Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на площадке с лужбы центральных коммуникаций рассказал о планах внедрения дифференцированного гранта для обучения в вузах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как напомнил министр, в послании народу Казахстана глава государства поручил внедрить модель дифференцированных грантов от 30 до 100%. Сегодня создана рабочая группа. Изучается мировой опыт, применимый с существующей системой предоставления грантов.

С учетом демографической волны будут проработаны механизмы доступа к высшему образованию. Несмотря на то что в этом году было выделено рекордное количество государственных образовательных грантов, 60% студентов обучаются на платной основе. Для поддержки этой категории студентов им будет предоставлена возможность получения льготных образовательных кредитов под 2-3% годовых. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство", - сказал Саясат Нурбек.

Он отметил, что также ощутимой помощью станут накопления на спецсчете, которые по поручению президента будут перечислять с 1 января 2024 года каждому ребенку до достижения им 18-летнего возраста.

Как показывает практика, абитуриенты в большинстве случаев выбирают профессию не по душе и своим способностям. С 2019 года по поручению президента реализуется проект "Атлас новых специальностей". С этого года будут созданы региональные атласы", - сказал Саясат Нурбек.

По его словам, в прошлом году пилотный проект был успешно реализован в Павлодарской области. Новый подход к подготовке специалистов уже запущен в Мангистауской области, в планах - города Актобе и Атырау.

По его словам, в этом году в 1-й класс в казахстанские школы пошли более 400 тысяч детей. Число выпускников составило 177 тысяч. Старшеклассников - 426 тысяч.