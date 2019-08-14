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С 1 сентября бумажные учебники в школах можно будет заменить планшетами

13.08.2019, 14:19 7426
С 1 сентября бумажные учебники в школах можно будет заменить планшетами
Фото: https://www.kp.kz
Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - С 1 сентября бумажные учебники в школах можно будет заменить электронными. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
В ходе заседания правительства глава МОН проинформировал о запуске в текущем году проекта "Легкий портфель". С 1 сентября школьные учебники можно будет скачать в электронном виде с сайта Министерства образования и науки.
 
На пресс-конференции по итогам заседания министр пояснил, что все ученики также должны иметь бумажные учебники. 
 

Все дети должны иметь бумажную версию учебников. Другое дело, в этом году на выбор родителей, если они хотят, чтобы ребенок использовал электронную версию, мы даем такую возможность. Можно будет эти учебники через QR-коды скачать и, если будет желание у самих детей, их использовать", - сказал Аймагамбетов. 

 
При этом он отметил, что учителя не должны запрещать пользоваться в школах электронными учебниками, записанными на планшеты, электронные книги, ноутбуки и другие устройства. Соответствующая норма прописана в инструктивно-методическом письме к началу учебного года. 
 
Вместе с тем глава МОН подчеркнул, что сам он предпочитает читать книги в бумажной версии и рекомендует традиционные учебники своим детям. "Лично я, как родитель, своему ребенку дам бумажные версии учебников. Может быть, я слишком традиционно настроен, но я читаю, честно говоря, бумажные, и с телефона, планшета читать непривычно. Поэтому я сам предпочитаю бумажные версии. Но если кто-то захочет использовать электронную версию, МОН такую возможность предоставляет", - заключил он.
 
Напомним, что в 2018 году Минздрав Казахстана ввел нормы веса для школьных рюкзаков.
 

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