Сенатор предложил создать отдельное министерство по вопросам вузов и науки

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Депутат сената Мурат Бахтиярулы сегодня в ходе пленарного заседания палаты предложил разделить Министерство образования и науки на Министерство образования и Министерство высшего образования и науки, передает Kazakhstan Today.

Как отметил сенатор, система среднего образования очень сложна и требует отдельных административных подходов, пишет Kazpravda.kz

Министерство образования и науки занимается всеми проблемами системы непрерывного образования - от детского сада до послевузовского образования. Это очень большая нагрузка. Охватывает половину населения страны. Такой нагрузки нет ни в одном другом министерстве. Поэтому, я думаю, пора создать на базе Министерства образования и науки два министерства: Министерство образования и Министерство высшего образования и науки без увеличения штатной численности", - предложил Мурат Бахтиярулы.

Кроме того, по его мнению, необходимо внедрить принцип назначения ректоров вузов не менее чем на 4 года с возможностью занимать должность более двух сроков.

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