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Мессенджер для казахстанских учителей появится на платформе Kundelik

17.11.2021, 19:21 20197
Мессенджер для казахстанских учителей появится на платформе Kundelik
Фото: BTS Digital
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Компания BTS Digital представила новую функцию для личной и групповой коммуникации - чаты, внутри казахстанской образовательной платформы Kundelik, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теперь пользователи школьного электронного журнала и дневника могут вести переписку между собой в интересах учебного процесса, не выходя из приложения или сайта. Функция реализована за счет интеграции мессенджера Aitu с платформой Kundelik и доступна во всех версиях сервиса", - сообщили в BTS Digital. 

 
Как отметили в компании, в настоящее время большая часть коммуникаций по учебному процессу происходит в разных сторонних мессенджерах. Теперь же с помощью встроенного мессенджера Aitu внутри электронного журнала и дневника всю коммуникацию на школьную тему можно вести внутри самой платформы Kundelik без перехода на сторонние сервисы. 
 

Только представьте, сколько у современного преподавателя сообщений в мессенджере в день от родителей и учеников? Переместив все общение на школьную тему из разных сторонних мессенджеров в наш встроенный мессенджер Aitu, мы концентрируем всю коммуникацию по учебе в одном месте, обеспечивая функциональное удобство, сохранность личного пространства и безопасность данных. Главная цель сотрудничества - это дать больше комфорта всем участникам учебного процесса. Более того, с учетом все еще продолжающейся пандемии, благодаря интеграции Aitu в Kundelik, перейти на дистанционное обучение становится проще и легче", - прокомментировал генеральный директор BTS Digital Нуртай Абилгалиев 

 
На сайте kundelik.kz начать переписку можно выбрав раздел "Чаты" на главной странице сайта после авторизации. В мобильном приложении Кунделика - Kundelik.Mektep - предусмотрена та же возможность обмена сообщениями через кнопку "Общение" в нижнем разделе экрана на главной странице. Внутри самих чатов уже реализован базовый функционал мессенджера. Предварительно доступен весь список контактов, которые уже пользуются Aitu. Как и в других мессенджерах есть обозначения статуса отправки сообщений: например, две серые метки - сообщение отправлено, две синие - сообщение прочитано. 
 

Это не первый опыт компании Kundelik по организации взаимовыгодного сотрудничества и интеграции с образовательными проектами для рынка Казахстана. За этот год был сделан целый ряд интеграций с ведущими казахстанскими проектами и реализованы сервисы для школьного образования с такими компаниями как Документолог, БілімМедиаГрупп, ДарынОнлайн, АлматыКітап и BTS Digital. Большим преимуществом является то, что вся ИТ-инфраструктура проектов: и Kundelik.kz, и Aitu Мессенджер, находится на территории Республики Казахстан и соответствует законодательству Республики Казахстан по информационной безопасности. Весь трафик обоих систем локализован внутри казахстанского сегмента Казнет. Мы думаем это первый шаг в части интеграционных процессов с компанией BTS Digital, и мы со временем будем расширять нашу линейку взаимовыгодных сервисов для пользователей Казахстана, - прокомментировал генеральный директор платформы Kundelik Мухтар Ильясов.

 
BTS Digital является частью экосистемы Aitu, в которую входят Aitu - Платежные решения, BTS Education, Aitu-Dala, Aitu-Sauda, Smart Cities, Impact Lab и Salem Social Media. 
 
Для BTS Digital это первый опыт встраивания мессенджера Aitu в сторонний сервис. Ранее все интеграции продукта происходили в обратном порядке, когда другие коммерческие и государственные сервисы были доступны в Aitu. К примеру, была интегрирована единая система подачи обращений в любой госорган Казахстана eOtinish, сервис проверки ковид-статуса Ashyq и получения для бизнеса QR-кода Ashyq Business, сервис переписи населения Sanaq 2021 и приложение eGov. Также в Aitu можно заказать еду, покупать товары, записываться к врачу и пользоваться другими сервисами. На сегодня Aitu насчитывает более 2,8 миллиона пользователей по всей стране. 
 

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Еще два вуза по типу "Назарбаев университета" откроются в Казахстане

16.11.2021, 10:11 58186
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан по вопросам повышения качества высшего образования премьер-министр Аскар Мамин поручил проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу "Назарбаев университета", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Аскар Мамин поручил проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу "Назарбаев университета", продолжить работу по развитию двухдипломных программ и академической мобильности преподавателей и студентов", - сообщает пресс-служба главы кабмина.

 
Также премьер-министр отметил, что проводится большая системная работа по развитию сферы высшего образования. На законодательном уровне университетам дана академическая и управленческая самостоятельность. Вместе с тем необходимо далее повышать качество подготовки специалистов, внедрять механизмы ответственности вузов за качество подготовки студента.
 
Закрыты 15 университетов, предоставляющих некачественное образование. Пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов. 
 

