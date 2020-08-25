Столичным педагогам с медалями выплатят по 830 тысяч тенге

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Обладателям медали "Нур-Султан каласынын курметтi педагогi" выплатят по 830 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

В текущем году впервые столичных учителей наградят медалью "Нур-Султан каласынын курметтi педагогi", обладателям выплатят по 830 тыс. тенге (300 МРП). Об этом на августовском онлайн-совещании сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

Руководство страны уделяет особое внимание улучшению и созданию условий для учителей. Был принят закон "О статусе педагога". С 1 января этого года заработная плата педагогов повышена на 25%, с дальнейшим увеличением на 25%, до 2024 года. Со своей стороны в прошлом году мы на безвозмездной основе выделили 275 жилищных сертификатов на сумму в 1 млн тенге в виде социального пособия для покупки жилья. В этом году также будем помогать нашим учителям в улучшении жилищных условий", - рассказал Кульгинов.

Аким столицы отметил, что в этом году совместно с Казахстанской ипотечной организацией было подписано соглашение о реализации тысячи социальных квартир. На данное жилье, помимо учителей, претендовать могут также медработники, полицейские, соцработники, деятели культуры и спорта.

В 2019 году для поддержки начинающих учителей был построен Дом молодых педагогов на 350 мест.

Также акимат города уделяет внимание профессиональному развитию учителей: в рамках реализации проекта "Ozat" 400 педагогов-предметников школ и колледжей прошли обучение на курсах повышения квалификации по подготовке обучающихся к заданиям PISА, совместно с Кембриджским университетом запущен проект SHARE: проводят совместные исследования, обмениваются информацией и т.д.

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