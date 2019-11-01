Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Систему "Кунделик" отменят в школах с низкой скоростью Интернета. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-министр образования и науки Рустем Бигари, передает Kazakhstan Today.

Бигари отметил, что, согласно приказу №502, электронные журналы без дублирования в бумажном виде ведутся только в тех школах, где скорость Интернета выше 4 Мб в секунду.

По словам вице-министра, в "Кунделик" установлена специальная функция для измерения скорости Интернета учителями. По итогам этого измерения уже определены школы с низкой скоростью. В результате полученных данных будет принят ряд мер.

Там, где есть техническая возможность и слабая скорость является результатом подписки школой на тариф с низкой скоростью или не достаточного количества точек подключения в школе, совместно с местными исполнительными органами будет увеличена скорость", - говорится в посте.

Школам, где нет технической возможности для увеличения скорости, будет запрещено пользование системой, но с сохранением накопленных данных.

Также часто обращаются с проблемой сохранения пароля и логина. Это требование связано с вопросами обеспечения информационной безопасности (исключить риски доступа посторонних лиц к компьютеру учителя). Тем не менее будет оставлена возможность сохранять логин без пароля", - также сообщил вице-министр.

Говоря о сбоях при подключении, Бигари проинформировал, что скорость канала увеличена с 750 мб до 2 гб. Объем хранилища в АО "НИТ" увеличен до 5 ТБ, что достаточно для работы системы.

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