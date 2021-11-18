Мессенджер для казахстанских учителей появится на платформе Kundelik

Фото: BTS Digital
Теперь пользователи школьного электронного журнала и дневника могут вести переписку между собой в интересах учебного процесса, не выходя из приложения или сайта. Функция реализована за счет интеграции мессенджера Aitu с платформой Kundelik и доступна во всех версиях сервиса", - сообщили в BTS Digital.
Как отметили в компании, в настоящее время большая часть коммуникаций по учебному процессу происходит в разных сторонних мессенджерах. Теперь же с помощью встроенного мессенджера Aitu внутри электронного журнала и дневника всю коммуникацию на школьную тему можно вести внутри самой платформы Kundelik без перехода на сторонние сервисы.
Только представьте, сколько у современного преподавателя сообщений в мессенджере в день от родителей и учеников? Переместив все общение на школьную тему из разных сторонних мессенджеров в наш встроенный мессенджер Aitu, мы концентрируем всю коммуникацию по учебе в одном месте, обеспечивая функциональное удобство, сохранность личного пространства и безопасность данных. Главная цель сотрудничества - это дать больше комфорта всем участникам учебного процесса. Более того, с учетом все еще продолжающейся пандемии, благодаря интеграции Aitu в Kundelik, перейти на дистанционное обучение становится проще и легче", - прокомментировал генеральный директор BTS Digital Нуртай Абилгалиев
На сайте kundelik.kz начать переписку можно выбрав раздел "Чаты" на главной странице сайта после авторизации. В мобильном приложении Кунделика - Kundelik.Mektep - предусмотрена та же возможность обмена сообщениями через кнопку "Общение" в нижнем разделе экрана на главной странице. Внутри самих чатов уже реализован базовый функционал мессенджера. Предварительно доступен весь список контактов, которые уже пользуются Aitu. Как и в других мессенджерах есть обозначения статуса отправки сообщений: например, две серые метки - сообщение отправлено, две синие - сообщение прочитано.
Это не первый опыт компании Kundelik по организации взаимовыгодного сотрудничества и интеграции с образовательными проектами для рынка Казахстана. За этот год был сделан целый ряд интеграций с ведущими казахстанскими проектами и реализованы сервисы для школьного образования с такими компаниями как Документолог, БілімМедиаГрупп, ДарынОнлайн, АлматыКітап и BTS Digital. Большим преимуществом является то, что вся ИТ-инфраструктура проектов: и Kundelik.kz, и Aitu Мессенджер, находится на территории Республики Казахстан и соответствует законодательству Республики Казахстан по информационной безопасности. Весь трафик обоих систем локализован внутри казахстанского сегмента Казнет. Мы думаем это первый шаг в части интеграционных процессов с компанией BTS Digital, и мы со временем будем расширять нашу линейку взаимовыгодных сервисов для пользователей Казахстана, - прокомментировал генеральный директор платформы Kundelik Мухтар Ильясов.
BTS Digital является частью экосистемы Aitu, в которую входят Aitu - Платежные решения, BTS Education, Aitu-Dala, Aitu-Sauda, Smart Cities, Impact Lab и Salem Social Media.
Для BTS Digital это первый опыт встраивания мессенджера Aitu в сторонний сервис. Ранее все интеграции продукта происходили в обратном порядке, когда другие коммерческие и государственные сервисы были доступны в Aitu. К примеру, была интегрирована единая система подачи обращений в любой госорган Казахстана eOtinish, сервис проверки ковид-статуса Ashyq и получения для бизнеса QR-кода Ashyq Business, сервис переписи населения Sanaq 2021 и приложение eGov. Также в Aitu можно заказать еду, покупать товары, записываться к врачу и пользоваться другими сервисами. На сегодня Aitu насчитывает более 2,8 миллиона пользователей по всей стране.