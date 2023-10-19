18.10.2023, 11:19 7241
Школьников из социально уязвимых семей будут бесплатно кормить по цифровым ваучерам
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения подготовило пилотный проект по предоставлению бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах с помощью Цифровой карты семьи.
Как будет действовать система получения ваучеров
Услугополучатель может скачать приложение "Социальный кошелек" через ссылку, указанную в SMS-сообщении, либо найти его в ранее скачанном приложении eGov Mobile.
Цифровые ваучеры формируются автоматически в "Социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей.
Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой, для дальнейшего ведения учета и фиксации питания. Учет и фиксация использования цифровых ваучеров осуществляются по идентификационным картам или другим альтернативным способом идентификации учащегося, применяемым в школьной столовой", - говорится в документе.
Для использования ваучера услугополучатель генерирует QR-код в соцкошельке и передает его учащемуся в электронном виде, а в столовой его считывает работник.
После использования цифрового ваучера в разделе "История" в кошельке отображается статус его использования.
Право на получение ваучеров имеют:
- дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
- дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.
Помимо получения ваучеров, услугополучатель может оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы e-Otinish.
По данным Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. Родителям и законным представителям детей разосланы SMS-сообщения и активирован 331 ваучер.
Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.
Ранее сообщалось, что школьников в Алматинской области кормили просроченным на 2 года йогуртом.
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10.10.2023, 12:30 56296
В Казахстане свыше 150 учениц в начале сентября не посещали школу из-за запрета ношения хиджаба - глава Минпросвещения
Бейсембаев заявил, что ни одна девочка в Казахстане не пропускает занятия в школах из-за конфликта религиозных взглядов родителей и требований по школьной форме
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После заседания правительства министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил, что в начале сентября в Атырауской области более 150 девочек не посещали школу из-за запрета ношения хиджаб
Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил, что ни одна девочка в Казахстане не пропускает занятия в школах из-за конфликта религиозных взглядов родителей и требований по школьной форме, сообщает inform.kz.
Школа рассчитана для того, чтобы дети получали качественное образование и воспитание. Поэтому большинство родителей начали понимать, принимать. Данная проблема сейчас исчерпывается до конца, полностью. Родители начинают понимать, что первая задача школы - это получение качественного образования и воспитания. Мы не должны путать одно с другим. В данный момент таких вопросов не существует. По другим регионам по количеству учеников, носящих платок, у меня на руках нет. По предоставляемой мне информации, таких учеников нет", - цитирует zakon.kz Гани Бейсембаева.
Напомним, президент поставил точку в нашумевшем вопросе о ношении хиджаба в школах Казахстана.
Прения по поводу ношения хиджаба в школах не раз разгорались в соцсетях, однако Министерство просвещения Казахстана каждый раз заявляло, что в школах разрешена только школьная форма. В то же время ведомство пытается решить вопрос, как охватить образованием девочек, которых не пускают в школу из-за запрета носить хиджаб.
10.10.2023, 11:30 57576
В Казахстане до 2025 года стипендии студентов колледжей повысят в 2 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане до 2025 года стипендии студентов колледжей повысят еще в 2 раза, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Алихан Смаилов.
В этом году увеличился на 50% размер стипендии студентов колледжей. До 2025 года будут повышены стипендии еще в 2 раза", - сообщил он.
Также, по его словам, для переоснащения 180 колледжей в рамках реализации проекта "Жас маман" из республиканского бюджета выделено 48 млрд тенге.
В экономически развитых странах являются приоритетными вопросы развития системы подготовки кадров и повышения качества профессионального технического образования. В декларации ООН это отнесено к целям развития тысячелетия. Согласно общемировой практике вхождение молодежи в рынок труда и получение первой профессии гарантируется государством. Примером является Германия, успех экономики которой основан на дуальной системе обучения. У нас для выпускников 9-го класса предусмотрено бесплатное обучение в колледжах по востребованным специальностям", - заявил глава правительства.
