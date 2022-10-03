Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев

АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - Власти Алматинской области и Алматы прорабатывают вопрос переноса ряда вузов в Конаев с целью разгрузки мегаполиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С Алматы у нас ведется совместная работа и есть совместное понимание. Мы хотим перевести учебные заведения из Алматы в область", - цитирует 5region.kz заместителя акима Алматинской области Арслана Дандыбаева.
По его словам, для студентов будут созданы возможности для прохождения производственной практики.
Наша мысль в том, чтобы вывезти вузы, построить им хорошие кампусы, чтобы они могли организовать дуальное обучение - полдня студенты учились, полдня могли работать на производстве. На перспективу мы будем делать упор на развитие среднего технического образования. У нас инженеров, сантехников, мастеров найти проблематично", - отметил он.
Работа для молодых специалистов найдется, поскольку имеются значительные планы по развитию Алматинской области.
Кирпичный завод будем строить, в целом большая стройка будет. Производство, промзоны сейчас пытаемся вытащить из Алматы. Нужно помочь разгрузить город. И нам надо вернуть в область наших жителей и сделать так, чтобы им было выгодно жить и работать в области", - добавил Арслан Дандыбаев.
Власти уверены, что переезд вузов и колледжей в регион также окажет положительный социальный эффект, учитывая, что жизнь и жилье в мегаполисе значительно дороже, чем в регионе.