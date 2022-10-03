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Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев

02.10.2022, 09:00 12816
Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - Власти Алматинской области и Алматы прорабатывают вопрос переноса ряда вузов в Конаев с целью разгрузки мегаполиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С Алматы у нас ведется совместная работа и есть совместное понимание. Мы хотим перевести учебные заведения из Алматы в область", - цитирует 5region.kz заместителя акима Алматинской области Арслана Дандыбаева.

 
По его словам, для студентов будут созданы возможности для прохождения производственной практики.
 

Наша мысль в том, чтобы вывезти вузы, построить им хорошие кампусы, чтобы они могли организовать дуальное обучение - полдня студенты учились, полдня могли работать на производстве. На перспективу мы будем делать упор на развитие среднего технического образования. У нас инженеров, сантехников, мастеров найти проблематично", - отметил он.

 
Работа для молодых специалистов найдется, поскольку имеются значительные планы по развитию Алматинской области.
 

Кирпичный завод будем строить, в целом большая стройка будет. Производство, промзоны сейчас пытаемся вытащить из Алматы. Нужно помочь разгрузить город. И нам надо вернуть в область наших жителей и сделать так, чтобы им было выгодно жить и работать в области", - добавил Арслан Дандыбаев.

 
Власти уверены, что переезд вузов и колледжей в регион также окажет положительный социальный эффект, учитывая, что жизнь и жилье в мегаполисе значительно дороже, чем в регионе.
 

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В школах Казахстана введена пятидневная рабочая неделя

03.10.2022, 09:46 2226
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Опубликован приказ министра просвещения Республики Казахстан от 27 сентября 2022 года № 410 о внесении изменений в приказ от 21 апреля 2020 года № 153 "Об утверждении Правил определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагога", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трехсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливается пятидневная рабочая неделя", - говорится в документе.

 
Сообщается, что для педагогов, работающих в режиме пятидневной рабочей недели, выходными днями являются суббота и воскресенье. Для педагогов, работающих в режиме шестидневной рабочей недели в организациях среднего образования с трехсменным обучением и с дефицитом ученических мест, выходным днем является воскресенье. Для педагогов дошкольных организаций, реализующих образовательные услуги по программам дополнительного образования на договорной основе для воспитанников, режим рабочего времени и отдыха устанавливается правилами внутреннего распорядка.
 

Выходные и нерабочие праздничные дни для педагогов устанавливаются в зависимости от режима работы организации образования с учетом учебной нагрузки и графика сменности учебных занятий. Для педагогов организаций образования, в которых предусматривается круглосуточное пребывание обучающихся и воспитанников, пребывание в течение определенного времени, сезона, в зависимости от типа и вида организации образования, сменности учебных занятий и графика работы устанавливается рабочее время с учетом предоставления междусменного отдыха в объеме не менее 12 часов", - отмечается в приказе.

 
Приказ введен в действие.
 

Премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков

03.10.2022, 09:17 2766
Премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Поручения по реализации национального проекта "Комфортная школа" дал премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе совещания в "Үкімет үйі", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.
 

В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности совместно с фондом "Қазақстан халқына" отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр напомнил, что главой государства на заседании Высшего совета по реформам одобрены основные подходы нацпроекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство школ нового формата на 800 тысяч ученических мест.
 

Нам надо оперативно приступить к реализации этого нацпроекта. Вместе с тем на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Эту работу необходимо максимально ускорить: до конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года - по тем, которые планируются на 2024", - сказал Алихан Смаилов.

 
В завершение он поручил МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.

Как сообщалось ранее, в Казахстане планируют создать 800 тысяч ученических мест за счет госинвестиций.
 

Девять учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области

28.09.2022, 15:35 28096
Девять учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области
Фото: kursovik.kz
АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Девять фактов использования поддельных дипломов в школах выявили прокуроры Мангистауской области по результатам проведенного анализа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К примеру, учитель труда Аккудыкской средней школы Каракиянского района работал по поддельному диплому, за что был привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 УК РК (Использование заведомо подложного документа)", - сообщили в областной прокуратуре.

