Школам Акмолинской области присвоены имена выдающихся личностей

Кокшетау. 9 октября. Kazakhstan Today - Ряду школ в Акмолинской области присвоены имена выдающихся личностей, передает Kazakhstan Today.

Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил областную специализированную школу-интернат №3 для одаренных детей с казахским языком обучения. Учебному учреждению присвоено имя великого казахского писателя Абая Кунанбаева, 175-летие которого казахстанцы отмечают в этом году, сообщает управление внутренней политики.

Руководитель региона, поздравив педагогический коллектив учреждения, отметил, что в школе созданы все условия для того, чтобы дети получали качественные знания, занимались дополнительным образованием.

Уверен, что качество знаний учащихся школы имени Абая и дальше будет соответствовать столь высокому званию. И впереди у школы еще множество достижений и громких побед. В этом году в рамках дорожной карты занятости проведен текущий ремонт кровли всех корпусов и благоустройство территории школы", - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

В завершение мероприятия аким Акмолинской области посадил деревья на открывшейся первой в регионе Абай аллеясы, расположенной на территории учреждения образования.

Молодые поэты и писатели получат здесь вдохновение, чтобы обогатить литературное наследие Акмолинского края", - прокомментировал руководитель региона.

По информации УВП, еще пяти образовательным учреждениям области даны имена выдающихся личностей. В частности, ІТ-школа-лицей Кокшетау теперь носит имя великого ученого аль-Фараби. В Степногорске СШ №1 присвоено имя Ыбырая Алтынсарина, СШ №2 - имя Ахмета Байтурсынова, СШ №8 - имя Шокана Уалиханова и СШ №9 - имя Каныша Сатпаева.

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