Уровень знаний выпускников должен соответствовать требованиям рынка и работодателей. Четвертая промышленная революция и повсеместная цифровизация требуют совершенно новых подходов и навыков. Важно внедрять принцип обучения в течение всей жизни", - сказал Мамин. 

 
Глава правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения, а также НПП "Атамекен" активизировать работу по актуализации и разработке новых профессиональных стандартов, от которых зависит качество подготовки специалистов. 
 
Глава правительства подчеркнул необходимость развития независимой системы сертификации выпускников, обновления Национального классификатора занятий, законодательной регламентации дистанционных форматов обучения, в том числе в высшем образовании. 
 
Министерству образования и науки поручено предусмотреть в Концепции развития образования до 2025 года конкретные меры и индикаторы по обеспечению качества высшего образования. Совместно с министерствами финансов, нацэкономики и заинтересованными госорганами до 22 ноября текущего года доработать и внести в правительство Дорожную карту по повышению конкурентоспособности вузов на 2021 - 2025 годы. 
 
Также Мамин дал поручение проработать создание единой цифровой платформы науки и высшего образования с конкретными мерами по увеличению объема научных исследований в университетах и активному привлечению молодежи к науке.
 

МОН продлил срок приема документов в магистратуру и докторантуру

15.11.2021, 18:05 73846
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Срок приема документов для поступления в магистратуру и докторантуру в Казахстане продлен до 18 ноября включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прием документов на второе комплексное тестирование для поступления в магистратуру и вступительные экзамены в докторантуру был объявлен 1 ноября. С учетом обращений от казахстанцев срок подачи заявок продлен еще на три дня, сообщили в пресс-службе МОН РК.
 
Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что прием в магистратуру и докторантуру теперь будет проходить два раза в год: традиционно - летом и дополнительно зимой.
 

Министерство ставит во главу угла интересы студентов. Именно поэтому министром было принято решение о предоставлении второй возможности для поступления. В случае успешной сдачи тестов претенденты смогут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема", - отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

 
Регистрация на участие во втором комплексном тестировании в магистратуру и вступительных экзаменах в докторантуру проходит на сайте Национального центра тестирования МОН РК. Комплексное тестирование в магистратуру и вступительные экзамены в докторантуру пройдут с 19 ноября по 11 декабря 2021 года.
 
Документы для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов будут приниматься до 25 декабря 2021 года. Зачисление в магистратуру и докторантуру пройдет с 26 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.
 

Гранты для сельской молодежи не осваиваются в полном объеме - Мамин

12.11.2021, 13:30 116317
Гранты для сельской молодежи не осваиваются в полном объеме - Мамин
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Гранты для сельской молодежи не осваиваются в полном объеме. Об этом, отвечая на запрос депутатов сената, заявил премьер-министр РК Аскар Мамин. 
 

Так, за 2019-2021 годы количество неосвоенных образовательных грантов составило 3778. В 2021 году освоено лишь 2102 грантов из 5656 (37%), в 2020 году - 979 из 5107 (19%)", - сообщил Мамин. 

 
Вместе с тем, подчеркнул премьер, акиматы регионов, приемные комиссии вузов и организации ТиПО ведут агитационную работу по привлечению граждан на обучение. 
 
В 2021 году по сельской квоте (педагогические науки, социальные науки, журналистика, информационное-коммуникационные технологии, медицина, инженерные науки, сельское хозяйство и биоресурсы, бизнес и управление, услуги) было выделено и освоено более 16 тыс. грантов для обучения в вузе. Также на поддержку сельской молодежи в рамках проекта "Серпін", предусмотрено 10%-ная квота от общего объема госзаказа. 
 
Правительство также реализует ряд мер по поддержке малообеспеченных и многодетных семей. 
 

Дальнейшее увеличение объема квотируемых мест значительно ограничит доступ к получению высшего образования другим гражданам и может повлечь потенциальный отток талантливой молодежи", - заявил Мамин.

 
Он также напомнил, что с 2012 года для выпускников вузов, поступивших в пределах сельской квоты, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям действует норма по трехлетней отработке в сельской местности.
 
Кроме того, премьер подчеркнул, что для улучшения качества образования на селе планируется к 2025 году провести модернизацию 5 тыс. сельских школ, это 95%. На это из местного бюджета запланировано выделить более 51,4 млрд тенге. Модернизация сельских школ включает проведение капитального и текущего ремонта, оснащение школ предметными кабинетами, школьной мебелью, модернизацию школьных библиотек и столовых, обеспечение высокоскоростным интернетом, а также создание безопасных и комфортных условий для детей.
 
Ранее сенатор Ахылбек Куришбаев посетовал, что одаренные дети из малообеспеченных семей, живущие в сельской местности, не получают высшего образования. А из тех, кто отучился в вузе, лишь 30% выпускников возвращаются назад в село. Остальные остаются в городах без работы. 
 

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