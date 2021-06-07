Сменились ректоры двух педагогических университетов

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - В Министерстве образования и науки сообщили об избрании новых ректоров в двух педагогических вузах, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.



Решением республиканской конкурсной комиссии на должность председателя правления - ректора НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" назначена Гульмира Канай - доктор философских наук (PhD).



В разные годы Г. Канай училась в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Университете Ворвик (Великобритания), в Университете Кембридж (Великобритания), где защитила свою докторскую диссертацию. Имеет опыт работы в Университете Кембриджа, Назарбаев Университете.



В пресс-службе МОН РК также сообщили, что члены республиканской комиссии назначили Дархана Билялова на должность председателя правления - ректора НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая".



Д. Билялов учился последовательно в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева, Северо-Западном университете (США) и Пенсильванском государственном университете (США), где защитил докторскую диссертацию по лидерству в высшем образовании. Имеет опыт работы в ПРООН, Всемирном банке, Пенсильванском государственном университете, Назарбаев Университете.



"Избрание председателя правления - ректора осуществляется через открытый конкурс, проводимый в два этапа. В состав республиканской комиссии входят депутаты парламента Республики Казахстан, представители отраслевого профсоюза и НПП РК "Атамекен", а также известные государственные и общественные деятели", - напомнили в министерстве.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства