03.08.2024, 11:46 12721
Стали известны имена обладателей образовательных грантов
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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
По данным министерства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.
Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" - 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек)", - проинформировали в Миннауки.
Среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. По поручению главы государства в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.
Напомним, наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация". Также для поступающих по программе "Серпін" выделено 3903 гранта. В списке грантов есть и 5000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов.
новости по теме
29.07.2024, 18:00 37341
Новый вид аттестата об образовании появится в Казахстане
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Казахстана разработало проект приказа о внесении изменений в виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца.
Согласно данным сравнительной таблицы, документы об образовании гособразца, свидетельствующие о прохождении итоговой аттестации и подтверждающие усвоение обучающимися государственного общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования, планируют пополнить аттестатом об образовании, который ранее называли аттестатом об основном среднем образовании.
Аттестат предназначен для обучающихся с особыми образовательными потребностями в специальных школах, специальных классах и в общеобразовательных школах в условиях инклюзивного образования. Обучающийся с особыми образовательными потребностями получает аттестат об образовании. В связи с этим исключаем слова "основном среднем", - сообщается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что аттестат о среднем образовании оцифровали в Казахстане.
23.07.2024, 12:04 64961
В Миннауки предупредили об ответственности за подделку сертификатов ЕНТ
C начала приема документов зарегистрировано уже более 10 попыток представить фальсифицированные сертификаты в приемные комиссии
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства науки Саясат Нурбек обратился к абитуриентам с просьбой не подделывать сертификаты ЕНТ.
К сожалению, в этом году зафиксированы случаи предоставления поддельных сертификатов ЕНТ. В настоящее время идет прием документов на конкурс грантов, и уже зарегистрировано более 10 попыток представить фальсифицированные сертификаты в приемные комиссии", - написал Нурбек в Telegram.
Он подчеркнул, что подделка сертификата ЕНТ невозможна.
Каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который позволяет мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечет за собой уголовную ответственность по статье 385 Уголовного кодекса РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград. - Прим. агентства)", - заявил Нурбек.
Он отметил, что в фальшивых сертификатах не читается QR-код, а все цифры написаны разным шрифтом и в разном размере.
Все случаи попыток подделать сертификаты будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - предупредил министр.
Он напомнил, что сертификаты ЕНТ доступны в личном кабинете абитуриента на сайте app.testcenter.kz, а также на сайте certificate.testcenter.kz и на портале электронного правительства eGov.
19.07.2024, 12:32 77806
На подготовку специалистов по ИИ будут ежегодно выделять 100 стипендий
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек представил президенту ряд инициатив и проектов, направленных на развитие системы высшего образования и науки, сообщает Акорда.
По словам Нурбека, на сегодня в Казахстане открыты 25 филиалов иностранных вузов.
Это дает возможность Казахстану позиционироваться как образовательный и научный хаб региона. С зарубежными партнерами достигнуты договоренности по трансформации региональных государственных университетов в исследовательские вузы с международными стандартами обучения", - сообщил министр.
Также начато внедрение новых инструментов финансовой поддержки студентов: единая добровольная накопительная система "Келешек", "Нацфонд - детям", льготные образовательные кредиты и дифференцированные гранты. Эти меры направлены на обеспечение доступа к высшему образованию для всех слоев населения.
Министр отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта.
На сегодняшний день в 8 вузах по 15 образовательным программам ведется обучение более 2000 студентов по искусственному интеллекту. В целях развития кадрового потенциала для цифровой экономики налажено сотрудничество с такими транснациональными компаниями, как Google, Nvidia, Coursera, 01 Edu System и Huawei. В рамках программы "Болашак" планируется ежегодно выделять 100 стипендий на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта", - доложил Нурбек.
В заключение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию инфраструктуры высшего образования и науки, включая строительство общежитий.
Напомним, в Казахстане приняли концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы, а также определили функции и задачи нового Комитета ИИ.
17.07.2024, 14:17 86766
Сроки каникул и учебного года определило Минпросвещения
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения РК определило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года в организациях среднего образования.
Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативных правовых актов РК.
Согласно приказу, учебный год в средних школах начнется 1 сентября 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года включительно.
Также в документе расписана продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года:
1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);
В 1-х классах дополнительные каникулы продлятся 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);
4-я четверть - 8 учебных недель.
Также утверждены следующие сроки итоговой аттестации:
для обучающихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 9 июня 2025 года;
для обучающихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 13 июня 2025 года.
Ученики 9-х (10-х) классов будут сдавать экзамены в следующие сроки:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.
Ученики 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 3 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 6 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 13 июня 2025 года.
Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официально опубликования.
13.07.2024, 09:30 102566
Прием заявок на участие в конкурсе грантов на обучение в вузах стартовал в Казахстане
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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 по 24 июля пройдет прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, сообщает Министерство науки и высшего образования РК.
Заявление для участия в конкурсе можно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал электронного правительства.
По данным Миннауки, всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством, - 3903 гранта.
Также для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области - 1500 грантов, Мангистауской области - 2000, Туркестанской области - 600, Абайской области - 300, Шымкента - 300, Жетысуской области - 300, Улытауской области - 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.
Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс. Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны по ссылке", - заключили в пресс-службе ведомства.
Напомним, студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии.
04.07.2024, 17:37 126306
В Казахстане Национальная академия наук получила новый статус
Фото: НАН РК
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Национальная академия наук при президенте РК стала единственной высшей научной организацией в стране, сообщает пресс-служба академии.
Главой государства подписан закон "О науке и технологической политике". Согласно принятому закону РК "О науке и технологической политике" Национальная академия наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан является единственной высшей научной организацией", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что принятие закона позволит Национальной академии наук Республики Казахстан принять активное участие в развитии и укреплении научно-инновационного потенциала страны, обеспечить консолидацию научных сил, развить научную философию и академическую мысль по примеру ведущих зарубежных стран.
Напомним, в апреле стало известно, что правовой статус Национальной академии наук законодательно закрепят в Казахстане.
25.06.2024, 18:54 163281
В Минтруда предложили освободить от службы в армии некоторых выпускников
Фото: МТСЗН РК
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова во время заседания правительства предложила освободить от службы в армии некоторых выпускников вузов.
С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки", - заявила Жакупова.
От службы министр предложила освободить представителей следующих специальностей: техник-строитель, горняк-металлург, нефтяник, энергетик, строитель, автомеханик, инженер и другие.
Также Светлана Жакупова сообщила, что в целом с начала года 137 тыс. граждан трудоустроены на субсидируемые государством рабочие места, более 103 тыс. - на свободные вакансии, предоставляемые работодателями, а также порядка 16 тыс. человек направлены на проекты, реализуемые в рамках национальных проектов и отраслевых концепций.
Министр добавила, что по достижении плановых показателей региональных карт занятости самые высокие показатели отмечены в Абайской (53%), Северо-Казахстанской (47%), Кызылординской (45%) и Жамбылской областях (45%), а самые низкие - в Актюбинской области (30%) и Алматы (30%).
24.06.2024, 10:54 168971
В Казахстане на 5,6 миллиона детей приходится всего 147 музыкальных школ
Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 5,6 миллиона детей от 3 до 17 лет приходится всего 147 музыкальных школ. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, сообщает Finprom.
В информации подчеркивается, что казахстанские музыканты и певцы, такие как уникальный вокалист Димаш Кудайберген, рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит) или скрипачка Жамиля Серкебаева известны на весь мир, при этом на весь Казахстан насчитывается всего 147 государственных музыкальных учреждений.
Учитывая, что детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно в РК 5,6 миллиона, на одну такую школу их приходится почти 40 тысяч (...) Понятно, что родители могут отдать ребенка в частную студию, кружок, или и вовсе нанять преподавателя заниматься дома. Но это, во-первых, очень недешево и большинству просто недоступно, во-вторых, такие занятия не обеспечат никакой системности и разносторонности, и в-третьих, никакой гарантии качества такого образования нет и быть не может", - пишет сайт.
По его информации, даже в столице - одном из самых быстрорастущих и самых "детских" регионов страны - всего три такие школы.
Хуже, чем в Астане, обстоит ситуация только Мангистауской области и тех регионах, где школ нет вообще. Напомним: мы говорим о столице нашего государства, где проживает 377 тысяч детей в возрасте от 3 до 17 лет", - уточняет источник.
В информации также подчеркивается, что при всем таланте казахстанских музыкантов и профильных педагогов в стране нет по-настоящему выдающихся, знаменитых на весь мир или хотя бы на региональном уровне музыкальных школ.
Для примера: входящая во все мировые рейтинги Школа Колберна из Лос-Анжелеса имеет не только спроектированные специально под нее кампусы и классные помещения, но и собственную прекрасную концертную площадку, на которой выступали многие ведущие артисты мира. В этой музыкальной школе учатся дети и подростки с ранних лет, есть и отделение для студентов-магистров. Не менее именитая музыкальная школа Шеперда, расположенная в Хьюстоне, штате Техас, помимо специальных аудиторий включает концертный зал Stude Concert Hall на 1000 мест, знаменитый своей акустикой Duncan Recital Hall на 250 мест, органный зал и оперную студию. Дошкольные занятия для малышей здесь начинаются уже в возрасте двух лет. Мы не думаем, что в Казахстане нет талантов, нуждающихся в не меньших возможностях и оснащении. Но вот инфраструктуры под них действительно, увы, пока не построено", - пишет сайт.
Напомним, о проблемах музыкального образования в Казахстане говорили с президентом известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева и знаменитая пианистка и педагог Жания Аубакирова.
А сам президент, поздравляя в мае этого года творческих казахстанцев с Днем работников культуры и искусства, отметил, что в РК были выделены бюджетные средства на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и государственных концертных организаций - впервые за три десятилетия.
Остается надеяться, что профильные ведомства обратят наконец внимание на проблемы в сфере нехватки музыкальных школ и инфраструктуры, и услышат слова президента: "Культура и искусство являются важными сферами в жизни страны. Искусство - это душа нации, а культура - ее духовный облик", - резюмирует источник.
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