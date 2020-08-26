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Школьников освободят от домашних заданий на время дистанционного обучения

25.08.2020, 08:41 41473
Школьников освободят от домашних заданий на время дистанционного обучения
Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Школьников освободят от домашних заданий на время дистанционного обучения, передает Kazakhstan Today.
 

Учитель размещает учебные задания. То есть у нас в этом году не будет как таковых домашних заданий. Это будет одно учебное задание, размещается на платформе Kundelik.kz, если школа его использует", - сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

 
Как сообщает "Первый канал Евразия", также для школьников, которые пойдут в дежурные группы, отменили обязательное ношение перчаток. Об этом заявил официальный представитель Минздрава. 
 

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