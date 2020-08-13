Студентов, которые не могут выехать за рубеж на обучение, переведут в казахстанские вузы

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки Республики Казахстан начало оказывать содействие казахстанским студентам, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы и из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с проблемой выезда в вузы по месту обучения, передает Kazakhstan Today.

Большинство зарубежных вузов перешли на дистанционную форму обучения, однако часть вузов не может предоставить услуги по дистанционному обучению. Студентам, которые не могут выехать из страны для продолжения обучения по не зависящим от них причинам, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию.

Формат данной процедуры упрощается. Студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приемную комиссию вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме", - рассказали в пресс-службе МОН РК.

В ведомстве уточнили, что в целях поддержки указанной категории граждан в министерстве организована горячая линия (74-16-24), по которой можно обращаться с 09.30 до 18.30 с понедельника по пятницу.

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