 
Районный суд назначил теперь уже бывшему учителю штраф в размере 25 МРП (76 575 тенге).
 
Учителя с поддельными дипломами также преподавали казахский язык и казахскую литературу в двух школах Актау. А в трех школах Жанаозена учителя без соответствующего образования вели русский язык и преподавали в начальных классах. Аналогичные факты были выявлены в двух школах Мунайлинского района и в одной школе Бейнеуского района.
 

По всем фактам начаты досудебные расследования. Учитывая наносимый вред подрастающему поколению от предоставления знаний учителями с фальшивыми дипломами, органами прокуратуры области работа в данном направлении продолжается", - подчеркнули в ведомстве.


Напомним, в июле прокуратура Алматинской области в результате анализа, проведенного в средних школах, выявила более 120 преподавателей, работавших с поддельными дипломами.
 

В Казахстане планируют внедрить дифференцированные гранты для обучения в вузах

23.09.2022, 16:06 54226
В Казахстане планируют внедрить дифференцированные гранты для обучения в вузах
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на площадке службы центральных коммуникаций рассказал о планах внедрения дифференцированного гранта для обучения в вузах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнил министр, в послании народу Казахстана глава государства поручил внедрить модель дифференцированных грантов от 30 до 100%. Сегодня создана рабочая группа. Изучается мировой опыт, применимый с существующей системой предоставления грантов. 
 

С учетом демографической волны будут проработаны механизмы доступа к высшему образованию. Несмотря на то что в этом году было выделено рекордное количество государственных образовательных грантов, 60% студентов обучаются на платной основе. Для поддержки этой категории студентов им будет предоставлена возможность получения льготных образовательных кредитов под 2-3% годовых. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство", - сказал Саясат Нурбек.

 
Он отметил, что также ощутимой помощью станут накопления на спецсчете, которые по поручению президента будут перечислять с 1 января 2024 года каждому ребенку до достижения им 18-летнего возраста. 
 

Как показывает практика, абитуриенты в большинстве случаев выбирают профессию не по душе и своим способностям. С 2019 года по поручению президента реализуется проект "Атлас новых специальностей". С этого года будут созданы региональные атласы", - сказал Саясат Нурбек.

 
По его словам, в прошлом году пилотный проект был успешно реализован в Павлодарской области. Новый подход к подготовке специалистов уже запущен в Мангистауской области, в планах - города Актобе и Атырау.
 
По его словам, в этом году в 1-й класс в казахстанские школы пошли более 400 тысяч детей. Число выпускников составило 177 тысяч. Старшеклассников - 426 тысяч. 
 

В этой связи предусмотрено ежегодное увеличение количества грантов. В этом году выделено более 88 тысяч государственных образовательных грантов. Это на 19% больше, чем в прошлом году. До 2025 года количество государственных грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%. Сегодня общее число студентов превысило 609 тысяч человек. Из них 60% получают образование на платной основе", - сказал министр.

 

Минпросвещения подготовило приказ об отмене программы нравственно-духовного образования "Самопознание"

22.09.2022, 18:04 61791
Минпросвещения подготовило приказ об отмене программы нравственно-духовного образования "Самопознание"
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Министерство просвещения подготовило проект приказа, которым отменяется программа нравственно-духовного образования "Самопознание", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Признать утратившим силу приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 сентября 2018 года № 522 "Об утверждении программы нравственно-духовного образования "Самопознание", - говорится в тексте документа.

 
Напомним, программа применялась в детских садах, средних школах, организациях технического и профессионального образования и вузах.
 
В феврале этого года Министерство образования и науки сообщило, что предмет "Самопознание" будет переведен в разряд факультативных. 
 

В Миннауки и высшего образования прокомментировали инцидент с выдачей 58 поддельных дипломов PhD

22.09.2022, 12:31 64391
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания сената депутат палаты Ахылбек Куришбаев обратился с вопросом к представителю Министерства науки и высшего образования, как в период развития цифровизации стала возможна подделка дипломов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Недавно был опубликован факт выдачи 58 поддельных докторских дипломов Phd в различных областях науки. Это вопиющий факт. Как такое стало возможным в период развития цифровых технологий в наших министерствах?" - спросил Куришбаев.

