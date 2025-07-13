Стали известны пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана

В Казахстане проводится плановая проверка всех медицинских колледжей

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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится постлицензионный контроль медицинских колледжей страны с целью выведения образования медицинских работников на качественно новый уровень, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.





По информации Минздрава, на текущий момент проведены плановые проверки в пяти колледжах, по итогам которых приостановлены лицензии трех учебных заведений из-за нарушений законодательства и нормативных правовых актов. Два колледжа привлечены к административной ответственности в виде штрафов.





В ведомстве уточнили, что контроль осуществляется по ключевым направлениям:





• соответствие преподавательского состава квалификационным требованиям;





• материально-техническое оснащение учебного процесса;





• выполнение учебных планов и программ;





• соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к безопасности;





• наличие действующей аккредитации по реализуемым образовательным программам.





Контроль проводится в плановом порядке. При выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством - вплоть до приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность", - отметили пресс-службе.





Всего в 2025 году запланирована проверка 13 медицинских колледжей в 9 регионах страны: в Астане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау.





В настоящее время в Казахстане действуют 94 медицинских колледжа, где обучают по 9 специальностям:





• сестринское дело;





• лечебное дело;





• акушерское дело;





• стоматология;





• ортопедическая стоматология;





• фармация;





• гигиена и эпидемиология;





• лабораторная диагностика;





• медицинская оптика.





Ранее сообщалось, что теперь поступающие в медицинские колледжи абитуриенты будут сдавать экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности.





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