Он также отметил, что за 3 года увеличен объем соответствующего госзаказа на подготовку кадров.
Если ранее за счет бюджета обучались 95 тысяч студентов колледжей, то в текущем году их число выросло до 133 тысяч. Мы и далее продолжим увеличивать госзаказ", - добавил он.
Алихан Смаилов заявил, что Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами, палатой "Атамекен" следует разработать дорожную карту по модернизации технического и профессионального образования.
В ней должны быть отражены меры в разрезе отраслей с учетом прогнозирования спроса на кадры, развития производства, инфраструктуры. Следует проработать вопросы выделения госзаказа на краткосрочное обучение, разработки автоматизированной системы его размещения по принципу одного окна", - подчеркнул глава правительства.
Также, по его словам, Министерству труда, палате "Атамекен" совместно с отраслевыми госорганами нужно ускорить внедрение цифровой платформы национальной системы квалификаций, реестра образовательных программ колледжей.
Акиматам следует проработать вопросы определения опорных колледжей и отраслевых кластеров подготовки, повышения квалификации и сертификации кадров. В них должны быть объединены ресурсы отраслевых ассоциаций работодателей, базовых предприятий, профильных колледжей. С этой целью надо продолжить реализацию программы "Жас маман" для дооснащения государственных колледжей современным оборудованием", - добавил глава правительства.
Напомним, в Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей.
05.10.2023, 12:59 99901
Президент поставил точку в нашумевшем вопросе о ношении хиджаба в школах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов высказался по поводу ношения хиджаба в школах Казахстана.
Согласно Конституции Казахстан - светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной. Школа - это прежде всего образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения - это выбор и частное дело каждого гражданина. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет и у него сформируется собственное мировоззрение", - сказал Токаев.
По его словам, самое главное - воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям.
Содержание слова "светскость" очень глубокое. Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания", - отметил глава государства.
Напомним, прения по поводу ношения хиджаба в школах не раз разгорались в соцсетях, однако Министерство просвещения Казахстана каждый раз заявляло, что в школах разрешена только школьная форма. В то же время ведомство пытается решить вопрос, как охватить образованием девочек, которых не пускают в школу из-за запрета носить хиджаб.
05.10.2023, 12:12 101221
Прекратить давление на педагогов потребовал президент Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов.
Разгулу чиновничьей фантазии нужно поставить заслон, преподаватели имеют право работать в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере", - подчеркнул президент.
Он также отметил, что около 60% педагогических кадров готовятся в региональных вузах. Поэтому особое значение имеет поддержка молодых учителей на уровне регионов.
Акимам следует создавать благоприятные условия для подготовки и трудоустройства педагогов", - заявил глава государства.
Он также затронул тему качества среднего образования.
Раньше говорили "диплом прокормит тебя всю жизнь". Сегодня же актуален принцип "получай образование всю жизнь". Сейчас для работодателей главное - не диплом или сертификат. Они ценят прежде всего дисциплинированных и старательных молодых специалистов, открытых к новым знаниям, готовых адаптироваться к меняющимся реалиям. Иными словами, они обращают внимание на способности сотрудника, а не на бумажку в его руках. Поэтому каждый человек должен постоянно учиться. Такое стремление к знаниям должно прививаться ребенку со школьной скамьи. Если мы хотим, чтобы наши дети стали грамотными специалистами, то прежде всего необходимо обеспечить высокое качество среднего образования", - подчеркнул Токаев.
Дополнено 05.10.2023, 14.00
Глава государства присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие Казахстана.
В числе награжденных - ветеран труда Майра Мамбетова (город Алматы), учитель средней школы №16 имени Кожаберген-жырау Айжан Капезова (город Петропавловск), учитель общеобразовательной школы-интерната имени С. Абдижаппарова Роза Салимова (Туркестанская область), учитель школы-гимназии имени А.Байтурсынулы Сабира Кулпеисова (город Караганда), воспитатель образовательного комплекса детского сада имени академика К. Сатпаева Сабит Ибадуллин (Павлодарская область), учитель школы-лицея №50 "Қазғарыш" имени Райымбек-батыра Айгуль Ержанова (Павлодарская область), учитель Актюбинского областного специализированного лицея-интерната "Білім-Инновация" Баян Базаргалиева.