 
По его словам, работники Комитета по обеспечению качества в сфере образовании и науки признали, что данные нарушения были обнаружены случайно.
 

В таком случае возникает вопрос, какова гарантия, что в предыдущие годы не выдавали такие же "липовые" дипломы", - задал вопрос депутат, отметив при этом, что оцифровка всех ранее выданных дипломов в стране еще не закончена.

 
Он попросил ответить, когда полностью завершится оцифровка дипломов и формирование их архива в Национальной образовательной базе данных.
 
Отвечая на вопросы депутата, вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов подтвердил инцидент с поддельными дипломами. По его словам, результаты проверки были направлены в правоохранительные органы.
 

Такие документы с 2021 года комитетом не выдаются. Присуждением степени Phd занимаются вузы. Дипломы сейчас не выдаются, выдаются только свидетельства… то, что касается цифровизации в базе данных национального образования, с 2021 года предусмотрены все меры для выдачи документа в электроном виде", - прокомментировал вице-министр.

 
Он подчеркнул, что цифровизация всех выданных дипломов - это масштабная работа, которая проводится в три этапа.
 

Мы сейчас проводим второй этап, а цифровизация документов будет проводиться в третьем периоде", - уточнил Ешенкулов.

 
Ответить, когда закончится цифровизация выданных ранее дипломов, представитель министерства не смог.

Напомним, более 120 педагогов с поддельными дипломами работали в Алматинской области.
 

В РК внесены изменения в ЕНТ по двум предметам

08.09.2022, 14:00 163161
В РК внесены изменения в ЕНТ по двум предметам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Учитывая мнение выпускников и экспертов, внесены изменения в Единое национальное тестирование по "Истории Казахстана" и "Грамотности чтения", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Со следующего ЕНТ с целью углубленной оценки знаний абитуриентов в одном варианте дисциплины "История Казахстана" будет 20 тестовых заданий (20 баллов): с 1 по 10 - тестовые задания с выбором одного правильного ответа, с 11 по 20 - тестовые задания на основе контекста (2 контекста по 5 вопросов)", - сообщает Национальный центр тестирования. 

 
Также изменения коснутся "Грамотности чтения". Теперь в его структуре 15 тестовых заданий (15 баллов) по 3 текста. 
 
Кроме того, решено внести изменения в структуру заданий ЕНТ:
 
- уменьшить в тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов с 5 до 4; 
 
- в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с 8 до 6. 
 

Мы уверены, что данное решение обеспечит высокую объективность оценки абитуриентов и позволит провести подробный статистический анализ", - добавили в центре. 

 
Ранее сообщалось, что после проверок видеозаписей ЕНТ 137 казахстанцев лишились грантов.
 

После проверок видеозаписей ЕНТ 137 казахстанцев лишились грантов

06.09.2022, 13:56 182636
После проверок видеозаписей ЕНТ 137 казахстанцев лишились грантов
Фото: instagram/ruslan_yemelbayev
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане по итогам просмотра видеозаписей Единого национального тестирования аннулированы результаты 153 тестируемых, из которых 137 являются обладателями образовательных грантов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы уже приняли соответствующие меры, и их свидетельства о гранте признаны недействительными. По данным фактам нарушений проводятся служебные проверки в отношении сотрудников НЦТ, направляются письма в соответствующие госорганы для дальнейших работ", - сообщил на своей странице в Сети директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев. 

 
Он также отметил, что в этом году 327 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы во время запуска на тестирование. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека. 
 

Уважаемые абитуриенты-2023! Вот и настала для вас пора ответственных решений, ведь впереди вас ждут экзамены и ЕНТ. Надеемся, что вы благодаря своим знаниям и целеустремленности добьетесь высоких результатов на ЕНТ и не будете повторять ошибки некоторых предшественников", - добавил Руслан Емелбаев.

 

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