Школьников пяти школ в Атырау переводят на дистанционное обучение

Он сообщил, что в школах и колледжах усилили разъяснительную работу

Фото: dosuga.net

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства высказался о возможном появлении "ЧВК Рёдан" в Казахстане.









Он сообщил, что в школах и колледжах усилили разъяснительную работу. Также детям будут рассказывать о секте на внешкольных мероприятиях и дома. Министр также не исключил, что детей, которые участвуют в акциях и состоят в секте "Рёдан", будут ставить на учет.





До этого в полиции Алматы рассказали, что им поступало сообщение о сборе молодежи у ТРЦ.





Также в Костанае полицейские установили Telegram-чат, в котором общались несовершеннолетние. Там звучали отдельные призывы к сбору возле торговых центров. В связи с этим у ТРЦ дежурили усиленные наряды полиции, сообщает "Наш Костанай".





В настоящее время обстановка стабильная. Полиция работает, обеспечивая правопорядок в общественных местах и на улицах. Поводов для беспокойства нет",- пишет издание.





Там напомнили, что утром костанайцы рассылали сообщения о субкультурном объединении "ЧВК Рёдан", последователи которого в России устроили драку в ТРЦ. Горожане опасались, что этот сценарий может повториться и в Казахстане.





Что такое "ЧВК Рёдан"?





Название отсылает к одной из главных группировок в манге Hunter x Hunter ("Охотник против охотника"), созданной Ёсихиро Тогаси, пишут "Известия".





В ней рассказывается о фантастическом мире, населенном волшебными животными и людьми, которые на них охотятся. Геней Рёдан (дословно "Призрачная группа") - это наемная преступная организация из 13 человек, которые нападают и даже убивают своих противников. Символ группы - 12-лапый паук. Манга выходит с 1998 года и считается самой успешной в истории издательства Shueisha, у нее более ста миллионов поклонников по всему миру.





Под "ЧВК Рёдан" подразумевают интернет-сообщество подростков - любителей аниме 14-16 лет. Отличительная особенность ребят - балахоны с изображением 12-лапого паука и цифрой "4", а у некоторых - и татуировки. Этот номер в Hunter x Hunter носит главный антигерой и один из сильнейших бойцов по имени Хисока. Кроме того, ребята носят клетчатые штаны, многие отращивают волосы. В своих группах в соцсетях подростки утверждают, что их сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие или другие противоправные действия. Аббревиатура ЧВК к названию добавлена, по словам участников, ради шутки, как ответ на остросоциальные темы", - пишет издание.





Первые упоминания о "ЧВК Рёдан" появились в СМИ после драки подростков в московском ТЦ "Авиапарк", случившейся 19 февраля, в которой участвовали с одной стороны околофутбольные фанаты, с другой - ЧВК-шники.





После драки и новостей крупнейших СМИ о "задержании подростков из "ЧВК Рёдан", сообщения об аналогичных сходках в торговых центрах стали приходить из разных городов, а вскоре и из других стран", - сообщает rtvi.com .





На фоне новостей о том, что "ЧВК Рёдан" якобы выступают против околофутбольных фанатов и нацистов, драки в торговых центрах участились, а за ними последовали массовые задержания подозрительно одетых подростков. Сообщения об этом приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Тулы, Челябинска, Новосибирска и других городов России, а к концу февраля - также с Украины и из Беларуси. На Украине подростковую активность списали на проделки российской контрразведки и поспешили запретить движение, "созданное для дестабилизации внутренней ситуации".





Российские чиновники также не остались в стороне. Так, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев увидел в "Рёдане" "замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду" и пообещал направить запросы в правоохранительные органы.