05.10.2023, 12:10 100566
Не хватает 5 тысяч педагогов - Токаев заявил о серьезном дефиците учителей в казахстанских школах
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на съезде педагогов заявил о серьезном дефиците кадров, который сейчас испытывают казахстанские школы, сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет. В то же время каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии. Вдобавок только 23% учителей имеют высшую категорию. Все это требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов", - заявил глава государства.
По его словам, программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий.
Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что педагог - это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации, поэтому крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами.
Также, по его словам, очень важная задача - решение проблемы нехватки мест в школах.
Численность нашего населения уже приближается к 20 миллионам человек. Ежегодно в стране рождается более 400 тысяч детей. Соответственно, растет число детей, посещающих школу. Ожидается, что общее количество учащихся увеличится в два раза. В ближайшие три года более 1 миллиона подростков станут студентами. Это, конечно, радует. Тем не менее, темпы демографического роста являются серьезным вызовом для системы образования", - заявил президент.
Он подчеркнул, что нехватка школ уже сегодня стала одной из наиболее актуальных проблем.
За годы независимости в стране было построено около 2300 школ. В результате удалось избавиться от четырехсменной системы образования. Однако трехсменная система обучения имеет место и сейчас. Техническое оснащение многих школ устарело. Все эти проблемы требуют системного решения", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов. На проблему неоднократно указывал и президент страны Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о повышении статуса педагогов, отмечает "Хабар 24".
Самый большой дефицит - на западе республики. Педагоги работают в нескольких школах, нередко преподают те, кто уже вышел на пенсию. Обеспечить образовательные учреждения кадрами стараются и с помощью специальной программы, разработанной профильным министерством.
Кроме того, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование.
Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
29.09.2023, 10:47 138981
В Казахстане опубликован список обладателей образовательных грантов
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане опубликован список обладателей 4 тысяч вакантных образовательных грантов.
Более 4000 поступающих стали обладателями государственного образовательного гранта", - сообщает телеграм-канал "ҚАЗАҚСТАН СТУДЕНТІ".
Наибольшее количество грантов присуждено на педагогические и инженерные науки, а также по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Естественные науки, математика и статистика".
Отмечается, что согласно решению Республиканской конкурсной комиссии присуждены вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании.
Со списком обладателей грантов можно ознакомится по ссылке.
Ранее на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год.
25.09.2023, 17:01 177491
В Казахстане впервые профессиональный праздник педагогов отметят 5 октября
Соответствующее постановление было принято правительством РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в этом году утверждена дата празднования Дня учителя - 5 октября, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии", - проинформировали в ведомстве.
Также сообщается, что в этот день в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей из всех регионов страны. На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками.
Отмечается, на сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.
Напомним, зарплата казахстанских учителей и воспитателей увеличилась на 25%.
22.09.2023, 18:35 215016
Пороговые баллы по двум предметам снизили на ЕНТ-2024
При этом формат тестирования остался прежним
Фото: Национальный центр тестирования
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пороговые баллы по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снизили на Едином национальном тестировании - 2024, сообщает Национальный центр тестирования.
Отмечается, что пороговый балл снизили до 3. Ранее требовалось набрать не менее 5 баллов. При этом формат тестирования остался прежним : 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).
По данным центра, пороговые баллы и количество заданий по предметам составят:
- математическая грамотность - 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл - 3;
- грамотность чтения - 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл - 3;
- история Казахстана - 20 заданий, 20 баллов, пороговый балл - 5;
- 1 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5;
- 2 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5.
Как сообщалось ранее, завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55. Зачисление в вузы завершилось 25 августа.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?