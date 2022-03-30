С 1 апреля стартует прием заявок на поступление в первый класс

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - С 1 апреля в Казахстане стартует прием заявок на поступление в первый класс. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила председатель комитета, заявки можно подавать через веб-портал электронного правительства Еgov.kz.

По ее словам, от родителя ребенка либо законного представителя требуется заявление в произвольной форме, справки из поликлиники формы 026/у-3 (паспорт здоровья) и 063/у (карта профилактических прививок), копия свидетельства о рождении и две фотографии 3х4.

Больше никаких документов не нужно. Иногда звонят и говорят: у меня требуют справку с КСК или с работы… Этих справок не нужно. Только 4 документа, которые необходимо будет сдать для приема в школу", - сказала Гульмира Каримова.

По ее словам, прогноз на 2022-2023 учебный год показывает, что увеличивается число учащихся.

Около 420 тысяч обучающихся мы планируем принять в первые классы", - отметила спикер.

В первый класс поступают дети с 6 лет. Также заявки могут подавать родители детей, которым 6 лет исполнится до конца 2022 года.

Прием документов для зачисления в первый класс продлится с 1 апреля по 1 августа.