфиденциальности этой платформы, что подтверждается уже имеющимися случаями в Казахстане, когда в процессе урока подключаются сторонние люди со злыми умыслами, демонстрирующие аморальное поведение и отправляющие небезопасные ссылки детям.

Родители требуют обеспечить казахстанским детям возможность получать бесплатное традиционное образование с посещением школы, где будут организованы занятия с личным физическим присутствием в классных комнатах педагогов. Исключить любые эксперименты над образовательным процессом детей без согласования с родителями и законными опекунами.

Также авторы петиции требуют разработать расширенные СанПиНы для дистанционного цифрового обучения, которые нормативно сведут к минимуму возможные риски. Разработать стратегию охраны здоровья обучающихся в цифровом формате.

На данный час петиция собрала более 7 тыс. подписей.

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