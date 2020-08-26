Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Школьников освободят от домашних заданий на время дистанционного обучения, передает Kazakhstan Today.

Учитель размещает учебные задания. То есть у нас в этом году не будет как таковых домашних заданий. Это будет одно учебное задание, размещается на платформе Kundelik.kz, если школа его использует", - сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

Как сообщает "Первый канал Евразия" , также для школьников, которые пойдут в дежурные группы, отменили обязательное ношение перчаток. Об этом заявил официальный представитель Минздрава.

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